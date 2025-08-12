Măsurile luate la Spitalul Floreasca după ce încă patru pacienți au fost diagnosticați cu Candida auris

Stiri Sanatate
12-08-2025 | 19:20
×
Codul embed a fost copiat

Scandalul de la Spitalul Floreasca ia amploare. Patru pacienți din terapie intensivă au fost diagnosticați cu Candida auris.

autor
Liliana Curea

Este cu atât mai grav cu cât aceasta este a doua secție, după cea de arși, în care este depistată această ciupercă extrem de periculoasă. Pe de altă parte, ministrul Sănătății va sesiza Parchetul în urma controalelor din Centrul de Arși pentru că, spune oficialul, faptele sunt de natură penală.

Patru noi cazuri de Candida auris au fost identificate într-o secție de terapie intensivă. Este vorba despre trei femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 45 și 63 de ani.

„Cei 4 pacienți nu sunt infectați, sunt doar purtători la nivel cutanat, fiecare din acești pacienți are o patologie severă ce a presupus o durată lungă de spitalizare, având și o imunitate scăzută” – spun, într-un comunicat, reprezentanții Spitalului Floreasca.

Totodată, conducerea unității sanitare precizează că prezența acestei ciuperci a fost raportată către DSP și s-au luat măsurile necesare, adică cei patru pacienți au fost izolați, le-a fost desemnat personal special, care a fost instruit în vederea folosirii stricte a echipamentului de protecție, dar și în ceea ce privește igiena mâinilor.

Citește și
spitalul floreasca, terapie intensiva
Încă un focar de Candida auris la secția ATI de la Spitalul Floreasca. Patru cazuri au fost confirmate

Au fost intensificate procedurile de dezinfecție, iar accesul vizitatorilor în secția ATI 1 a fost limitat la un singur aparținător, pentru 5 minute.

Roxana Sandic, medic coordonator managementul calității: „În ultimul an și jumătate au fost înregistrate aproximativ 20 de cazuri la nivelul spitalului. Acestea sunt raportate și sunt luate măsuri în urma raportării. Este un cumul de factori – atât pacienții, cât și aparținătorii și, din păcate, și personalul care nu respectă întru totul igiena mâinilor și celelalte proceduri. Vom intensifica și procedurile de instruire pentru igiena mâinilor și numărul de autocontroale”.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, evoluția infecțiilor invazive cu Candida auris este severă, având o mortalitate de 30-70%. Ciuperca este foarte rezistentă la tratamente și foarte contagioasă.

În situația apariției unui caz de Candida auris trebuie luate măsuri speciale, tocmai din cauza rezistenței acestei ciuperci. Pe lângă izolare, pacienții sunt spălați cu substanțe care conțin clor, iar cei care au fost în același salon trebuie testați și monitorizați până la externare.

Spațiul este și el dezinfectat cu substanțe speciale – sunt biocide împotriva fungilor. Apoi trebuie curățate foarte bine și paturile. În străinătate, de exemplu, pacientul rămâne într-un singur pat de la internare până în momentul în care pleacă acasă și este dus cu acest pat de fiecare dată când trebuie să facă investigații. Din păcate, la noi acest lucru nu se întâmplă.

Direcția de Sănătate Publică a dat mai multe amenzi în urma controalelor de la Spitalul Floreasca. Ministrul Sănătății anunță că raportul Corpului de Control și cel făcut de Inspecția Sanitară de Stat vor ajunge la Parchet.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății spune că va sesiza Parchetul în urma verificărilor făcute de Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat la Centrul de Arși de la Floreasca.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „În urma controlului la Centrul pentru Arși al Spitalului Clinic de Urgență București am constatat că rezultatul este de natură penală și voi sesiza Parchetul în această situație, întrucât în referatul de verificare inițial din anul 2022 s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referatul de aprobare al Direcției de Sănătate Publică. Spațiile nu respectă normativul și nu sunt corespunzătoare conform unui centru de arși, lucru confirmat de către fostul manager în memoriul tehnic și, din păcate, reconfirmat de către Direcția de Sănătate Publică atunci când s-a eliberat avizul”.

Totodată, Alexandru Rogobete a precizat că a dispus și o anchetă administrativă pentru conducerea Direcției de Sănătate Publică București.

Mugur Isărescu, despre creșterea inflației: ”Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa. În septembrie probabil va fi vârful”

Sursa: Pro TV

Etichete: scandal, pacienti, floreasca, infectii,

Dată publicare: 12-08-2025 19:16

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Floreasca: Rezultatul este de natură penală
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Floreasca: Rezultatul este de natură penală

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul.  

Încă un focar de Candida auris la secția ATI de la Spitalul Floreasca. Patru cazuri au fost confirmate
Stiri Sanatate
Încă un focar de Candida auris la secția ATI de la Spitalul Floreasca. Patru cazuri au fost confirmate

Un nou focar de Candida auris, o ciupercă deosebit de periculoasă, a fost depistat la Spitalul Floreasca din Capitală.

Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual
Stiri actuale
Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual

Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arşi, scrie Europa Liberă.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12