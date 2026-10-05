Donatoarea, în vârstă de 53 de ani, i-a donat soțului său, în vârstă de 50 de ani, lobul drept al ficatului. Primitorul avea un carcinom hepatocelular dezvoltat pe fondul unei ciroze asociate infecției cu virusul hepatitic C. Intervenția s-a desfășurat cu succes, iar ambii pacienți au o evoluție postoperatorie favorabilă

Chirurgie robotică pentru siguranța donatorului

La Institutul Clinic Fundeni, prelevarea de ficat de la donator viu se realizează din 2023 prin abord laparoscopic. Intervenția realizată acum prin chirurgie robotică reprezintă o continuare a dezvoltării tehnicilor minim invazive utilizate în transplantul hepatic. Abordul robotic oferă chirurgului o imagine tridimensională mărită și instrumente articulate, permițând o disecție precisă a structurilor anatomice și un control mai bun în timpul intervenției."Donatorul viu face un gest de o generozitate extraordinară, iar datoria noastră este să-i oferim cea mai sigură operație posibilă. Abordul robotic este pasul firesc după laparoscopie și ne ajută să reducem și mai mult traumatismul operator pentru donator" spune Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, directorul Centrului pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic

Intervenția a fost realizată de o echipă multidiscipline

Prelevarea robotică a fost realizată de Dr. Iulian Moșteanu, implantarea grefei de Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, iar anastomoza arterei hepatice, prin microchirurgie, de Dr. Dragoș Zamfirescu. Echipa medicală a fost formată din:

Gastroenterologie și evaluarea cuplului donator–primitor: Dr. Gabriela Smirea

Prelevarea robotică: Dr. Iulian Moșteanu, Dr. Gheorghe Potlog, Dr. Călina Aranghelovici și Dr. Tudor Popoiu

Transplant hepatic: Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, Dr. Ionuț Barbu, Dr. Gabriel Popescu, Dr. Adriana Niță și Dr. Cezar Manea

Microchirurgie vasculară: Dr. Dragoș Zamfirescu

Anestezie și terapie intensivă, sub coordonarea Prof. Dr. Dana Tomescu: Dr. Marian Tudoroiu, Dr. Alexandru Dincă, Dr. Andra Stanciu, Dr. Thomas Iankevici, Dr. Roxana Cotoi și Dr. Ionuț Gavrilă

Peste 1.000 de transplanturi hepatice la Institutul Clinic Fundeni

Programul de transplant hepatic din România a fost fondat la Institutul Clinic Fundeni de Prof. Dr. Irinel Popescu. Sub îndrumarea sa au fost realizate primul transplant hepatic din țară, în 1997, primul transplant hepatic reușit, în 2000, și primul transplant hepatic de la donator viu, în 2000.

Centrul pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic a depășit între timp 1.000 de transplanturi hepatice.

Din 2025, Centrul este condus de Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, care continuă și dezvoltă programul de transplant hepatic, inclusiv transplantul de la donator viu. Utilizarea chirurgiei robotice pentru prelevarea grefei hepatice marchează o nouă etapă în dezvoltarea chirurgiei minim invazive la Institutul Clinic Fundeni, cu obiectivul de a crește în continuare siguranța și confortul pacienților care fac posibil transplantul prin gestul lor de donare. Transplantul hepatic de la donator viu este posibil datorită capacității ficatului de a se regenera. Pentru siguranța persoanei sănătoase care donează, prelevarea trebuie realizată cu un traumatism operator cât mai redus.