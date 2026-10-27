Black Friday 2026 la Fashion Days ar putea începe pe 31 octombrie, de la ora 07:00, iar campania ar urma să se desfășoare câteva zile și în luna noiembrie.

Când e Black Friday 2026 la Fashion Days

Black Friday 2026 la Fashion Days este estimat să înceapă pe 31 octombrie. În perioada campaniei, Fashion Days va avea oferte la haine, încălțăminte și accesorii. Datele de începere și încheiere sunt însă estimative, așa că urmărește anunțurile magazinului pentru a afla când încep reducerile și ce produse intră la promoție.

Ce trebuie să verifici înainte să cumperi

Înainte să comanzi, compară prețurile și verifică dacă produsul pe care îl vrei mai este disponibil. Un discount de „până la” un anumit procent nu înseamnă că toate produsele au aceeași reducere. De asemenea, verifică prețul final și condițiile ofertei.

Dacă vrei să folosești un cod de reducere, asigură-te că este valabil în perioada Black Friday și că se aplică produselor alese. Nu toate codurile pot fi combinate cu alte promoții.

Pentru a vedea ofertele disponibile, intră pe site-ul Fashion Days și verifică informațiile publicate de magazin. În acest fel, poți compara produsele și poți alege ce merită cumpărat la reducere.

Ce reduceri are Fashion Days de Black Friday

De Black Friday, Fashion Days pregătește reduceri la haine, încălțăminte și accesorii, de la sneakers și ghete până la geci, paltoane și pulovere. În campania de anul trecut, magazinul a anunțat reduceri de până la 90%, iar interesul cumpărătorilor a fost ridicat: în România s-au plasat peste 318.000 de comenzi, cu o valoare medie de 490 de lei.

Printre cele mai căutate produse s-au numărat încălțămintea sport, cu peste 146.000 de perechi vândute, cizmele și ghetele, cu peste 113.000 de perechi, dar și tricourile, gecile și paltoanele. Pentru Black Friday 2026, reducerile și produsele incluse în campanie trebuie verificate pe site-ul oficial Fashion Days, deoarece ofertele din anii trecuți nu garantează aceleași prețuri și discounturi.

Oferta de Black Friday Fashion Days se adresează celor care vor să-și cumpere haine și încălțăminte pentru sezonul rece, dar și celor care caută produse casual sau sport. În campaniile anterioare, printre cele mai căutate categorii s-au numărat:

• sneakers și încălțăminte sport;

• cizme și ghete;

• tricouri;

• geci și paltoane;

• haine și accesorii de la diverse branduri.

În 2025, Fashion Days a avut reduceri de până la 90% în campania principală, desfășurată între 31 octombrie și 10 noiembrie, urmată de o perioadă promoțională numită „AfterParty”, până pe 19 noiembrie. Aceste date sunt orientative pentru campaniile trecute și nu reprezintă calendarul confirmat pentru 2026.

Cât durează reducerile de Black Friday la Fashion Days

În anii anteriori, Fashion Days a organizat reducerile în mai multe etape, nu doar în ziua de Black Friday. De exemplu, în 2025, după campania de la începutul lunii noiembrie, magazinul a avut o nouă perioadă promoțională în a doua parte a lunii.

Pentru 2026, perioada exactă și durata reducerilor trebuie confirmate de retailer. Unele oferte pot apărea înainte de Black Friday, iar altele pot fi disponibile ulterior, în funcție de campania organizată de magazin.

Se cumulează codurile de reducere cu ofertele de Black Friday?

Nu toate codurile de reducere pot fi folosite împreună cu promoțiile de Black Friday. În campaniile anterioare, Fashion Days a avut reguli prin care reducerile nu se cumulau, dar au existat și beneficii speciale pentru anumite categorii de clienți. De exemplu, abonații Genius au putut beneficia de o reducere suplimentară de 10% pentru o selecție de produse.

Condițiile pot fi diferite de la o campanie la alta, așa că verifică regulamentul și descrierea ofertei înainte să plasezi comanda. Dacă ai un cod promoțional, asigură-te că este valabil pentru produsele alese și că poate fi folosit împreună cu reducerea afișată.

Ce trebuie să știi despre retur și livrare

Înainte să cumperi de Black Friday, verifică și condițiile de livrare și retur. Pentru produsele vândute direct de Fashion Days, returul gratuit a fost disponibil timp de 30 de zile, în timp ce pentru produsele comercializate de vânzători din marketplace se aplică reguli care pot fi diferite.

Contează și cine vinde produsul, deoarece termenul de retur, costul livrării și condițiile de comandă pot varia. În campania din 2025, livrarea în easybox a fost gratuită pentru comenzile care depășeau 299,99 lei.

În aceeași perioadă, reduceri de Black Friday anunță și Answear, About You și Zalando, cu oferte la haine, încălțăminte și accesorii.