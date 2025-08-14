Infecții cu Candida Auris în mai multe spitale din București. Ciuperca extrem de periculoasă a afectat inclusiv copii

După Floreasca apar cazuri de Candida Auris și în alte spitale din București, de stat sau private. Medicii au descoperit că ciuperca extrem de periculoasă a afectat inclusiv copii.

Patru sugari au ajuns la Spitalul Marie Curie de la unități sanitare din provincie cu această problemă. Medicii au luat măsurile necesare și au raportat cazurile la Direcția de Sănătate Publică.

Medicii confirmă că sugarii colonizați cu Candida Auris au fost transferați de la alte spitale, pentru că au nevoie de intervenții chirurgicale.

Dr. Carmen Murariu, Spitalul Marie Curie: „Toți pacienții sunt izolați în saloane individuale, s-au luat măsuri privind curățenia și dezinfecția, echiparea personalului, s-au făcut teste de screening, pentru personal și suprafețe, s-a reinstruit personalul. În toate biletele de transfer a fost menționat că sunt colonizați.”

Cazuri și la Spitalul Universitar

Și la Spitalul Universitar au fost în ultima perioadă 10 pacienți cu Candida Auris, veniți din alte orașe. Reprezentanții unității sanitare subliniază că, din nefericire, de cele mai multe ori nu sunt informați atunci când le sunt trimiși bolnavi colonizați. Pentru că acești pacienți trebuie izolați, internările în secția de terapie intensivă au fost limitate.

De la începutul anului și până acum, mai multe spitale din toată țara au raportat la Direcțiile de Sănătate Publică focare de Candida Auris. Au fost pacienți cu această ciupercă în Cluj, Bacău, Mureș, Olt. Iar în București s-au identificat 6 focare – în total 44 de cazuri. Și vorbim atât de spitale de stat, cât și de unități sanitare private.

Unii dintre pacienți sunt doar colonizați – adică purtători de Candida Auris. Ei nu au nevoie de tratament, ci doar sunt curățați cu substanțe speciale. Simptomele apar însă când bolnavii se infectează cu ciuperca, iar acest lucru se întâmplă mai ales în cazul celor cu suferințe grave și imunitatea scăzută.

Antibioticele administrate excesiv favorizează infecția

Pe lângă nerespectarea regulilor de igienă, un factor extrem de important în apariția și transmiterea Candida Auris îl reprezintă administrarea excesivă de antibiotice în spitale.

Conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase: „Este o corelație demonstrată între utilizarea de antibiotice cu spectru larg, în special de carbapeneme, și colonizarea și infecția cu Candida Auris. Degeaba izolez, dacă la el intră personal medical, personal auxiliar sau chiar vizitatori care nu respectă reguli de limitare a transmiterii. Odată existentă Candida pe tegumentele unui pacient, în câteva ore ea este găsită și pe obiectele din jur.”

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în rândul celor infectați cu Candida Auris, decesul survine într-un procent cuprins între 30 și 70%, pentru că ciuperca este extrem de rezistentă la tratamente.

Conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase: „Găsești, dacă ești insistent, în jurul unui infectat, poate chiar 20 de colonizați. Undeva 5 –10% e rata celor colonizați care dezvoltă infecție. De aceea e foarte important să încerci să nu lași cazuri de colonizări nedepistate, pentru că se întinde foarte repede.”

Din păcate, nu toate spitalele au medici pregătiți pentru astfel de testări și nici aparatura necesară.

