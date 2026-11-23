Corespondent Pro TV: „Anul acesta, sezonul gripal a început mai devreme în România, așa că mulți oameni s-au grăbit să se vaccineze. Cererea a fost atât de mare, încât dozele s-au epuizat rapid, iar vaccinul a devenit greu de găsit în farmacii. Săptămâna trecută, peste 570.000 de doze au ajuns în țară, însă au mai fost necesare câteva zile pentru distribuție. Acum, vaccinul se găsește deja în mai multe farmacii, iar aprovizionarea continuă. Săptămâna aceasta ar trebui să ajungă și dozele pentru persoanele de peste 60 de ani. Între timp, crește și numărul îmbolnăvirilor. În ultima săptămână au fost înregistrate peste 75.000 de infecții respiratorii, cu aproape 10% mai multe decât în săptămâna precedentă. Dintre acestea, 388 au fost cazuri de gripă clinică, iar de la începutul sezonului, trei persoane au murit din cauza gripei. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, până la 15 noiembrie, aproximativ un milion de persoane s-au vaccinat deja împotriva gripei, dintre care 600.000 au peste 65 de ani”.
Vaccinul antigripal a început să reapară în farmacii. Peste 570.000 de doze au ajuns în România
După săptămâni întregi, în care vaccinul împotriva gripei a lipsit din farmacii, dozele încep să apară pe rafturi. Peste 570.000 de vaccinuri au ajuns în țară.
Sursa: ProTV
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