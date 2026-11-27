Ministrul Sănătății a anunțat suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat. „Se va face o redistribuție”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri, la Ploieşti, că pe site-ul ministerului a fost publicată hotărârea pentru suplimentarea numărului de locuri la rezidenţiat, estimând că aceasta ar putea fi aprobată în prima şedinţă de Guvern.
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„Pe site-ul Ministerului Sănătăţii, ieri am pus Hotărârea de Guvern care suplimentează numărul de locuri cu peste 800 de locuri (...). Eu cred că săptămâna viitoare, în prima şedinţă de Guvern, se va aproba această Hotărâre de Guvern, după care Ministerul Sănătăţii va face o redistribuţie şi vom avea grijă pentru a reduce cât se poate de mult efectul de discriminare pentru alegerea locurilor şi vă spun cum plecăm sau cu ce obiective plecăm", a declarat ministrul Rogobete, potrivit Agerpres.
Acesta a explicat şi că se analizează varianta ca aceia care deja au luat un post să poată realege.
Detaliile, „clarificate săptămâna viitoare”
„În primul rând că voi suplimenta numărul de locuri doar pentru ultimele trei specialităţi care s-au luat. Şi exemplific mai clar. Ultima luată a fost medicina de urgenţă. Deci, cineva care a dat 700 de puncte şi dorea medicină de urgenţă, o putea lua oricând. (...) După care analizăm acum şi varianta pentru a da şansa celor care au luat deja, dacă doresc să realeagă, să aibă această posibilitate. Voi veni cu toate detaliile astea, le clarificăm săptămâna viitoare după Hotărârea de Guvern", a mai declarat Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătăţii a participat la redeschiderea Secţiei exterioare „Buna Vestire" din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti.
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