Cum văd primarii reforma administrativ-teritorială propusa de PSD. „Oraşele nu se mai pot dezvolta”

Reforma administrativ-teritorială a României a stârnit dezbateri aprinse în rândul aleșilor locali, părerile fiind împărțite între dorința de extindere a orașelor și teama de dispariție a comunelor sau de blocare a procesului la urne.