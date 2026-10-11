În ţară s-au făcut de la începutul anului 7 operaţii de transplant de cord, iar 3 dintre acestea s-au realizat la Spitalul Floreasca din Capitală, scrie News.ro. Acest număr mic de operaţii de transplant cardiac se datorează, paradoxal, nu lipsei de donatori, cât lipsei de receptori, de pacienţi care să primească o inimă.

Este o situaţie cu care medicii se confruntă des, spune şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară şi Transplant a UMF “Carol Davila” de la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, chiar dacă, în ultimii ani, au fost eforturi susţinute din partea Agenţiei Naţionale de Transplant şi a coordonatorilor de transplant pentru dezvoltarea acestei activităţi în România.

„Este o situaţie unică, excepţională când dispunem de inimi pentru a face operaţii de transplant, dar nu avem pacienţi pregătiţi ca să le recepteze. Asta face ca România să fie în situaţia să exporte inimi când apar şi nu le putem folosi noi, prin reţeaua Eurotransplant. Depinde cine are receptori compatibili, ele merg în Europa, cel mai frecvent în Germania şi în Franţa”, afirmă Moldovan.

Inimile din România ajung în special în Franța sau Germania

El sublinază că situaţiile în care există donatori - pacienţi aflaţi în moarte cerebrală, dar nu există pacienţi compatibili care să primească inima, în cele trei centre de transplant de cord din ţară, nu sunt puţine, din păcate.

„Există o tehnologie care permite ca inima prelevată să rămână în funcţie într-o maşină, pe parcursul transportului, un sistem de perfuzie, ceea ce lungeşte timpul de ischemie între recoltare şi implantare, ca atare există echipe din Germania sau Franţa care vin şi preiau inimi de la noi când noi nu putem”, a explicat medicul Horaţiu Moldovan în interviul acordat Cotidianul.

Conform medicului, ţara cu cel mai mare număr de transplante cardiace raportat la populaţie este Slovenia, o ţară cu populaţie foarte mică, mult mai mică decât a României.

„Fac aproximativ 30 de transplante pe an, pentru o populaţie cu 2-3 milioane de locuitori este foarte bine. Ei îşi utilizează reţeaua de clinici de cardiologie şi de secţii clinice de cardiologie din ţara lor care să selecteze şi să pregătească intervenţia asta”, mai afirmă medicul Horaţiu Moldovan.