Ce este Candida auris. Medic infecționist: „Are câteva caracteristici care îl fac atât de temut. Se transmite foarte rapid"

14-08-2025 | 18:07
În contextul infectărilor cu Candida auris de la Spitalul Floreasca, conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase, a explicat motivele pentru care acest fung este atât de periculos, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV.

Liliana Curea

Reporter: „Ce este Candida auris și de ce ne înspăimântă atât de tare?”
Conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase: „Este un fung, un microorganism relativ recent descris, în urmă cu 16 ani, în 2009. El are câteva caracteristici care îl fac atât de temut în momentul de față. Și anume faptul că este foarte rapid transmisibil: de pe tegumentele unui pacient trece pe obiectele din jurul său din salon, iar în câteva ore poate fi regăsit. Este foarte greu de îndepărtat de pe tegumente, o persoană, odată colonizată, rămâne colonizată vreme îndelungată, chiar ani de zile, cu toate eforturile făcute. Ceea ce încercăm este să reducem cât de mult este colonizată o anumită persoană, un anumit pacient, ca să fie o sursă de cât mai puțini fungi pentru mediu și pentru cei din jurul său.

Mai are un alt caracter care o face o amenințare serioasă și anume faptul că este rezistentă la antifungicele uzuale. În final, ceea ce e cel mai rău este rata mare de letalitate la cei care dezvoltă infecția. Trebuie să facem diferența între colonizați și infectați. Rata de deces la infectați este peste 30%, 50%, 70%, situație extrem de îngrijorătoare și care e determinată de rezistența fungului la unele antifungice și de faptul că această infecție se manifestă la persoane cu imunitatea mult alterată și care se apără mult mai greu față de asemenea infecții”.

Care sunt motivele de îngrijorare

Conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase: „Astea sunt motivele de îngrijorare: transmitere ușoară, contagiozitate mare, în consecință severitate mare a bolii, legată și de rezistența la antifungice. Și mai este o problemă: cea a diagnosticării. Nu este la fel de ușor de identificat la nivel de specie de Candida, sau mai nou redenumită Candida auris, la fel de ușor ca o Candida albicans, de care știm de mai multă vreme. Pentru a diagnostica, a evidenția în laborator Candida auris, ai nevoie de aparatura necesară, de softurile de identificare și, cel mai important, medicul din clinică să se gândească la această eventualitate și să transmită laboratorului că ar dori să încerce identificarea dacă acolo este prezentă sau nu Candida auris”.

Reporter: „Cum putem face diferența între pacienții infectați și cei colonizați?”
Conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase: „Infectat este cel care are simptome determinate de existența Candida auris în organism, de regulă prezența în sânge, în timp ce persoana colonizată este într-un echilibru cu acest fung, care nu-i determină manifestări de boală. Persoana colonizată nu se tratează cu antifungice. Este foarte important să încerci să nu lași cazuri de colonizări nedepistate, pentru că se întinde foarte repede această colonizare cu Candida auris de la o persoană la alta. Colonizat înseamnă purtător.”

piscina interioara
O tânără s-a infectat cu o bacterie rară, după ce a înotat în piscina unui hotel. Acum riscă să își piardă un picior

Reporter: „În cazul celor care sunt infectați, care sunt simptomele?”
Conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase: „Sunt simptome sistemice de tipul unei fungemii. Pot fi febră, frisoane, stare generală alterată. Uneori e greu de diferențiat simptomele determinate de infecția cu Candida auris de celelalte boli pe care le are pacientul.”

Reporter: „Într-un spital, când apar astfel de situații, este nevoie de igienizare suplimentară? Ar trebui să fie izolați, iar după ce sunt externați spațiul trebuie foarte bine curățat?”
Conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase: „Da, este ceea ce numim respectarea precauțiunilor de contact. Să luăm și să aplicăm cu strictețe ceea ce știm, dar nu aplicăm întotdeauna. Regulile acestea, aparent simple, dar uneori nerespectate, legate de igiena mâinilor, legate de curățenia și igiena din salon.”

Încă un focar de Candida auris la secția ATI de la Spitalul Floreasca

Un nou focar de Candida auris, o ciupercă deosebit de periculoasă, a fost depistat la Spitalul Floreasca din Capitală.

Conducerea Spitalului Floreasca a confirmat că în secția ATI 1 au fost depistate 4 cazuri de Candida auris.

Este vorba de trei femei și un bărbat, care au vârste de 48, 49, 63 și respectiv 45 de ani, confirmați cu această ciupercă extrem de periculoasă între 6 și 8 august. Aceștia au fost izolați în salonul septici din secția ATI 1.

Dată publicare: 14-08-2025 17:25

