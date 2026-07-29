Cât de des trebuie să te dai cu deodorant pe timp de vară. Cum se aplică corect și ce greșeli există în rutina zilnică

Pe timp de vară, deodorantul devine un aliat esențial în menținerea prospețimii și confortului zilnic. Temperaturile ridicate și transpirația abundentă pot influența eficiența produsului, mai ales dacă nu este aplicat corect.

Vara, când transpirația devine o problemă zilnică, mulți folosesc deodorantul mai des decât e nevoie sau greșesc complet modul de aplicare.

Nu contează doar de câte ori te dai pe zi, ci și momentul zilei, tipul de produs și modul în care îl folosești. Cât de des trebuie să aplici deodorant vara, cum îl folosești corect și ce greșeli frecvente pot face produsul ineficient sau chiar iritant.

Cât de des ar trebui aplicat deodorantul pe timp de vară

Vara, când e cald și transpiri mai mult, e normal să te întrebi cât de des ar trebui să folosești deodorantul. Răspunsul nu este unul valabil pentru toată lumea, dar există câteva reguli care te pot ajuta.

În general, deodorantul se aplică o dată pe zi, dimineața, pe pielea curată și uscată. Asta e suficient dacă nu ai o zi foarte agitată și nu transpiri excesiv. Dar dacă e foarte cald, faci sport sau ești mereu în mișcare, poți reaplica deodorantul de 1-2 ori pe parcursul zilei. E perfect normal și sănătos.

Important e să-l aplici corect: pe pielea curată, nu peste transpirația deja apărută. Dacă simți că e cazul, șterge-te cu un șervețel umed sau spală-te rapid, apoi reaplică deodorantul. În caz contrar, doar vei acoperi mirosul cu parfum, fără să elimini cauza.

Dacă folosești un deodorant natural, s-ar putea să fie nevoie să-l aplici mai des, pentru că efectul lui nu ține la fel de mult ca în cazul celor clasice cu alcool sau alte ingrediente puternice. Un alt sfat bun: ai grijă la pielea iritată. Dacă te dai cu deodorant de prea multe ori și ai pielea sensibilă, pot apărea roșeață sau mâncărimi. În acest caz, alege o variantă fără parfum sau fără alcool.

Așadar, vara e ok să folosești deodorantul ori de câte ori ai nevoie, atâta timp cât o faci pe pielea curată. Ascultă-ți corpul iar dacă simți disconfort, reacționează.

Cum se aplică corect deodorantul

Pare simplu să te dai cu deodorant, aplici produsul sub braț și ai terminat. Dar, ca să te bucuri de eficiență maximă și să eviți iritațiile, contează mult cum aplici deodorantul, conform Realsimple.com.

►Primul pas: pielea trebuie să fie curată și uscată. Nu te da cu deodorant peste transpirație sau piele umedă. Spală-te bine cu apă și săpun, apoi șterge zona complet. Dacă pielea e umedă sau grasă, deodorantul nu aderă bine și nu face față mirosului.

►Al doilea pas: nu exagera cu cantitatea. La spray sunt suficiente 1-2 pufuri de fiecare parte. La roll-on sau stick, 2-3 mișcări sunt de ajuns. Prea mult produs nu înseamnă protecție mai bună, dimpotrivă, poate irita pielea sau păta hainele.

Dacă folosești deodorant natural, unele formule vin sub formă de cremă. Se aplică cu degetele, în cantitate mică, ca o loțiune. Nu freca agresiv, e suficient să întinzi uniform.

După aplicare, lasă câteva secunde să se usuce, mai ales dacă e spray sau roll-on lichid. Așa eviți lipirea sau murdărirea hainelor. Pune-ți tricoul după ce zona e complet uscată. Nu aplica deodorant imediat după ras, pielea e sensibilă și pot apărea iritații. Așteaptă măcar 30 de minute.

Și nu uita: deodorantul nu oprește transpirația, ci doar combate mirosul. Dacă vrei să reduci și transpirația, folosește un produs care conține și antiperspirant.

Greșeli frecvente în aplicarea deodorantului vara

Vara, deodorantul devine aliatul nostru de zi cu zi. Dar, oricât de banal ar părea, multe persoane îl folosesc greșit, mai ales în sezonul cald. Aplicarea incorectă nu doar că reduce eficiența produsului, dar poate duce și la miros neplăcut, pete pe haine sau iritații. Iată cele mai frecvente greșeli pe care e bine să le eviți:

Aplicarea pe pielea umedă sau transpirată

Una dintre cele mai comune greșeli este aplicarea deodorantului direct pe pielea umedă sau deja transpirată. Fie că abia ai ieșit din duș sau ai început să transpiri, produsul nu va face față în aceste condiții. Deodorantul trebuie aplicat pe pielea complet uscată și curată, altfel nu aderă bine și nu își face efectul.

Când pielea este umedă, ingredientele active nu pot acționa eficient. În plus, combinația dintre deodorant și transpirație poate duce la mirosuri și mai neplăcute sau la pete lipicioase. În cazul deodorantului tip spray, aplicarea pe piele transpirată poate crea o peliculă care încarcă și mai tare zona, fără efect real, potrivit Vogue.com.

Soluția e simplă: șterge bine zona axilei cu un prosop sau un șervețel uscat înainte de aplicare. Ideal e să-l folosești imediat după ce te-ai spălat și ai așteptat ca pielea să se usuce complet. Așa te asiguri că produsul funcționează cum trebuie și îți oferă protecția dorită pe tot parcursul zilei.

Folosirea excesivă în locul dușului

E cald, ai transpirat, nu ai timp de un duș, așa că mai aplici un strat de deodorant. Sună cunoscut? Din păcate, e una dintre cele mai frecvente și ineficiente greșeli. Deodorantul nu este un înlocuitor al igienei, ci doar un ajutor care funcționează bine pe pielea curată.

Dacă îl aplici în repetate rânduri peste transpirație, bacterii și celule moarte, nu vei face decât să amesteci mirosurile. În loc să te simți mai fresh, s-ar putea ca mirosul să devină și mai deranjant. În plus, aplicările dese pe piele murdară pot duce la iritații, pori blocați sau chiar infecții locale.

Ideal e să te speli rapid, chiar și cu un șervețel umed, apoi să aplici un strat nou de deodorant. Dacă știi că ai o zi aglomerată, poți avea la tine un produs travel-size pentru reaplicare, dar numai după ce îți cureți pielea. Deodorantul nu e magie, are nevoie de o bază curată ca să funcționeze bine.

Folosirea produsului greșit (deodorant vs antiperspirant)

Mulți oameni nu știu exact ce folosesc: deodorant sau antiperspirant. Diferența e importantă, mai ales vara. Deodorantul doar acoperă mirosul neplăcut, în timp ce antiperspirantul reduce și transpirația. Dacă transpiri mult, dar folosești doar deodorant, s-ar putea să nu vezi niciun rezultat real.

Pe etichetă scrie clar ce tip de produs ai. Vara, când glandele sudoripare lucrează la maxim, antiperspirantul e de obicei mai eficient, mai ales pentru persoanele active sau cele care transpiră abundent. Dacă îți pasă doar de miros, deodorantul clasic funcționează. Dar dacă ai nevoie și de uscăciune, caută un antiperspirant sau un produs „2 în 1”.

O altă greșeală e folosirea produsului nepotrivit momentului zilei. De exemplu, antiperspirantul se aplică ideal seara, pentru a acționa mai eficient peste noapte. În schimb, deodorantul se aplică dimineața pentru miros proaspăt.

Alegerea formulei nepotrivite pentru vară (prea parfumată, prea grasă)

Vara, pielea transpiră mai mult și devine mai sensibilă. De aceea, alegerea unei formule greșite, fie prea parfumată, fie prea grasă, poate duce la disconfort. Deodorantele cu parfumuri puternice pot irita pielea subrațului, mai ales în combinație cu soarele, transpirația și frecarea de haine. În plus, mirosul intens nu înseamnă protecție mai bună, ci doar un efect cosmetic.

La fel, formulele grase, cum sunt unele stick-uri sau creme, pot încărca pielea și favoriza apariția coșurilor, iritațiilor sau senzației de lipicios. Vara ai nevoie de ceva ușor, aerat, care se absoarbe rapid și nu încarcă porii.

Ideal este să optezi pentru produse fără alcool (care pot usca excesiv), cu parfum discret și textură lejeră de exemplu, roll-on cu uscare rapidă sau spray. Dacă ai piele sensibilă, caută formule hipoalergenice, fără aluminiu sau fără parfum. Pe timp de vară, mai puțin înseamnă mai bine, mai ales când vine vorba de pielea subrațului.

Ce tipuri de deodorante sunt potrivite pentru vară

Vara, cele mai potrivite deodorante sunt cele care oferă prospețime fără să încarce pielea și care lasă pielea să respire. În general, e bine să alegi formule lejere, fără alcool sau aluminiu, mai ales dacă ai pielea sensibilă sau dacă îl aplici după epilare. Spray-urile uscate sau roll-on-urile cu efect calmant, care conțin ingrediente naturale precum aloe vera sau extract de ceai verde, sunt opțiuni bune în zilele caniculare, potrivit Wired.com.

Evită deodorantele foarte parfumate, care pot irita pielea transpirată sau pot reacționa cu razele soarelui. La fel, deodorantele foarte grase sau cele cu textură cremoasă pot bloca porii și accentua transpirația. Pentru cine face sport sau stă mult în soare, cele mai eficiente sunt formulele „long-lasting”, rezistente la apă sau special concepute pentru activitate intensă.

În funcție de nevoi, poți alege între:

· Deodorante naturale – fără săruri de aluminiu, potrivite pentru un stil de viață activ, dar moderat.

· Antiperspirante lejere – bune pentru cine are transpirație abundentă.

· Deodorante cu efect antibacterian – utile pentru zile lungi, cu temperaturi mari, când riscul de miros neplăcut e crescut.

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