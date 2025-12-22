Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că nu crede că se va ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pentru care Opoziţia a anunţat că strânge semnături, după ce Nicuşor Dan a vobit despre iniţierea unui referendum în justiţie.

În plus, premierul nu crede în căderea Guvernului şi afirmă că ”ştirile pe surse” care vorbesc aproape zilnic despre această posibilitate sunt ”folclor”.

”Domnul preşedinte a făcut referere la ideea unei consultări, la un referendum care să vadă care este percepţia din interior. Cum se va face această consultare sau acest referendum, va clarifica domnul peşedinte. Dânsul, spre deosebire, de exemplu, de Guvern, în calitate de preşedinte al României, participă şi conduce şedinţele CSM, deci poate să discute toate aceste subiecte în interiorul CSM, în aşa fel încât să se vadă care sunt abordările”, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni seară, la un post TV.

Opinia premierului despre demersul Opoziției

Întrebat dacă se poate ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pe care-l anunţă Opoziţia, premierul Ilie Bolojan a afirmat: ”Nu cred că se poate ajunge într-un astfel de punct. E unul din bluf-urile pe care ei le fac, aşa cum au făcut şi astăzi aceste moţiuni şi cum au făcut zilele trecute”.

Premierul crede că, în situaţia în care se găseşte România - cu o instabilitate puternică la graniţe, cu probleme de deficit bugetar important – ”stabilitatea instituţiilor de stat este un element important”.

”De această stabilitate depinde, de exemplu, gradul de încredere în România, depinde rating-ul ţării, adică cât sunt dobânzile pe care le plătim”, a precizat premierul.

Reacții la „ştirile pe surse” despre Guvern

Referindu-se la stabilitate, premierul a vorbit despre ”ştirile pe surse” care anunţă zilnic că o să cadă Guvernul.

”Auzim zilnic şi aflăm de multe ori despre noi lucruri pe care nu le ştim. Acest tip de folclor, de ştiri pe surse, iertaţi-mă, este unul din lucrurile care am observat că funcţionează, dar cred că trebuie să fim atenţi la aceste lucruri şi să luăm doar ceea ce într-adevăr are un fundament”, a adăugat premierul.

Guvernul Bolojan a supravieţuit mai multor moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie, cea mai recentă fiind respinsă în 15 decembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













