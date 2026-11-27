Guvernul caută 48 de miliarde de lei pentru finalul anului. Indexarea pensiilor în 2027, sub semnul întrebării
Creșterea pensiilor de la 1 ianuarie rămâne sub semnul întrebării, după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat un raport privind situația finanțelor publice.
Sursa: ProTV
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Asta pentru că, deși bugetul trebuie strict drămuit, ministerele și instituțiile statului au cerut aproape 48 de miliarde de lei pentru finalul anului. Unele solicitări sunt supradimensionate și nu reprezintă cheltuieli certe, spune ministrul, iar Guvernul caută o soluție pentru vârstnici. Raportul a declanșat un nou schimb de acuzații între PSD și fostul premier Ilie Bolojan.
După ce joi a avertizat Guvernul că datoria publică a trecut de 60% din PIB, Alexandru Nazare a fost întrebat dacă pensiile mai pot crește de la 1 ianuarie. Peste acest prag, legea prevede înghețarea cheltuielilor totale cu salariile bugetarilor și cu asistența socială. Ministrul Finanțelor spune că premierul caută o soluție pentru pensii.
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Cred că domnul Niculescu a exprimat acest punct de vedere de foarte multe ori. El vrea să găsească formula sustenabilă prin care să intervenim asupra pensiilor”.
PSD i-a transmis lui Nazare că datoria trecuse de 60% încă din august și că ministrul știa asta când a lucrat la programul de guvernare. În document, Guvernul și-a asumat că va indexa pensiile din 2027.
După ce Nazare a prezentat raportul despre starea finanțelor publice, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a lăsat în urmă aproape 50 de miliarde de lei fără acoperire. Liderul PSD îi cere ministrului să se ocupe întâi de plățile din acest an.
Sorin Grindeanu: „Ministrul Finanțelor are acum de pus ordine în plăți și de făcut o rectificare corectă, cu priorități clare. Și apoi să facem un buget pe 2027 realist, fără cosmetizări de tip Bolojan”.
În replică, Ilie Bolojan i-a atras atenția lui Sorin Grindeanu că datoriile pe care le are România au fost făcute încă din 2020, atunci când PSD a guvernat țara.
Ilie Bolojan: „După ce PSD a fost în toți acești ani la guvernare, după ce a lipsit 5 luni, au început să explice cum este cu greaua moștenire, ca și cum n-ar fi știut ce e în țară. Resping acest tip de afirmație”.
Potrivit raportului prezentat de ministrul Finanțelor, până la finalul anului, instituțiile statului au cerut în total 47,6 miliarde de lei în plus de la buget. Nazare spune că unele cereri sunt mai mari decât sumele pe care instituțiile le pot cheltui efectiv. 19 miliarde de lei reprezintă obligații certe, dintre care 15 miliarde sunt plăți restante salariale către magistrați.
Guvernul trebuie să stabilească ce domenii primesc prioritar bani, în condițiile în care fondurile nu ajung pentru toate solicitările. Iar în privința pensiilor, abia la construcția bugetului pe 2027 se va vedea dacă pot fi indexate de la 1 ianuarie, așa cum a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Și, desigur, de unde vor veni banii.
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