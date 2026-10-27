Corespondent Știrile Pro TV: „Aici, în această cameră, se afla băiețelul în vârstă de 6 ani, împreună cu verișoara lui. Cei doi se jucau când bucata de tencuială de pe tavan s-a desprins.

Mama lor mi-a povestit că a auzit un zgomot, iar cei mici au început să plângă.

Acest incident vine după ce, în 2024, la scurt timp după ce oamenii de aici și-au primit apartamentele, tencuiala de pe tavanul altor 2 apartamente a căzut. Pentru că vorbim despre locuințe ANL, acum, reprezentanții primăriei ne-au spus că, cel mai probabil, lucrările și finisajele din acest bloc să nu fi fost conforme.

Tot luni, proprietarii apartamentului au început să dea jos restul de tencuială de pe tavan, de teamă să nu mai cadă. Iar noaptea trecută nu au dormit în această cameră.”