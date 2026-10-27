Ministerul Sănătăţii a informat marţi că la jumătatea lunii noiembrie este estimată o nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze, pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripală, potrivit Agerpres.

Până la data de 18 octombrie, în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 400.259 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 393.552 au fost efectuate în rândul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 3.069 în farmaciile comunitare autorizate.

„Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a gripei şi a complicaţiilor asociate acesteia, în special în cazul persoanelor vulnerabile. Medicii recomandă vaccinarea în special a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, copiilor, persoanelor cu boli cronice, femeilor gravide şi personalului medico-sanitar. Persoanele eligibile pot beneficia de vaccinare compensată, conform criteriilor în vigoare”, afirmă sursa citată.

Ministerul reaminteşte că în România sunt autorizate patru vaccinuri antigripale: Vaxigrip, Influvac, Fluenz şi Efluelda. Potrivit ANMDMR, Fluenz, destinat copiilor şi adolescenţilor, şi Efluelda, destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, sunt disponibile în stocuri suficiente în farmacii şi la distribuitori. În cazul vaccinurilor injectabile Vaxigrip şi Influvac, primele stocuri au fost consumate în mare parte.