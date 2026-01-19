Un transplant de inimă s-a făcut la limită după ce gerul a întârziat transportul. „A ajuns cu două ore în plus”

Primul transplant de inimă de anul acesta s-a încheiat cu mari emoții la „Institutul Inimii din Târgu Mureș”. Din cauza gerului, transportul organului vital de la București a întârziat două ore.

Cel care a primit inima are 19 ani, în timp ce donatorul avea 22 când a intrat în moarte cerebrală, după un accident rutier.

Prelevarea a început la spitalul Floreasca, însă din cauza condițiilor meteo severe elicopterul Black Hawk care asigura transportul până la Târgu Mureș a decolat cu întârziere. Ca să fie viabil cordul trebuia transplantat în cel mult 4 ore.

Horațiu Suciu, șef chirurgie cardiovasculară IUBCvT Târgu Mureș: „Cordul trebuia să ajungă undeva în jurul orei 19, a ajuns cu două ore în plus. A fost o perioadă de incertitudine dacă se zboară sau nu se zboară. Și acest lucru mai ales în condițiile unui receptor instabil hemodinamic, în sala de operație asemenea lucururi pot să coste”.

Marius Harpa, medic primar IUBCvT Târgu Mureș: „Am avut emoții dacă cordul va ajunge în timp util, dar a fost la limita perioadei de cord oprit, de ischemie cu elicopterele care s-au luptat cu un front atmosferic foarte rece peste Carpați".

Cel care avea nevoie de o inima nouă are 19 ani. Ionuț este din Bistrița Năsăud și a aflat că are mari probleme de sănătate în urmă cu doi ani. A reușit să termine liceul, iar în noiembrie a ajuns la Centrul de Transplant. De atunci nu a mai ieșit din salon, deși i-a fost implantată o inimă artificială.

Domnița Strugari, mama pacientului transplantat: „Nu s-a simțit bine, după aceea a fost propus pentru o implantare, dar după operație , tot nu s-a simțit bine și pe urmă s-a ivit oportunitatea aceasta cu transplantul."

Sorin Pașcan, medic ATI: „A fost operat în urmă cu o lună și s-a pus un cord artificial, în ideea de a susține până la un eventual transplant. Însă starea lui a continuat să se înrăutățească, a fost tratat timp de o lună intensiv la noi în clinică și cu prima ocazie cu care s-a ivit acest cord, a trebuit să reintervenim."

Acum, după transplant pacientul se simte bine. Din păcate alți 71 de suferinzi încă așteaptă un transplant de cord.

