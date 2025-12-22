Analişti: Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi fluxurile dinspre România

Stiri externe
22-12-2025 | 20:03
port ucraina
Twitter/Ukraine NOW

Rusia a intensificat atacurile asupra sudului Ucrainei, vizând porturile, infrastructura energetică și transportul din Odesa. Ucraina susține că scopul este blocarea accesului la Marea Neagră și perturbarea livrărilor NATO prin România.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Rusia şi-a intensificat atacurile masive asupra sudului Ucrainei în ultimele zile, lovind în mod repetat porturile, infrastructura energetică şi sistemul de transport din regiunea Odesa, în ceea ce guvernul ucrainean descrie drept o încercare de a bloca accesul Kievului la Marea Neagră, iar unii comentatori cred că aceste atacuri ar putea urmări de asemenea să perturbe livrările de echipamente militare pentru Ucraina dinspre noul centru logistic al NATO care va fi operaţional în România, relatează luni agenţia EFE.

Atacurile cu drone şi rachete asupra celei mai mari regiuni a Ucrainei, esenţială şi datorită conexiunilor sale logistice cu România şi Republica Moldova, au continuat aproape neîntrerupt în ultimele zece zile. "Rusia încearcă să distrugă logistica maritimă prin atacuri sistematice asupra infrastructurii portuare şi energetice", a declarat luni vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba.

Moscova susține scopuri militare

Aceste atacuri au exclusiv "scopuri militare", susţine Moscova. Totuşi, după ce la sfârşitul lunii noiembrie două petroliere folosite la transportul petrolului rusesc au fost lovite de drone maritime ucrainene în Marea Neagră, preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat că Rusia îşi va "extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene", adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât şi a navelor din ţările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri, şi a ameninţat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră.

Între timp, Ucraina a continuat sabotajele asupra navelor având legături cu Rusia, reuşind săptămâna trecută să lovească cu drone un petrolier chiar şi în Marea Mediterană.

Citește și
Dmitri Peskov
„Serviciile de informații trag concluzii eronate.” Kremlinul neagă că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină

Porturile regiunii Odesa au un rol crucial în economia ucraineană, prin aceste porturi tranzitând circa 60% din totalul exporturilor ucrainene, inclusiv 90% din exporturile de cereale, după ce Ucraina a reuşit să îndepărteze de coastele sale navele flotei ruse, în special prin atacuri cu drone maritime.

"Întrucât (ruşii) au eşuat pe uscat şi nici nu mai pot opera deschis pe mare, ei atacă acum din aer", a explicat luni purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, care a admis că operaţiunile prin care Rusia lansează rachete balistice şi drone cu rază lungă de acţiune dinspre peninsula Crimeea ocupată reprezintă o provocare majoră.

Dronele ruseşti pătrund în regiunea de coastă dinspre mare, zburând adesea la altitudini foarte joase sau foarte mari, lăsând puţin timp apărării antiaeriene ucrainene să reacţioneze. Dar coridorul maritim pentru exporturile ucrainene este în continuare funcţional, în pofida atacurilor ruseşti, care au avariat o navă turcească pe 12 decembrie.

Perturbarea aprovizionării militare prin NATO

Unii analişti estimează că atacurile aeriene ale Rusiei urmăresc de asemenea perturbarea aprovizionării Ucrainei cu echipamente militare de la noul centru logistic al NATO ce urmează să devină operaţional în ianuarie în România, o platformă complementară celei folosite de NATO la baza Rzeszów-Jasionka, un aerodrom din sud-estul Poloniei.

Rusia a atacat de mai multe ori podul Maiaki, pe ruta care leagă Odesa de graniţa cu Republica Moldova şi România, perturbând temporar traficul rutier, reluat între timp după reparaţii rapide ale structurii.

Pe de altă parte, intensitatea atacurilor ruseşti a stârnit de asemenea îngrijorări cu privire la potenţiala ameninţare reprezentată de Transnistria, enclava din Republica Moldova aflată sub control rusesc, ce are o graniţă de circa 450 de kilometri cu Ucraina. Crearea unui coridor terestru între Crimeea şi acest teritoriu a fost menţionată de unii oficiali ruşi ca obiectiv militar.

Trupele ruse staţionate în Transnistria nu au însă forţă ofensivă şi prin urmare nu reprezintă un risc semnificativ pentru Ucraina, explică analiştii militari ucraineni, dar grupuri mici ar putea fi totuşi folosite pentru acţiuni diversioniste, crede unul dintre aceşti analişti, Oleksandr Kovalenko.

Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, marea neagra,

Dată publicare: 22-12-2025 20:03

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii susțin bugetul și reformele în plin război cu Rusia
Stiri externe
UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii susțin bugetul și reformele în plin război cu Rusia

Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a sprijini finanţele ţării şi administraţia publică, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, informează luni un comunicat al executivului UE.

 

„Serviciile de informații trag concluzii eronate.” Kremlinul neagă că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină
Stiri externe
„Serviciile de informații trag concluzii eronate.” Kremlinul neagă că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină

Rapoartele serviciilor secrete americane conform cărora Vladimir Putin încearcă să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze teritorii din Europa care făceau parte anterior din URSS sunt neadevărate, afirmă Dmitri Peskov.

Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete
Stiri externe
Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete

Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite într-o nouă serie de atacuri ruse în Ucraina, în weekend, cu aproape 100 de drone şi rachete, dintre 75 au fost distruse, iar 19 au atins mai multe regiuni, relatează Euronews.

Negocieri SUA–Rusia în Florida: Moscova își reafirmă angajamentul pentru pacea în Ucraina, spune Steve Witkoff
Stiri externe
Negocieri SUA–Rusia în Florida: Moscova își reafirmă angajamentul pentru pacea în Ucraina, spune Steve Witkoff

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a dat asigurări duminica aceasta că Rusia îşi menţine "angajamentul deplin" faţă de realizarea păcii în Ucraina după întâlnirile dintre reprezentanţi ai Washingtonului şi ai Moscovei. 

Reuters: Serviciile secrete SUA spun că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic
Stiri externe
Reuters: Serviciile secrete SUA spun că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic

Serviciile secrete americane avertizează că Vladimir Putin nu a renunţat la planurile de a cuceri întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din fostul imperiu sovietic, potrivit a șase surse Reuters.

Recomandări
Senatul a adoptat legea care interzice publicitatea stradală pentru jocurile de noroc. Măsura vizează protejarea minorilor
Stiri actuale
Senatul a adoptat legea care interzice publicitatea stradală pentru jocurile de noroc. Măsura vizează protejarea minorilor

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc.

 

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri
Stiri actuale
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Dacă sunteți posesorul unei mașini cu motor hibrid, pregătiți-vă să achitați taxe mai mari, de anul viitor. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului.

Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului
Stiri Politice
Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că nu crede că se va ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pentru care Opoziţia a anunţat că strânge semnături, după ce Nicuşor Dan a vobit despre iniţierea unui referendum în justiţie.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Decembrie 2025

57:17

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28