Premierul Bolojan, despre reducerea cheltuielilor în administraţie: Posturile nejustificate vor fi eliminate

Stiri Politice
22-12-2025 | 20:09
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Premierul Ilie Bolojan a afirmat luni seara că, anul viitor, măsurile convenite pentru reducerea cheltuielilor în administraţie vor implica, în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal.

autor
Lorena Mihăilă

Şeful Executivului a fost întrebat, într-o emisiune la un post TV dacă, în perioada următoare, vor exista reduceri de personal în sectorul public.

„În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administraţie, va implica în anumite locuri inclusiv reduceri de personal. Nu trebuie să ne ascundem de asta. În fapt, anul viitor, toate autorităţile vor trebui să îşi facă un audit al schemei de personal şi să vadă dacă, într-adevăr, avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt perfect justificate sau nu şi, în acest context, ei au două posibilităţi: sau să verifice sistemul de sporuri, sistemul de distribuţie a acestui personal, unde este alocat, cum este alocat, sau acolo unde, în mod cert şi indubitabil, există personal excedentar, trebuie făcute reducerile de personal, pentru că, practic, fiecare salariu care este plătit în sectorul public în mod nejustificat înseamnă nişte bani în minus de la investiţii, de la sănătate, de la educaţie şi înseamnă servicii mai puţine pentru cetăţenii noştri", a subliniat Ilie Bolojan.

Sursa: Agerpres

Etichete: cheltuieli, concedieri, ilie bolojan,

Dată publicare: 22-12-2025 20:09

