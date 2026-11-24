Care este cea mai rapidă și mai sigură metodă de slăbit? Regimul proteic! Cu proteine ești sătul și nu te îngrași. Această revoluție dietetică a apărut în anii '70 și părea că a rezolvat pentru totdeauna problema slăbitului. Poți mânca pe săturate, fără limită de cantitate, și te topești văzând cu ochii. Principiul e simplu: carbohidrații din zahăr și făinoase duc la secreție de insulină, hormonul care știe să transforme caloriile în grăsime de rezervă. Soluția: eliminăm orice urmă de carbohidrați și grăsimea va dispărea!

Glucidele trebuie să dispară din dietă

Dieta a făcut mulți adepți, mai ales în rândul persoanelor carnivore. Cum să nu fii fericit când mănânci pe săturate mezeluri, carne și brânzeturi? Însă succesul este condiționat de eliminarea totală și definitivă a glucidelor din dietă, adică zahăr și amidon. Cereale, făinoase, pâine, paste, orez, cartofi, toate fructele, majoritatea legumelor și lactatele, toate sunt interzise!

Ce avem voie? Care sunt alimentele cu conținut mare de proteine? Ca proteine animale avem carnea, peștele, oul și brânza. Sursele vegetale sunt leguminoasele boabe, semințele și oleaginoasele. Însă proteinele vegetale vin la pachet cu un aport mare de carbohidrați, deci tot carnea la grătar e sfântă. Este demonstrat științific: consumul de proteine satură rapid, iar cel de carbohidrați are efect invers, stimulează apetitul.

Ce trebuie să știm despre dieta proteică

Rezultatele dietei proteice sunt net superioare altor regimuri. Și atunci de ce nu urmăm cu toții dieta proteică? Pentru că orice beneficiu vine la pachet cu riscuri. Avantaje: este un regim ușor de pus în practică, nu trebuie reduse cantitățile sau numărate caloriile, poți mânca oricât dorești din alimentele autorizate. Proteinele satură eficient, nu suferi de foame, iar scăderea în greutate este spectaculoasă și crește motivația.

Dezavantaje: regimul este sărac în vitamine, oligoelemente și fibre, apar rapid constipația, insomnia și durerile de cap. Respirația e urât mirositoare, iar rinichii sunt supuși la un efort major. Și ficatul va fi afectat, crește nivelul de colesterol din sânge, iar imunitatea are de suferit. Când eliminăm carbohidrații din alimentație, în organism se instalează starea de acidoză. Un pH scăzut accentuează stresul oxidativ și îmbătrânirea. Iar pentru compensarea lui se folosește calciu din oase, deci crește riscul de osteoporoză.

Cum să slăbim fără să ne punem în pericol sănătatea? Aveți grijă să fiți bine hidratați și alternați sursele de proteine animale cu cele vegetale. Mâncați legume din belșug și autorizați-vă, măcar două zile pe săptămână, un consum minim de carbohidrați. Nu putem mânca proteine și grăsimi toată viața. Mănânci proteic până slăbești și apoi te menții mâncând sănătos, adică un pic din toate!