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Alimentația echilibrată și exercițiile fizice practicate în mod regulat sunt considerate pilonii esențiali ai unei vieți sănătoase. Deși ambele contribuie la menținerea sănătății și la prelungirea vieții, o amplă analiză a studiilor științifice, publicată în revista Mayo Clinic Proceedings, arată că una dintre ele are un impact mult mai puternic asupra longevității decât cealaltă. Rezultatele ar putea fi surprinzătoare, potrivit ScienceAlert.

„În toate cazurile, activitatea fizică sau condiția fizică și capacitatea cardiorespiratorie au avut o legătură mult mai puternică cu șansele de a trăi mai mult”, a afirmat Glenn Gaesser, fiziolog specializat în exerciții fizice la Universitatea de Stat din Arizona.

În noul studiu, Gaesser și coautorul său, Robert Sallis, medic specialist în medicina sportivă la Kaiser Permanente Medical Center din Fontana, California, au analizat zeci de studii științifice și meta-analize, evaluând legăturile dintre calitatea alimentației, activitatea fizică și mortalitatea din toate cauzele.

Mișcarea contează mai mult decât alimentația

Potrivit cercetătorilor, deși alimentația sănătoasă poate avea un efect semnificativ în reducerea riscului de deces, beneficiile activității fizice sunt considerabil mai mari, indiferent de criteriul analizat.

Altfel spus, lipsa activității fizice are o asociere mult mai puternică cu mortalitatea decât o alimentație nesănătoasă.

„Am constatat că riscul de mortalitate din toate cauzele pentru persoanele cu cea mai slabă calitate a alimentației sau cu cel mai mare consum de alimente ultraprocesate, carne roșie și carne procesată, alimente și băuturi bogate în zahăr ori produse prăjite era mai mare cu 3% până la 20%”, explică Gaesser.

„În cazul unei persoane care nu face mișcare și stă aproape toată ziua, riscul creștea cu 46% până la peste 163%.”

Cu alte cuvinte, o alimentație nesănătoasă nu crește riscul de mortalitate la fel de mult precum un stil de viață extrem de sedentar.

În aceeași ordine de idei, modificările nivelului de activitate fizică par să aibă un efect relativ mai mare asupra sănătății decât schimbările în alimentație.

În cadrul studiului, tiparele alimentare sănătoase au fost asociate cu un risc de deces cu 4% până la 23% mai mic, comparativ cu persoanele care nu respectau o dietă sănătoasă. Este, fără îndoială, un beneficiu important.

Cu toate acestea, procentul este mult mai mic decât reducerea riscului de mortalitate cu 45% până la 67%, observată în cazul persoanelor care ajungeau la aproximativ 11.000–16.000 de pași pe zi, comparativ cu cele care făceau între 2.000 și 5.000 de pași.

O condiție fizică bună reduce riscul de deces

De asemenea, persoanele cu cel mai bun nivel de condiție fizică și capacitate cardiorespiratorie au prezentat un risc de deces cu 41% până la 53% mai mic decât cele cu cele mai slabe valori la acești indicatori.

Datorită impactului considerabil al activității fizice, chiar și cantități mici de mișcare suplimentară pot aduce beneficii importante.

„Am analizat ce s-ar întâmpla dacă persoanele sedentare și-ar crește numărul de pași zilnici cu 2.000, echivalentul a aproximativ 1,6 kilometri și în concordanță cu recomandările actuale de sănătate publică”, explică Gaesser. „Această schimbare a fost asociată cu o reducere a riscului de mortalitate de aproximativ 25% până la 50%.”

În mod similar, în cazul persoanelor cu un stil de viață foarte sedentar, creșterea activității fizice zilnice cu 5–10 minute a fost asociată cu o reducere a riscului de deces de 30% până la 42%.

Prin comparație, adoptarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase, precum dublarea cantității medii de fructe și legume consumate zilnic de un american (de la 2,5 la 5 porții), ar corespunde unei reduceri a riscului de deces cu 13%.

Combinația esențială pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă

Totodată, creșterea consumului de cereale integrale și fibre alimentare până la nivelurile recomandate ar fi asociată cu o scădere a riscului de mortalitate de 6% până la 20%.

Cercetătorii recunosc că o mare parte dintre dovezile analizate provin din studii observaționale, ceea ce înseamnă că rezultatele nu pot demonstra că activitatea fizică determină în mod direct reduceri mai mari ale riscului de mortalitate.

Echipa atrage, de asemenea, atenția că studiul nu sugerează că oamenii ar trebui să renunțe la alimentația sănătoasă. Mai degrabă, rezultatele subliniază necesitatea unei mai bune conștientizări a rolului deosebit de important pe care activitatea fizică îl are pentru sănătate și longevitate.

„O stare optimă de sănătate necesită, aproape sigur, atât o alimentație de calitate, cât și activitate fizică regulată”, scriu cercetătorii în lucrarea lor. „Cu toate acestea, atunci când obiectivele sunt prelungirea vieții și reducerea mortalității cauzate de bolile cronice, dovezile disponibile sugerează că exercițiile fizice – și condiția fizică și capacitatea cardiorespiratorie pe care acestea le dezvoltă – reprezintă cel mai puternic remediu.”

Rezultatele studiului au fost publicate în revista Mayo Clinic Proceedings.