Ministrul Sănătății sesizează Parchetul, după ce încă patru pacienți au fost diagnosticați cu Candida auris la Floreasca

Scandalul de la Spitalul Floreasca ia amploare. Patru pacienți de la terapie intensivă au fost diagnosticați cu Candida Auris.

Este cu atât mai grav cu cât aceasta este a doua secție, după cea de arși, în care e depistată ciuperca extrem de periculoasă.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății va sesiza Pachetul în urma controalelor din Centrul de Arși, pentru că, spune oficialul, faptele sunt de natură penală.

Patru noi cazuri de candida auris au fost identificate într-o secție de terapie intensivă. Este vorba despre trei femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 45 și 63 de ani.

„Cei patru pacienți nu sunt infectați, sunt doar purtători la nivel cutanat, fiecare din acești pacienți are o patologie severă, ce a presupus o durată lungă de spitalizare, având și o imunitate scăzută”, spun într-un comunicat reprezentanții spitalului Floreasca.

Totodată, conducerea unității sanitare precizează că prezența acestei ciuperci a fost raportată către DSP și s-au luat măsurile necesare, adică cei patru pacienți au fost izolați, le-a fost desemnat personal special, care a fost instruit în vederea folosirii stricte a echipamentului de protecție, dar și în ceea ce privește igiena mâinilor.

Au fost intensificate procedurile de dezinfecție, iar accesul vizitatorilor în secția ATI a fost limitat la un singur aparținător pentru 5 minute.

Roxana Sandic, medic coordonator managementul calității: „În ultimul an și jumătate au fost înregistrate aproximativ 20 de cazuri la nivelul spitalului. Acestea sunt raportate și sunt luate măsuri în urma raportării. Este un cumul de factori, atât pacienții cât și aparținătorii și din păcate și personalul care nu respecta întru totul igiena mâinilor și celelalte proceduri. Vom intensifica și procedurile de instruire pentru igiena mâinilor și numărul de autocontroale”.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, evoluția infecțiilor invazive cu Candida auris este severă, având o mortalitate de 30-70%. Ciuperca este foarte rezistentă la tratamente și foarte contagioasă.

În situația apariției unui caz de candida auris, trebuie luate măsuri speciale, tocmai din cauza rezistenței acestei ciuperci.

Pe lângă izolare, pacienții sunt spălați cu substanțe care conțin clor, iar cei care au fost în același salon trebuie testați și monitorizați până la externare.

Spațiul este și el dezinfectat cu subtanțe speciale - sunt biocide împotriva fungilor. Apoi trebuie curățate foarte bine și paturile.

În străinătate, de exemplu, pacientul rămâne într-un singur pat de la internare până în momentul în care pleacă acasă și este dus cu acest pat de fiecare dat când trebuie să facă investigații. Din păcate, la noi, acest lucru nu se întâmplă.

Direcția de Sănătate Publică a dat mai multe amenzi în urma controalelor de la Spitalul Floreasca. Ministrul Sănătății anunță că raportul corpului de control și cel făcut de Inspecția Sanitară de Stat vor ajunge la Parchet.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății spune că va sesiza Parchetul în urma verificărilor făcute de Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat la centrul de arși de la Floreasca.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Rezultatul e de natură penală și voi sesiza parchetul pentru că în referatul de verificare inițial din 2022 s-a dat copy paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referatul DSP. În urma controlalor a reieșit că nu există sistem de ventilație, deși în urma memoriului tehnic realizat de spital. Fostul manager scria că există, DSP a confirmat acest lucru, dar el nu există în realitate, spațiile nu respectă normativul și nu sunt corespunzătoare unui centru de arși, lucru confirmat de fostul manager și reconfirmat de DSP când s-a eliberat avizul”.

Totodată Alexandru Rogobete a precizat că a dispus și o anchetă administrativă pentru conducerea Direcției de Sănătate Publică București.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













