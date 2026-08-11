Unul dintre pacienți spune că a primit „cadoul vieții”, iar celălalt a crezut inițial că cineva îi face o farsă când a fost chemat la analize.

Transplanturile au fost realizate la Spitalul C. I. Parhon din Iași.

Constantin este din Botoșani, are 42 de ani și este tatăl a doi copii. Bărbatul se afla pe lista de așteptare de o lună.

Constantin Agache, pacient: „Ăsta e cadoul vieții mele. La o lună de zile după ce am depus dosarul, să am șansa asta, e o minune!”

Celălalt pacient, în vârstă de 43 de ani, este din Republica Moldova, iar o mare parte din viață a trăit cu un singur rinichi. A făcut dializă șapte luni, iar de mai bine de trei ani aștepta un rinichi salvator.

Olec Bleandura, pacient: „Eu am mai avut o operație, mi s-a extirpat un rinichi în 1994, am avut dureri mari atunci, cu toate că mi l-a scos. A sunat telefonul pentru transplant, la ce v-ați gândit? M-am gândit că glumește cineva.”

Donatorul avea hepatită B, însă medicii au evaluat riscul transmiterii virusului și au decis că transplantul este posibil, cu monitorizarea atentă a pacienților.

Adrian Covic, șeful Compartimentului de Transplant Renal – C. I. Parhon: „Cei doi pacienți sunt în parametri normali și deja funcția renală este în ameliorare. Există riscul transmiterii hepatitei B la pacientul primitor. Un transplant reușit este net superior continuării vieții în dializă.”

Raluca Neagu, coordonator regional de transplant: „Cea mai mare mulțumire sunt pacienții care trăiesc, au o stare de sănătate bună și durata, speranța de viață este mult mai mare.”

În timpul celor două transplanturi renale, în sălile de operație au fost implicate peste 30 de cadre medicale. O astfel de intervenție presupune cheltuieli de aproximativ 17.000 de euro pentru fiecare pacient, potrivit medicilor. În prezent, 500 de pacienți din județele Moldovei așteaptă un transplant renal. De la începutul anului, la Iași s-au făcut 11 prelevări de organe.