Generează rezumat cu AI

Poate fi frustrant să faci schimbări în alimentație și stilul de viață, dar să nu obții rezultatele la care te așteptai. Există mai multe motive pentru care se poate întâmpla acest lucru, iar cântarul nu reflectă întotdeauna întreaga situație.

Ce înseamnă deficit caloric

Macronutrienții din alimente – carbohidrații, proteinele și grăsimile – conțin energie. Aceasta este măsurată în calorii (kcal).

Atunci când mănânci, îi oferi corpului energie (calorii). Organismul folosește apoi această energie pentru a te mișca, a gândi și a desfășura activitățile de zi cu zi.

Dacă aportul tău de energie este în mod regulat mai mare decât cantitatea pe care corpul o consumă, poți lua în greutate în timp.

În schimb, dacă organismul consumă în mod regulat mai multă energie decât primește din alimente, poți slăbi treptat. Acest proces se numește deficit caloric.

Poți crea un deficit caloric prin reducerea cantității de energie pe care o consumi prin alimentație și/sau prin creșterea cantității de energie pe care o arzi prin activitate fizică.

Cât de mare trebuie să fie deficitul caloric pentru a slăbi?

Un deficit caloric mai mare nu înseamnă neapărat rezultate mai bune. Dacă încerci să reduci prea mult numărul de calorii, poate deveni mai dificil să îi oferi organismului toți nutrienții de care are nevoie. În plus, un astfel de regim poate fi greu de menținut pe termen lung.

În schimb, este recomandat să faci schimbări mici și realiste, care se potrivesc stilului tău de viață. Astfel, îți poți forma obiceiuri pe care să le păstrezi, fără să te bazezi pe restricții alimentare de scurtă durată.

Un deficit de aproximativ 500 kcal pe zi este folosit adesea ca punct de plecare pentru slăbit. De exemplu, dacă în mod obișnuit consumi 2.000 kcal pe zi, reducerea cu 500 kcal ar însemna să ajungi la un aport zilnic de 1.500 kcal.

Totuși, nu există o valoare potrivită pentru toată lumea. Necesarul caloric diferă în funcție de mai mulți factori, precum vârsta, greutatea, înălțimea, nivelul de activitate fizică și starea de sănătate.

Dacă alegi să reduci numărul de calorii, este important să consumi alimente care îi oferă organismului nutrienții necesari și care îți asigură senzația de sațietate. Nu trebuie să recurgi la restricții alimentare drastice pentru a obține rezultate.

Motive pentru care deficitul caloric nu se vede pe cântar

În primul rând, modificările greutății corporale nu reflectă întotdeauna imediat schimbările în cantitatea de grăsime corporală. Chiar dacă ai făcut modificări care te ajută să slăbești, este posibil ca numărul de pe cântar să nu scadă constant de la o săptămână la alta.

Greutatea poate varia în mod natural de la o zi la alta, așa că încearcă să nu îți evaluezi progresul în funcție de o singură cântărire.

Dacă te ajută să îți monitorizezi greutatea, încearcă să te cântărești în condiții cât mai asemănătoare de fiecare dată:

• O dată pe săptămână;

• În aceeași zi a săptămânii;

• Înainte de prima masă sau de prima băutură și după ce ai mers la toaletă;

• Purtând aproximativ aceleași haine de fiecare dată.

Nu uita că numărul de pe cântar este doar unul dintre modurile prin care îți poți urmări progresul. Nivelul de energie, obiceiurile alimentare, condiția fizică, felul în care îți vin hainele sau încrederea în propriile alegeri pot fi și ele semne importante că faci progrese.

Dacă greutatea nu scade așa cum te așteptai, pot exista mai multe explicații.

Este posibil să mănânci mai mult sau să arzi mai puține calorii decât crezi

Există mai multe motive pentru care se poate întâmpla acest lucru:

• Poate fi dificil să știi exact de câtă energie (calorii) are nevoie organismul tău în fiecare zi. Necesarul energetic diferă în funcție de vârstă, greutate, masă musculară și nivelul de activitate fizică.

• Nivelul de activitate fizică influențează cantitatea de energie pe care o consumi zilnic. De exemplu, o persoană care este activă pe parcursul întregii zile poate arde mai multe calorii decât cineva care petrece cea mai mare parte a timpului stând pe scaun.

• Atât aportul caloric, cât și consumul energetic pot fi estimate greșit. Mărimea porțiilor, uleiul folosit la gătit, sosurile, băuturile și gustările sunt ușor de trecut cu vederea. În același timp, ceasurile inteligente și aparatele de fitness oferă doar estimări ale numărului de calorii arse.

Așadar, dacă numărarea caloriilor nu te ajută să slăbești, monitorizarea și mai strictă a fiecărei calorii nu este neapărat soluția.

În schimb, concentrează-te pe obiceiuri pe care le poți menține pe termen lung: mese echilibrate, alimente nutritive care îți plac și mai multă mișcare pe parcursul zilei.

Este posibil să fi acumulat masă musculară

Dacă ai devenit mai activ și ai început să faci sport în mod regulat, este posibil să fi acumulat masă musculară. În acest caz, schimbările din corpul tău nu se reflectă neapărat imediat în numărul de kilograme afișat de cântar.

Greutatea este doar unul dintre indicatorii progresului. Felul în care îți vin hainele, creșterea forței fizice și modul în care te simți în timpul activităților zilnice îți pot oferi și ele informații despre evoluția ta.

Organismul poate reține apă

Cantitatea de apă din organism poate varia din mai multe motive.

Consumul alimentelor bogate în sare sau carbohidrați poate influența cantitatea de apă reținută de corp. Și schimbările hormonale pot provoca retenție temporară de apă, inclusiv în perioada dinaintea menstruației sau în timpul acesteia.

De obicei, aceste variații sunt temporare, însă pot influența numărul de pe cântar și pot face mai dificilă observarea schimbărilor în cantitatea de grăsime corporală.

Problemele hormonale

Unele afecțiuni hormonale pot influența greutatea corporală.

Un exemplu este hipotiroidismul, o afecțiune în care glanda tiroidă nu produce suficienți hormoni tiroidieni. Acest lucru poate încetini anumite procese din organism și poate contribui la creșterea în greutate.

Dacă suspectezi că ai o problemă hormonală, discută cu un medic. Acesta te poate ajuta să identifici factorii care îți influențează greutatea și să stabilească dacă ai nevoie de investigații sau tratament.

Stresul și somnul insuficient

Atunci când ești stresat sau nu dormi suficient, gestionarea greutății poate deveni mai dificilă. Este posibil să îți fie mai des foame, să ai mai multe pofte, să nu ai suficientă energie pentru a găti sau a face mișcare și să îți fie mai greu să îți păstrezi rutina obișnuită.

Dacă treci printr-o perioadă stresantă sau ai probleme cu somnul, încercarea de a rezolva totul dintr-odată poate adăuga și mai multă presiune. Începe cu pași mici și încearcă să introduci câte un obicei nou în rutina ta, pe care să îl menții câteva săptămâni înainte de a adăuga altele.

Pentru a reduce nivelul de stres, încearcă:

• Să petreci mai mult timp în aer liber sau să faci plimbări scurte;

• Să îți rezervi timp pentru activități care te ajută să te relaxezi, precum cititul, ascultatul muzicii sau un hobby;

• Să vorbești cu o persoană de încredere atunci când simți că lucrurile devin copleșitoare.

Dacă stresul sau problemele cu somnul persistă ori îți afectează viața de zi cu zi, discută cu un medic pentru a primi ajutor.