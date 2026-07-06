Este a patra intervenție de acest fel realizată acolo, în acest an. Inima a fost prelevată la Iași, odată cu alte organe, de la o femeie de 38 de ani, aflată în moarte cerebrală.

Povestea scoate la lumină un gest rar de generozitate. O mamă a doi copii a suferit un accident vascular, iar medicii din Iași nu au reușit să o salveze.

În toată durerea pierderii unei vieți, la doar 38 de ani, familia a decis să schimbe în bine destinele altor suferinzi. Rudele și-au dat acordul pentru prelevarea inimii, plămânilor, ficatului și rinichilor la Spitalul Clinic de Urgenţă "Nicolae Oblu". Un elicopter a transportat inima la Târgu Mureș, acolo unde a ajuns tot la o femeie grav bolnavă.

Dr. Horaţiu Suciu, şeful secţiei chirurgie cardiovasculară: „O pacientă din judeţul Cluj, care era în stare avansată de insuficienţă cardiacă. Această inimă a venit ca o salvare pentru o stare clinică foarte afectată, cu o calitate a vieţii deosebit de rea.”

Intervenția a durat șase ore și jumătate.

Dr. Sânziana Bora, medic anestezie şi terapie intensivă: „Urmează evoluţia din terapia intensivă, deci este un drum lung de parcurs de aici înainte, transplantul înseamnă viaţă şi în continuare. Donarea de organe este esenţială pentru astfel de rezultate.”

Plămânii prelevați au fost trimiși în Grecia, pentru că la noi nu au fost primitori compatibili. Celelalte organe urmează să fie transplantate în Iași.

Dr. Raluca Neagu, coordonatoarea Centrului Regional de Transplant Moldova: „Satisfacția apare în perioada următoare, la câteva luni distanță, când se văd primitorii, starea lor de sănătate, evoluția și faptul că devin niște oameni normali și pot fi reintegrați în societate.”

Medicii spun că numărul transplanturilor este mic, în comparație cu numărul de pacienți aflați pe listele de așteptare. Doar în Târgu Mureș, 35 au nevoie de o inimă nouă.