Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului

Stiri Politice
22-12-2025 | 19:56
Nicuşor Dan, Parlament, Ilie Bolojan
Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că nu crede că se va ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pentru care Opoziţia a anunţat că strânge semnături, după ce Nicuşor Dan a vobit despre iniţierea unui referendum în justiţie.

 

autor
Mihaela Ivăncică

În plus, premierul nu crede în căderea Guvernului şi afirmă că ”ştirile pe surse” care vorbesc aproape zilnic despre această posibilitate sunt ”folclor”.

”Domnul preşedinte a făcut referere la ideea unei consultări, la un referendum care să vadă care este percepţia din interior. Cum se va face această consultare sau acest referendum, va clarifica domnul peşedinte. Dânsul, spre deosebire, de exemplu, de Guvern, în calitate de preşedinte al României, participă şi conduce şedinţele CSM, deci poate să discute toate aceste subiecte în interiorul CSM, în aşa fel încât să se vadă care sunt abordările”, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni seară, la un post TV.

Opinia premierului despre demersul Opoziției

Întrebat dacă se poate ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pe care-l anunţă Opoziţia, premierul Ilie Bolojan a afirmat: ”Nu cred că se poate ajunge într-un astfel de punct. E unul din bluf-urile pe care ei le fac, aşa cum au făcut şi astăzi aceste moţiuni şi cum au făcut zilele trecute”.

Premierul crede că, în situaţia în care se găseşte România - cu o instabilitate puternică la graniţe, cu probleme de deficit bugetar important – ”stabilitatea instituţiilor de stat este un element important”.

Citește și
nicusor coroana flori victime comunism
Nicușor Dan a depus o coroană de flori pentru eroii Revoluției din 1989. Mesajul președintelui și premierului României. FOTO

”De această stabilitate depinde, de exemplu, gradul de încredere în România, depinde rating-ul ţării, adică cât sunt dobânzile pe care le plătim”, a precizat premierul.

Reacții la „ştirile pe surse” despre Guvern

Referindu-se la stabilitate, premierul a vorbit despre ”ştirile pe surse” care anunţă zilnic că o să cadă Guvernul.

”Auzim zilnic şi aflăm de multe ori despre noi lucruri pe care nu le ştim. Acest tip de folclor, de ştiri pe surse, iertaţi-mă, este unul din lucrurile care am observat că funcţionează, dar cred că trebuie să fim atenţi la aceste lucruri şi să luăm doar ceea ce într-adevăr are un fundament”, a adăugat premierul.

Guvernul Bolojan a supravieţuit mai multor moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie, cea mai recentă fiind respinsă în 15 decembrie.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, guvern, ilie bolojan,

Dată publicare: 22-12-2025 19:56

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Ciprian Ciucu a prezentat la Guvern situaţia financiară „extrem de gravă” de la PMB: „Vor urma reforme în Bucureşti”
Stiri actuale
Ciprian Ciucu a prezentat la Guvern situaţia financiară „extrem de gravă” de la PMB: „Vor urma reforme în Bucureşti”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că i-a informat duminică pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară "extrem de gravă" în care se află Primăria Municipiului Bucureşti.

Nicușor Dan a depus o coroană de flori pentru eroii Revoluției din 1989. Mesajul președintelui și premierului României. FOTO
Stiri actuale
Nicușor Dan a depus o coroană de flori pentru eroii Revoluției din 1989. Mesajul președintelui și premierului României. FOTO

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje cu ocazia comemorării victimelor Revoluției din 1989, subliniind importanța libertății și a democrației câștigate în urmă cu 36 de ani.

Guvernul Bolojan a înființat ”Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei”
Stiri Politice
Guvernul Bolojan a înființat ”Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei”

Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea unui grup de lucru pentru a analiza situația din justiție a fost publicată în Monitorul Oficial.

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-ar putea întoarce în partidul liberalilor în 2026. Anunțul lui Ilie Bolojan
Stiri Politice
Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-ar putea întoarce în partidul liberalilor în 2026. Anunțul lui Ilie Bolojan

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, în prezent președinte al partidului Forța Dreptei, s-ar putea întoarce în PNL în 2026, cu o funcție importantă.

Cu cât ar vrea să reducă premierul Ilie Bolojan numărul de parlamentari: „Calitatea lor este importantă”, nu cantitatea
Stiri Politice
Cu cât ar vrea să reducă premierul Ilie Bolojan numărul de parlamentari: „Calitatea lor este importantă”, nu cantitatea

Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ.

Recomandări
Senatul a adoptat legea care interzice publicitatea stradală pentru jocurile de noroc. Măsura vizează protejarea minorilor
Stiri actuale
Senatul a adoptat legea care interzice publicitatea stradală pentru jocurile de noroc. Măsura vizează protejarea minorilor

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc.

 

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri
Stiri actuale
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Dacă sunteți posesorul unei mașini cu motor hibrid, pregătiți-vă să achitați taxe mai mari, de anul viitor. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului.

CSM: „56,5% dintre judecători au răspuns la chestionarul privind problemele din justiţie”. Ce întrebări au primit
Stiri actuale
CSM: „56,5% dintre judecători au răspuns la chestionarul privind problemele din justiţie”. Ce întrebări au primit

Aproximativ 2.600 de judecători au răspuns la chestionarul privind problemele de actualitate din sistemul judiciar, ceea ce reprezintă 56,5% din totalul celor în funcţie, a transmis CSM.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Decembrie 2025

57:17

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28