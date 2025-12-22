Senatul a adoptat legea care interzice publicitatea stradală pentru jocurile de noroc. Măsura vizează protejarea minorilor

22-12-2025 | 20:18
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc.  

Mihaela Ivăncică

S-au înregistrat 69 voturi 'pentru', 42 'împotrivă' şi două abţineri.

Propunerea legislativă prevede modificarea în acest sens a Legii nr.148/2000 privind publicitatea.

"Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin.(1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată prin Legea nr.246/2010, este interzisă", prevede proiectul adoptat.

Proiectul a avut raport de respingere din partea comisiilor de specialitate, însă, la votul din plen, nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea acestui raport. În final, proiectul a fost adoptat cu 69 voturi 'pentru', 42 'împotrivă' şi două abţineri.

Actul normativ a fost iniţiat de mai mulţi parlamentari liberali şi minorităţi.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, prin interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc se limitează expunerea nedorită a cetăţenilor, în special a minorilor, la mesaje cu potenţial adictiv, se contribuie la reducerea fenomenului de dependentă de jocuri de noroc şi a efectelor sale socio-economice negative, se aliniază legislaţia naţională la tendinţele europene privind protejarea sănătăţii publice şi prevenirea comportamentelor adictive, se protejează spaţiul public, care trebuie să servească interesului general, nu promovării unor activităţi comerciale cu impact nociv.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor este decizională. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 22-12-2025 20:10

