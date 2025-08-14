Infecții cu Candida Auris în mai multe spitale din București. Ciuperca extrem de periculoasă a afectat inclusiv copii

Stiri Sanatate
14-08-2025 | 19:15
×
Codul embed a fost copiat

După Floreasca apar cazuri de Candida Auris și în alte spitale din București, de stat sau private. Medicii au descoperit că ciuperca extrem de periculoasă a afectat inclusiv copii.

autor
Liliana Curea

Patru sugari au ajuns la Spitalul Marie Curie de la unități sanitare din provincie cu această problemă. Medicii au luat măsurile necesare și au raportat cazurile la Direcția de Sănătate Publică.

Medicii confirmă că sugarii colonizați cu Candida Auris au fost transferați de la alte spitale, pentru că au nevoie de intervenții chirurgicale.

Dr. Carmen Murariu, Spitalul Marie Curie: „Toți pacienții sunt izolați în saloane individuale, s-au luat măsuri privind curățenia și dezinfecția, echiparea personalului, s-au făcut teste de screening, pentru personal și suprafețe, s-a reinstruit personalul. În toate biletele de transfer a fost menționat că sunt colonizați.”

Cazuri și la Spitalul Universitar

Și la Spitalul Universitar au fost în ultima perioadă 10 pacienți cu Candida Auris, veniți din alte orașe. Reprezentanții unității sanitare subliniază că, din nefericire, de cele mai multe ori nu sunt informați atunci când le sunt trimiși bolnavi colonizați. Pentru că acești pacienți trebuie izolați, internările în secția de terapie intensivă au fost limitate.

Citește și
bacterie floreasca
Ministrul Sănătății sesizează Parchetul, după ce încă patru pacienți au fost diagnosticați cu Candida auris la Floreasca

De la începutul anului și până acum, mai multe spitale din toată țara au raportat la Direcțiile de Sănătate Publică focare de Candida Auris. Au fost pacienți cu această ciupercă în Cluj, Bacău, Mureș, Olt. Iar în București s-au identificat 6 focare – în total 44 de cazuri. Și vorbim atât de spitale de stat, cât și de unități sanitare private.

Unii dintre pacienți sunt doar colonizați – adică purtători de Candida Auris. Ei nu au nevoie de tratament, ci doar sunt curățați cu substanțe speciale. Simptomele apar însă când bolnavii se infectează cu ciuperca, iar acest lucru se întâmplă mai ales în cazul celor cu suferințe grave și imunitatea scăzută.

Antibioticele administrate excesiv favorizează infecția

Pe lângă nerespectarea regulilor de igienă, un factor extrem de important în apariția și transmiterea Candida Auris îl reprezintă administrarea excesivă de antibiotice în spitale.

Conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase: „Este o corelație demonstrată între utilizarea de antibiotice cu spectru larg, în special de carbapeneme, și colonizarea și infecția cu Candida Auris. Degeaba izolez, dacă la el intră personal medical, personal auxiliar sau chiar vizitatori care nu respectă reguli de limitare a transmiterii. Odată existentă Candida pe tegumentele unui pacient, în câteva ore ea este găsită și pe obiectele din jur.”

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în rândul celor infectați cu Candida Auris, decesul survine într-un procent cuprins între 30 și 70%, pentru că ciuperca este extrem de rezistentă la tratamente.

Conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase: „Găsești, dacă ești insistent, în jurul unui infectat, poate chiar 20 de colonizați. Undeva 5 –10% e rata celor colonizați care dezvoltă infecție. De aceea e foarte important să încerci să nu lași cazuri de colonizări nedepistate, pentru că se întinde foarte repede.”

Din păcate, nu toate spitalele au medici pregătiți pentru astfel de testări și nici aparatura necesară.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, spitale, Candida auris,

Dată publicare: 14-08-2025 19:11

Articol recomandat de sport.ro
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Citește și...
Ce este Candida auris. Medic infecționist: „Are câteva caracteristici care îl fac atât de temut. Se transmite foarte rapid”
Stiri Sanatate
Ce este Candida auris. Medic infecționist: „Are câteva caracteristici care îl fac atât de temut. Se transmite foarte rapid”

În contextul infectărilor cu Candida auris de la Spitalul Floreasca, conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase, a explicat motivele pentru care acest fung este atât de periculos, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV.

Ministrul Sănătății sesizează Parchetul, după ce încă patru pacienți au fost diagnosticați cu Candida auris la Floreasca
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății sesizează Parchetul, după ce încă patru pacienți au fost diagnosticați cu Candida auris la Floreasca

Scandalul de la Spitalul Floreasca ia amploare. Patru pacienți de la terapie intensivă au fost diagnosticați cu Candida Auris.

Măsurile luate la Spitalul Floreasca după ce încă patru pacienți au fost diagnosticați cu Candida auris
Stiri Sanatate
Măsurile luate la Spitalul Floreasca după ce încă patru pacienți au fost diagnosticați cu Candida auris

Scandalul de la Spitalul Floreasca ia amploare. Patru pacienți din terapie intensivă au fost diagnosticați cu Candida auris.

Încă un focar de Candida auris la secția ATI de la Spitalul Floreasca. Patru cazuri au fost confirmate
Stiri Sanatate
Încă un focar de Candida auris la secția ATI de la Spitalul Floreasca. Patru cazuri au fost confirmate

Un nou focar de Candida auris, o ciupercă deosebit de periculoasă, a fost depistat la Spitalul Floreasca din Capitală.

Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual
Stiri actuale
Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual

Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arşi, scrie Europa Liberă.

Recomandări
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul calificării. Duelul, transmis pe VOYO, de la ora 21
Stiri Sport
LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul calificării. Duelul, transmis pe VOYO, de la ora 21

FCSB joacă, astăzi, cu FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League, după ce, în tur, „roș-albaștrii” s-au impus dramatic cu 3-2. Meciul de la Priștina va fi transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:00.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12