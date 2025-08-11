Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual

Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arşi, scrie Europa Liberă.

Un pacient care a fost internat la Chirugie Cardiovasculară şi care a fost confirmat cu această ciupercă, dar şi cu alte infecţii nosocomiale, a murit în decembrie. Cazul nu apare în evidenţa autorităţilor sanitare, dar familia pacientului a depus plângere.

Potrivit Europa Liberă, în toamna anului trecut, cu câteva zile înainte să moară, un pacient din secţia clinică de Chirurgie Cardiovasculară de la Floreasca a fost depistat cu Candida auris. Bărbatul, Marin Vlase, a fost internat la etajul 6 al aceluiaşi corp de clădire, la Chirurgie Cardiovasculară, până în 1 decembrie 2024.

Bărbatul de 72 de ani, din judeţul Vrancea, avea şi alte infecţii nosocomiale, iar rudele afirmă că el şi alte două paciente s-au infectat unii pe alţii, în câteva săptămâni cei trei fiind confirmaţi cu bacteriile Acinetobacter baumannii şi Klebsiella pneumoniae.

În decurs de trei săptămâni, toţi trei au murit: cele două paciente, în noiembrie 2024, iar bărbatul în 1 decembrie 2024.

Rudelor lor susţin că pacienţii nu ar fi fost izolaţi pentru a fi prevenită transmiterea infecţiilor nosocomiale, că nu le-ar fi fost administrat la timp tratamentul cu antibiotice sau cel antifungic ar fi fost întrerupt, că nu ar fi fost raportate toate infecţiile nici către unitatea specifică a spitalului de combatere a infecţiilor (SPLIAAM), nici către autorităţile cu atribuţii în materie – ANMCS, INSP şi DSP, că nu ar fi fost făcută anchetă epidemiologică şi că ar fi fost ascunsă cauza reală a cel puţin unui deces: şocul septic.

Marin Vlase a ajuns la Floreasca în 4 septembrie, după ce a fost internat câteva zile la spitalul privat Sanador, unde i-au fost puse trei bypass-uri la inimă, dar a făcut pericardită şi, în urma complicaţiilor, a ajuns la spitalul de stat, unde a fost operat în 17 septembrie pentru inflamaţia şi iritarea pericardului.

”S-a infectat la Floreasca pe 23 septembrie şi până în 5 octombrie 2024 nu i-au administrat niciun antibiotic, aveau antibiogramă făcută din 23 septembrie la Klebsiella, cu încărcătură mare, peste 100.000 de unităţi. Faptul că era deja în urocultură era alt semn rău”, a declarat, pentru publicaţia citată, fiica lui Marin Vlase.

Ea a susţinut că el era infectat doar cu Klebsiella pneumoniae până să fie transferat la Terapie Intensivă. Din documentele puse la dispoziţie de femeie, reiese că pacientul a fost infectat, până în ziua decesului, cu Candida auris, precum şi cu alte trei bacterii: Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae şi Stafilococ auriu.

Fiica pacientului, avocat de profesie, a depus plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti atât în cazul tatălui său, cât şi în numele rudelor celorlalte două femei despre care a aflat că au fost infectate în spital.

Spitalul Floreasca nu a răspuns acuzaţiilor aduse.

Potrivit sursei citate, fiica lui Vlase a făcut sesizări, la începutul acestui an, către cele trei instituţii responsabile de verificare şi control: Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) şi Direcţia de Sănătate Publică (DSP), dar a primit răspuns doar de la una dintre ele, din partea INSP, care i-a transmis că nu a primit vreo înştiinţare cu privire la ce a anunţat.

După internarea la Floreasca, medicul curant al lui Marin Vlase a fost, timp de circa două săptămâni, şeful Secţiei Chirurgie Cardiovasculară, Horaţiu Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

Contactat de Europa Liberă, chirurgul Horaţiu Moldovan şi-a adus aminte de pacient, însă a spus că nu doreşte să intre în detalii despre această situaţie: ”Din păcate, a fost vorba de un pacient sever, care a avut o evoluţie complicativă, într-adevăr nefericită. Nu mai am de ce să vă dau mai multe explicaţii, pentru că el a fost corect tratat, cu maxim profesionalism”.

În vara acestui an, Lavinia Vlad a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, în urma exploziei centralei de apartament din locuinţa sa, fiind dusă la Spitalul Floreasca din Bucureşti, unde a stat 53 de zile, timp în care a fost infectată cu mai multe bacterii, în cele din urmă fiind transportată la un spital din Belgia.

