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Chiar dacă dormim opt ore, uneori ne trezim obosiți, fără energie și cu senzația că nu am dormit suficient. Acest lucru poate avea legătură și cu fazele somnului, prin care organismul trece de mai multe ori pe parcursul nopții. Iată care sunt cele patru faze ale somnului, cât durează un ciclu complet și ce putem face pentru a ne odihni mai bine.

Ce sunt fazele somnului și cum se împart

Somnul este perioada în care organismul se odihnește și își reface energia. Chiar dacă avem impresia că dormim la fel toată noaptea, în realitate, corpul și creierul trec prin mai multe etape. Acestea se numesc fazele somnului și au un rol important în refacerea organismului, memorie și starea noastră de bine.

Somnul este împărțit în două categorii principale: somnul NREM și somnul REM, conform Sleepfoundation.org. Prima categorie cuprinde trei faze, în care trecem treptat de la somnul ușor la cel profund. În acest timp, mușchii se relaxează, respirația devine mai lentă, iar bătăile inimii încetinesc.

Somnul REM este etapa în care creierul devine mai activ și apar, de obicei, cele mai intense vise. În această fază, ochii se mișcă rapid sub pleoapele închise, iar creierul prelucrează informațiile și emoțiile acumulate în timpul zilei. Pe parcursul unei nopți, trecem de mai multe ori prin aceste etape. Un ciclu de somn durează, în medie, aproximativ 90 de minute, dar poate fi mai scurt sau mai lung. În general, un adult trece prin patru până la șase cicluri într-o noapte.

În prima parte a nopții avem mai mult somn profund, care ajută organismul să se refacă. Spre dimineață, perioadele de somn REM devin mai lungi, motiv pentru care visele pot fi mai intense și mai ușor de ținut minte. Calitatea somnului nu depinde doar de câte ore dormim, ci și de cât de bine ne odihnim. Stresul, vârsta, alcoolul sau anumite probleme de sănătate pot influența aceste etape și pot face ca somnul să fie mai puțin odihnitor.

Care sunt cele 4 faze ale somnului și ce se întâmplă cu organismul în fiecare etapă

Somnul are patru faze principale, care se repetă de mai multe ori pe parcursul nopții. Fiecare etapă are un rol important, de la relaxarea corpului până la refacerea organismului și păstrarea informațiilor în memorie.

Faza 1: Somnul ușor (N1)

Este prima etapă, cea în care începem să adormim. Durează, de obicei, între unu și șapte minute. Corpul începe să se relaxeze, respirația încetinește, iar bătăile inimii devin mai lente. În această fază ne putem trezi foarte ușor, chiar și la cel mai mic zgomot. Uneori avem impresia că nici nu am adormit. Tot acum pot apărea acele tresăriri bruște ale corpului, pe care mulți oameni le simt înainte să adoarmă complet.

Faza 2: Somnul ușor stabil (N2)

În această etapă, somnul devine mai profund decât în prima fază, iar corpul se relaxează și mai mult. Temperatura organismului scade ușor, respirația și bătăile inimii încetinesc, iar mișcările ochilor se opresc.

Creierul începe să prelucreze și să păstreze informațiile acumulate în timpul zilei. Prima perioadă a acestei faze poate dura între 10 și 25 de minute, dar devine mai lungă pe parcursul nopții. Adulții petrec aproximativ jumătate din timpul total de somn în această etapă.

Faza 3: Somnul profund (N3)

Este etapa în care organismul se odihnește cel mai mult. Respirația și bătăile inimii sunt mai lente, iar persoana care doarme este mult mai greu de trezit. Somnul profund este important pentru refacerea mușchilor și a țesuturilor, creșterea și repararea organismului, dar și pentru buna funcționare a sistemului imunitar.

Această fază durează, de obicei, între 20 și 40 de minute în primele cicluri de somn și devine mai scurtă spre dimineață. Dacă suntem treziți brusc din somnul profund, putem avea câteva minute în care ne simțim amețiți, confuzi sau ne este greu să ne concentrăm.

Faza 4: Somnul REM

Este etapa în care creierul devine foarte activ, aproape la fel ca atunci când suntem treji. Ochii se mișcă rapid sub pleoape, iar mușchii corpului sunt aproape complet relaxați, astfel încât să nu reproducem mișcările pe care le facem în vis.

În această fază apar, de obicei, cele mai intense vise. Somnul REM este important pentru memorie, învățare și pentru modul în care creierul prelucrează emoțiile. Prima perioadă REM apare, de regulă, la aproximativ 90 de minute după ce adormim și durează în jur de 10 minute. Spre dimineață, aceste perioade devin mai lungi și pot ajunge chiar la o oră. În cazul adulților, somnul REM reprezintă aproximativ un sfert din timpul total petrecut dormind.

Cât durează un ciclu de somn și de câte ori se repetă într-o noapte

Un ciclu de somn durează, în medie, aproximativ 90 de minute, dar poate varia între 70 și 120 de minute. În acest timp, organismul trece prin mai multe etape, de la somnul ușor la cel profund și apoi la somnul REM, în care apar cele mai intense vise.

Un adult trece, de obicei, prin patru până la șase cicluri de somn pe noapte. De exemplu, o persoană care doarme opt ore poate avea aproximativ cinci cicluri, însă acestea nu au întotdeauna aceeași durată. Primul ciclu este, în general, mai scurt și poate dura între 70 și 100 de minute. Cele care urmează pot ajunge la 90-120 de minute. În primele ore ale nopții, petrecem mai mult timp în somnul profund, care ajută corpul să se refacă. Spre dimineață, perioadele de somn REM devin mai lungi, iar visele pot fi mai intense și mai ușor de ținut minte.

Durata ciclurilor poate fi influențată de vârstă, stres, lipsa somnului, consumul de alcool sau anumite medicamente. De asemenea, trezirile frecvente din timpul nopții pot întrerupe aceste etape și pot afecta calitatea odihnei.

Există ideea că, dacă ne trezim la finalul unui ciclu de 90 de minute, ne vom simți mai odihniți. Totuși, nu putem calcula exact momentul în care se termină un ciclu, deoarece durata acestuia diferă de la o noapte la alta. De aceea, este mai important să dormim suficient și să avem un program regulat decât să încercăm să ne calculăm somnul în intervale fixe de 90 de minute.

De câte ore de somn avem nevoie în funcție de vârstă

Numărul orelor de somn de care avem nevoie diferă în funcție de vârstă. Bebelușii dorm cea mai mare parte a zilei, în timp ce adulții au nevoie de mai puține ore pentru a se odihni. Contează însă și starea de sănătate, activitatea zilnică și calitatea somnului, mai scrie CDC.gov.

Un adult sănătos are nevoie, în general, de 7-9 ore de somn pe noapte. Unele persoane se simt odihnite după șapte ore, în timp ce altele au nevoie de opt sau nouă. Dacă dormim prea puțin în mod repetat, pot apărea probleme de concentrare, oboseală, iritabilitate și dificultăți de memorare. Copiii și adolescenții au nevoie de mai mult somn, deoarece organismul lor este încă în dezvoltare. Odihna este importantă pentru creștere, învățare și memorie.

Iată câte ore de somn sunt recomandate în funcție de vârstă:

· Nou-născuți, 0-3 luni - 14-17 ore

· Bebeluși, 4-12 luni - 12-16 ore

· Copii, 1-2 ani - 11-14 ore

· Copii, 3-5 ani - 10-13 ore

· Copii, 6-12 ani - 9-12 ore

· Adolescenți, 13-17 ani - 8-10 ore

· Adulți, 18-60 de ani - 7-9 ore

· Adulți, 61-64 de ani - 7-9 ore

· Persoane de peste 65 de ani - 7-8 ore.

În cazul bebelușilor și copiilor mici, sunt incluse și orele de somn din timpul zilei. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, somnul poate deveni mai ușor și mai întrerupt. Persoanele în vârstă se pot trezi mai des noaptea, dar asta nu înseamnă că nu mai au nevoie de odihnă. Un lucru important este că nu contează doar câte ore dormim, ci și cât de bine dormim. Putem petrece opt sau nouă ore în pat și totuși să ne trezim obosiți, mai ales dacă ne trezim des în timpul nopții.

Dacă dimineața ne simțim odihniți și avem energie pe parcursul zilei, este un semn că dormim suficient. În schimb, somnolența frecventă, lipsa de concentrare și oboseala continuă pot arăta că somnul nu este suficient sau nu este de bună calitate. Pentru a dormi mai bine, este recomandat să ne culcăm și să ne trezim la ore apropiate în fiecare zi, să evităm cafeaua seara, mesele foarte grele înainte de culcare și folosirea excesivă a telefonului sau a altor ecrane înainte de somn.

Ce se întâmplă dacă nu trecem prin toate fazele somnului

Atunci când dormim, organismul trece prin mai multe etape care îl ajută să se odihnească și să se refacă. Dacă somnul este prea scurt sau ne trezim des în timpul nopții, aceste etape pot fi întrerupte. Astfel, chiar dacă dormim șapte sau opt ore, ne putem trezi obosiți și fără energie.

Lipsa somnului profund poate afecta refacerea organismului. În această etapă, corpul își reface țesuturile, iar sistemul imunitar este susținut. Dacă nu petrecem suficient timp în somnul profund, putem avea probleme de concentrare, de memorie și ne putem simți obosiți pe parcursul zilei.

La fel de important este și somnul REM, care ajută creierul să prelucreze informațiile și emoțiile. Dacă această fază este întreruptă frecvent, pot apărea dificultăți de memorare, învățare și probleme legate de starea emoțională. Deoarece somnul REM este mai lung spre dimineață, persoanele care dorm prea puțin pot pierde o parte importantă din această etapă.

Pe termen scurt, somnul insuficient poate provoca iritabilitate, somnolență, reacții mai lente și dificultăți de atenție. Dacă problema persistă, poate crește riscul de hipertensiune, boli de inimă, obezitate și diabet de tip 2. Aceste riscuri sunt legate de lipsa somnului în general, nu doar de o anumită fază. Printre cauzele care pot afecta somnul se numără stresul, insomnia, consumul de alcool, anumite medicamente și apneea în somn, o problemă care provoacă opriri repetate ale respirației în timpul nopții.

O noapte în care dormim prost nu înseamnă automat că sănătatea ne este afectată. Problemele pot apărea atunci când somnul insuficient sau întrerupt se repetă frecvent, iar organismul nu reușește să se odihnească suficient.

Cum putem îmbunătăți calitatea somnului. Obiceiuri simple care ne ajută să ne odihnim mai bine

Pentru a avea un somn odihnitor, nu este suficient doar să dormim un anumit număr de ore. Contează și obiceiurile zilnice, dar și ceea ce facem înainte de culcare. Câteva schimbări simple ne pot ajuta să adormim mai repede și să ne trezim cu mai multă energie.

Unul dintre cele mai importante lucruri este să avem un program regulat de somn. Dacă ne culcăm și ne trezim la ore apropiate în fiecare zi, inclusiv în weekend, organismul se obișnuiește cu acest ritm și poate adormi mai ușor. Contează și condițiile din dormitor. Camera ar trebui să fie liniștită, întunecată și răcoroasă, iar salteaua și perna să fie confortabile. Lumina puternică, zgomotele și căldura excesivă pot provoca treziri în timpul nopții.

Telefonul, televizorul și alte ecrane ar trebui evitate cu cel puțin 30 de minute înainte de culcare. În schimb, putem citi câteva pagini dintr-o carte, putem asculta muzică liniștită sau putem face o activitate relaxantă.

Și alimentația influențează somnul. Cafeaua, băuturile energizante și ceaiurile care conțin cofeină pot îngreuna adormirea, mai ales dacă sunt consumate seara. De asemenea, este bine să evităm mesele foarte grele înainte de culcare și alcoolul, care poate provoca treziri repetate. Mișcarea și plimbările în aer liber, în timpul zilei, ne pot ajuta să dormim mai bine. Totuși, exercițiile foarte intense făcute chiar înainte de culcare pot avea efectul opus.

Reducerea stresului este la fel de importantă. O baie caldă, câteva minute de relaxare sau exercițiile de respirație ne pot ajuta să ne liniștim. Dacă nu reușim să adormim, putem să ne ridicăm pentru scurt timp din pat și să revenim atunci când simțim că ne este somn.