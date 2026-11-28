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Venus intră în Scorpion pe 4 decembrie și intensifică emoțiile, dorința de apropiere, dar și tendințele de gelozie și posesivitate.

Horoscop Berbec săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Două evenimente majore dau tonul săptămânii pentru nativii Berbec: intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și trecerea lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Venus ajunge în sectorul intimității și al resurselor comune, aducând pasiune și apropiere în cuplu, dar și gelozie ori dorința de a verifica plățile.

Mercur le îndreaptă atenția spre călătorii și proiecte ample. Nativii își susțin deschis ideile și pregătesc o deplasare ori înscrierea la un curs, chiar dacă entuziasmul îi poate face să omită detalii organizatorice.

Pe de altă parte, Marte și Uranus provoacă tensiuni în programul de lucru și în drumurile zilnice, unde schimbările bruște și replicile dure complică relația cu colegii.

În același timp, aspectul tensionat dintre Mercur și Jupiter aduce neînțelegeri financiare, fiindcă dorința de relaxare ori cheltuielile pentru diverse achiziții depășesc bugetul comun.

Punctul de echilibru vine din sprijinul dintre Soare și Saturn, care le oferă răbdare și îi ajută să ia decizii raționale.

Horoscop Taur săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Principalele repere ale săptămânii pentru nativii Taur sunt intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și mutarea lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Venus ajunge în sectorul relațiilor și al colaborărilor, unde cresc atașamentul și dorința de apropiere, însă pot apărea și episoade de gelozie ori nevoia de control.

Mercur deschide discuții despre banii la comun, împrumuturi sau investiții, ajutându-i pe nativi să găsească soluții noi, chiar dacă graba îi poate face să omită unele detalii.

Pe de altă parte, Marte și Uranus provoacă cheltuieli neprevăzute legate de ieșiri în oraș sau pasiuni, care dau peste cap bugetul dacă acționează din impuls.

Totodată, aspectul tensionat dintre Mercur și Jupiter aduce neînțelegeri cu partenerul pe tema casei sau a familiei, mai ales atunci când se fac promisiuni greu de onorat.

Stabilitatea săptămânii vine din armonia dintre Soare și Saturn, care îi ajută pe Tauri să achite treptat o datorie sau să pună ordine într-o situație bănească.

Horoscop Gemeni săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Săptămâna este marcată de două momente importante: intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și trecerea lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Pentru nativii Gemeni, Venus ajunge în sectorul muncii și al rutinei, aducând nevoia de a renunța la obiceiurile care nu mai funcționează și de a se implica în activități care le trezesc cu adevărat interesul. În relația cu colegii pot apărea simpatii, dar și mici rivalități sau suspiciuni.

Mercur dinamizează zona cuplului și a parteneriatelor. Discuțiile cu persoana iubită ori cu asociații capătă un ton direct și vizează planuri ambițioase, deși avântul de moment îi poate face pe nativi să neglijeze aspectele practice.

Pe de altă parte, Marte și Uranus provoacă tensiuni în familie, unde situațiile neprevăzute se ciocnesc de nevoia de libertate și declanșează discuții contradictorii.

În paralel, aspectul tensionat dintre Mercur și Jupiter creează încurcături la serviciu, mai ales dacă nativii se bazează pe informații incomplete sau își asumă mai multe sarcini decât pot duce.

Un sprijin real oferă legătura armonioasă dintre Soare și Saturn, care îi ajută să lămurească termenii unei colaborări și să construiască un proiect pe termen lung alături de persoane de încredere.

Horoscop Rac săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Evenimentele importante ale săptămânii sunt intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și a lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Pentru nativii Rac, Venus ajunge în sectorul iubirii și al creativității, aducând atracție, sentimente puternice și dorința de a investi timp în pasiuni, însă și episoade de gelozie sau posesivitate în cuplu.

Mercur mută accentul pe munca zilnică și pe programul de la serviciu. În dialogurile cu colegii nativii iau inițiativă, însă graba îi poate face să omită detalii ori să își aglomereze programul.

Pe de altă parte, Marte și Uranus aduc discuții aprinse și încurcături neprevăzute în deplasări, mai ales că oboseala acumulată poate crește nervozitatea.

În același timp, aspectul tensionat dintre Mercur și Jupiter împinge spre cheltuieli exagerate pentru distracții, copii ori persoana iubită, care riscă să dea peste cap bugetul.

Sprijinul săptămânii vine din armonia dintre Soare și Saturn, care răsplătește seriozitatea la locul de muncă prin rezultate în carieră.

Horoscop Leu săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Cele mai importante tranzite ale săptămânii sunt intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și trecerea lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Pentru nativii Leu, Venus ajunge în zona căminului, întărind legătura cu familia și dorința de a reamenaja locuința, dar aducând și tendința de a controla deciziile celor dragi.

Mercur activează sectorul iubirii. Conversațiile cu persoana iubită sau cu cineva de care sunt atrași devin mai animate și mai sincere, deși entuziasmul îi poate face pe nativi să exagereze.

Pe de altă parte, Marte și Uranus provoacă tensiuni financiare, întrucât invitațiile neașteptate ale prietenilor sau schimbările dintr-un proiect atrag cheltuieli neplanificate și le strică socotelile.

În același timp, aspectul tensionat dintre Mercur și Jupiter, aflat în semnul lor, le sporește orgoliul în discuțiile cu familia. Nativii riscă să țină cu orice preț să aibă ultimul cuvânt sau să promită mai mult decât pot face.

Echilibrul vine din armonia dintre Soare și Saturn, care îi ajută pe Lei să ia decizii mature în dragoste ori să transforme o pasiune într-un proiect serios, prin studiu și răbdare.

Horoscop Fecioară săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Săptămâna stă sub semnul a două tranzite majore: intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și mutarea lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Pentru nativii Fecioară, Venus ajunge în sectorul comunicării și al relațiilor cu rudele sau cunoscuții, aducând mai multă putere de convingere și dorința de a privi dincolo de aparențe, dar și bănuieli ori neîncredere față de intențiile celorlalți.

Mercur mută interesul spre casă și familie. Fecioarele propun planuri legate de locuință și își spun părerile fără ocolișuri, chiar dacă entuziasmul le poate face să subestimeze efortul sau costurile necesare.

Pe de altă parte, Marte, aflat în semnul lor, și Uranus provoacă tensiuni în carieră: o veste neprevăzută sau o decizie bruscă a superiorilor le testează răbdarea, iar un răspuns dat la supărare poate declanșa un conflict.

În același timp, aspectul tensionat dintre Mercur și Jupiter aduce încurcături în discuțiile de zi cu zi, mai ales din cauza unor zvonuri sau a unui secret scăpat din grabă.

Sprijinul săptămânii vine din armonia dintre Soare și Saturn, care îi ajută pe nativi să rezolve cu răbdare o problemă legată de acte, de un credit sau de cheltuielile comune ale casei.

Horoscop Balanță săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Două evenimente importante marchează această săptămână: intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și trecerea lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Pentru nativii Balanță, Venus ajunge în zona veniturilor și a bunurilor proprii, făcându-i mult mai atenți la felul în care își administrează banii. Caută siguranță materială, dar pot apărea și temeri legate de cheltuieli sau reticență atunci când trebuie să împartă resurse cu alții.

Mercur aduce multe mesaje, deplasări și discuții cu rudele sau cunoscuții. Balanțele vorbesc deschis și își susțin părerile, însă graba le poate face să omită un detaliu important ori să își piardă din diplomația obișnuită.

Pe de altă parte, Marte și Uranus aduc schimbări neprevăzute legate de o călătorie sau o chestiune administrativă, care le strică planurile și le accentuează starea de oboseală.

În același timp, conflictul dintre Mercur și Jupiter le poate da calculele peste cap: fie își fac speranțe prea mari legate de câștigul dintr-un proiect, fie cheltuiesc peste buget ca să țină pasul cu prietenii. Sprijinul săptămânii vine din armonia dintre Soare și Saturn, care îi ajută pe nativi să poarte discuții cu partenerul de viață sau cu un colaborator și să ajungă la o înțelegere.

Horoscop Scorpion săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Săptămâna aduce două schimbări astrologice importante: intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și trecerea lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Pentru nativii Scorpion, sosirea lui Venus în semnul lor le crește farmecul și îi face mai atenți la nevoi și dorințe. În dragoste își doresc apropiere, dar pot deveni geloși ori prea posesivi.

Mercur ajunge în sectorul banilor și deschide discuții despre venituri sau negocierea unui câștig mai bun, chiar dacă optimismul îi poate face să își calculeze greșit bugetul.

Pe de altă parte, Marte și Uranus provoacă tensiuni în grupul de prieteni, unde o cheltuială neprevăzută sau o schimbare bruscă de plan strică buna înțelegere.

În același timp, conflictul dintre Mercur și Jupiter le poate aduce neînțelegeri cu superiorii, mai ales dacă își susțin părerile prea direct ori promit mai mult decât pot livra la serviciu.

Sprijinul săptămânii vine din armonia dintre Soare și Saturn, care îi ajută pe Scorpioni să își pună ordine în sarcinile zilnice și să își consolideze veniturile prin muncă serioasă.

Horoscop Săgetător săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Săptămâna aduce două repere astrologice importante: intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și a lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Pentru nativii Săgetător, Venus ajunge în zona vieții private și a lucrurilor ținute departe de ochii lumii. Pot apărea gânduri legate de o poveste din trecut ori sentimente pe care preferă să nu le arate celor din jur, iar nevoia de discreție devine mai mare.

Mercur intră în semnul lor și le aduce dorința de a-și spune părerea pe față și de a lansa idei noi, chiar dacă uneori promit lucruri fără să verifice toate detaliile.

Pe de altă parte, Marte și Uranus provoacă tensiuni: o schimbare bruscă de plan din partea partenerului de viață sau a unui colaborator le dă peste cap programul și îi face să reacționeze impulsiv.

În același timp, conflictul dintre Mercur și Jupiter le poate încurca planurile de călătorie, de studiu sau rezolvarea unor acte, mai ales dacă se bazează pe zvonuri ori pe impresii de moment, fără să ceară lămuriri.

Sprijinul săptămânii vine din armonia dintre Soare și Saturn, care îi ajută pe Săgetători să rămână consecvenți în viața sentimentală, în relația cu copiii sau într-un proiect creativ.

Horoscop Capricorn săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Două momente astrologice importante conturează această săptămână: intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și trecerea lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Pentru nativii Capricorn, Venus ajunge în sectorul prietenilor și al planurilor comune, aducând mai multă loialitate față de prietenii vechi, dar și suspiciuni ori mici rivalități în cercul mai larg de cunoștințe.

Mercur activează zona vieții private și a lucrurilor făcute în discreție. Nativii își analizează pe îndelete următorii pași și poartă discuții confidențiale, deși graba îi poate face să tragă concluzii prea repede.

Pe de altă parte, Marte și Uranus provoacă tensiuni atunci când o schimbare neprevăzută în programul de la serviciu le încurcă o deplasare ori rezolvarea unor acte și le testează răbdarea.

În același timp, conflictul dintre Mercur și Jupiter aduce neînțelegeri financiare. Promisiunile prea mari sau calculele greșite legate de banii la comun ori de un împrumut pot complica o colaborare cu prietenii.

Sprijinul săptămânii vine din armonia dintre Soare și Saturn, care le oferă liniștea necesară pentru a rezolva o problemă de familie sau treburi ce țin de locuință.

Horoscop Vărsător săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Două tranzite importante dau tonul acestei săptămâni: intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și mutarea lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Pentru nativii Vărsător, Venus ajunge în sectorul carierei, aducând ambiție, dorința de afirmare și mai multă implicare în proiectele profesionale.

Mercur activează zona prietenilor și a planurilor de viitor. Discuțiile cu apropiații sau într-un proiect de grup devin animate și deschise, iar Vărsătorii vin cu idei îndrăznețe, chiar dacă entuziasmul îi poate face să promită mai mult decât pot duce.

Pe de altă parte, Marte și Uranus provoacă tensiuni financiare: o cheltuială neprevăzută legată de copii, de persoana iubită sau de o ieșire în oraș le dă peste cap bugetul comun și îi face să reacționeze impulsiv.

În același timp, conflictul dintre Mercur și Jupiter aduce neînțelegeri cu partenerul de viață ori cu un asociat, mai ales dacă obligațiile de la serviciu le ocupă tot timpul sau dacă așteptările celorlalți sunt greu de împăcat cu planurile profesionale.

Sprijinul săptămânii vine din armonia dintre Soare și Saturn, care îi ajută pe nativi să se sfătuiască cu persoanele apropiate și să pună la punct un plan de viitor.

Horoscop Pești săptămâna 30 noiembrie - 6 decembrie 2026

Săptămâna este marcată de două tranzite importante: intrarea lui Venus în Scorpion, pe 4 decembrie, și a lui Mercur în Săgetător, pe 6 decembrie.

Pentru nativii Pești, Venus ajunge în zona călătoriilor, a studiilor și a convingerilor, trezind dorința de a aprofunda un subiect care îi atrage sau de a pregăti o plecare, dar și o anumită încăpățânare atunci când își susțin punctul de vedere.

Mercur mută accentul pe carieră, încurajând discuțiile cu superiorii și propunerile îndrăznețe, chiar dacă graba îi poate face să omită unele detalii practice.

Pe de altă parte, Marte și Uranus provoacă tensiuni în viața de familie: o situație neprevăzută legată de casă stârnește reacții impulsive și încordează relația cu partenerul de viață.

În același timp, conflictul dintre Mercur și Jupiter le poate da peste cap programul de la serviciu, mai ales dacă își asumă mai multe sarcini decât pot duce sau dacă promit rezultate fără să țină cont de volumul zilnic de muncă.

Sprijinul săptămânii vine din armonia dintre Soare și Saturn, care răsplătește seriozitatea în plan profesional prin stabilitate financiară și recunoaștere pe termen lung.