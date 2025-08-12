Încă un focar de Candida auris la secția ATI de la Spitalul Floreasca. Patru cazuri au fost confirmate

12-08-2025 | 13:29
Un nou focar de Candida auris, o ciupercă deosebit de periculoasă, a fost depistat la Spitalul Floreasca din Capitală.

autor
Claudia Alionescu,  Liliana Curea

Conducerea Spitalului Floreasca a confirmat că în secția ATI 1 au fost depistate 4 cazuri de Candida auris.

Este vorba de trei femei și un bărbat, care au vârste de 48, 49, 63 și respectiv 45 de ani, confirmați cu această ciupercă extrem de periculoasă între 6 și 8 august.

Aceștia au fost izolați în salonul septici din secția ATI 1, iar de la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale au venit mai multe recomandări.

Printre acestea: să fie desemnat personal dedicat pentru acești bolnavi, folosirea strictă a echipamentului de protecție și igiena corespunzătoare a mâinilor, intensificarea procedurilor de curățenie și dezinfecție, accesul vizitatorilor în secția ATI să fie limitat la un singur aparținător, pentru maximum cinci minute. Iar după eliberarea salonului, acesta să rămână închis câteva zile, pentru procedurile necesare de dezinfecție în cazul Candida auris.

floreasca
Focar de candida auris la Centrul de arși de la Floreasca. Se mai așteaptă rezultatul unor analize. Personalul nu e infectat

Acest focar apare la aproximativ două săptămâni după ce un alt focar a fost depistat în centrul de arși.

Atunci, Candida auris a fost identificată la trei pacienți aflați în spital, dar și la pacienta cu arsuri transferată în Belgia.

În ultimii doi ani au mai fost depistate cazuri cu Candida auris în Spitalul Floreasca, inclusiv în secția de chirurgie vasculară, iar conform unor surse medicale, infecțiile au fost raportate.

În urma anchetei Direcției de Sănătate Publică făcute la acea vreme, medicii curanți, epidemiologul spitalului și asistenta-șefă a secției au fost amendați cu 10 mii de lei.

Toate aceste infecții au fost raportate de-a lungul timpului, s-au dat indicații pentru dezinfecție, dar cu toate acestea ele continuă să apară.

Reprezentanții spitalului nu au făcut deocamdată declarații, dar spun că vor transmite un comunicat de presă.

Pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică București este în control de o săptămână, în centrul de arși. Zilele acestea ar trebui să fie gata raportul.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cazuri, floreasca, Candida auris,

Dată publicare: 12-08-2025 11:12

