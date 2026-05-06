A fost un caz extrem de rar și complex, iar intervenția chirurgicală realizată la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală a durat 11 ore.

Fetița a primit o nouă șansă datorită unui donator de 27 de ani, din Iași, aflat în moarte cerebrală. Un lob stâng prelevat din ficatul lui a devenit salvarea celui mai mic pacient transplantat la noi.

Asta au spus medicii care au participat la transplant, după ce au așteptat emoționați ca fetița să se trezească.

Mama: „M-a văzut, plângea și așa făcea cu mâna, mama hai. Dumnezeu a fost cu fata mea.”

O luptă contra timpului și a unei boli grave

În urmă cu doar 3 zile, fetița de un an și jumătate se agăța în fiecare zi de viață din cauza unui diagnostic pus la naștere: atrezie de căi biliare, o malformație extrem de gravă. După luni întregi de spitalizare, pentru Regina mai exista doar o șansă: transplantul de ficat.

Telefonul mult așteptat a venit de la Iași. Un tânăr de 27 de ani, în moarte cerebrală, avea să fie salvarea ei. În cea mai grea clipă a vieții lor, rudele au găsit puterea să spună „da” vieții.

La ora 9 dimineața, medicul Vlad Brășoveanu a zburat la Iași cu un elicopter SMURD pentru a împărți ficatul acelui tânăr în două.

Din organul prelevat au fost folosite segmentele 2 și 3, partea stângă a ficatului, care cântărește 250 de grame. Suficient pentru organismul unui copil atât de mic.

Andreea Moga, medic primar chirurgie pediatrică: „Primul pas pe care îl avem de făcut este să scoatem ficatul bolnav, și în momentul în care avem ficatul în sală, scoatem ficatul bolnav și lucrăm la ficatul nou: adică niște conexiuni vasculare și pentru calea biliară.”

11 ore de tensiune în sala de operație

Corespondent Știrile PRO TV: „La ora 12:00 la prânz, o echipă formată din 13 specialiști intră în sala de operație și se pregătește pentru una dintre cele mai dificile și riscante intervenții medicale: salvarea unei fetițe de 1 an și 7 luni, fiecare minut însemna o șansă la viață. În paralel, un elicopter SMURD decola de urgență de la Băneasa spre Iași pentru prelevarea ficatului de la un donator de 27 de ani. La ora 15:30, elicopterul ateriza la Băneasa. Din acel moment, în mai puțin de 20 de minute ambulanța SMURD ajunge cu grefa la Grigore Alexandrescu iar lobul stâng era transplantat fetiței. La ora 23:00, după multe ore întregi de luptă cel mai tânăr pacient transplant vreodată aici este detubat, drenat iar operația e închisă.”

Daniela Mălureanu, medic primar: „A fost norocul ei, ne place să spunem că există un Dumnezeu al copiilor. Dintre pacienții listați, urcați pe lista de transplant, și care sunt compatibili cu grupa de sânge a donatorului, ea a fost cea eligibilă. Recuperarea ei înseamnă efortul unei echipe multidisciplinare și al familiei, înseamnă multiple controale, medicație.”

Zeci de oameni salvați prin donare

Există în continuare riscul ca organismul să respingă ficatul, însă corpul unui copil este mult mai flexibil. Acum, fetița e la terapie intensivă și vrea să mănânce.

În ultimele 24 de ore, în România, s-a întâmplat ceva ce pare aproape imposibil într-o lume în care auzim zilnic mai mult despre pierderi decât despre speranță. Au fost 10 intervenții de transplant.

Rinichii tânărului donator din Iași au rămas acasă, la Iași, însă inima lui bate acum în pieptul unui pacient din Italia, pentru că în România nu s-a găsit un bolnav compatibil. Și datorită lui, 5 oameni trăiesc mai departe. Alte două prelevări au fost în Bistrița, iar organele au ajuns la București și Cluj.

Și poate că aceasta este una dintre cele mai puternice forme de iubire pe care le poate lăsa un om în urma lui: să transforme sfârșitul vieții într-un nou început pentru cei în suferință.