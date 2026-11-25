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Au fost aprobate noi măsuri pentru prevenirea crizelor, dar și pentru ca bolnavii să aibă acces mai ușor la medicamente mai ieftine.

Corespondent PROTV: „Uniunea Europeană vrea să crească numărul medicamentelor fabricate pe continent, pentru că în acest moment mare parte a tratamentelor pe care le folosim sunt produse în Asia, în țări precum India sau China. În acest sens, companiile farmaceutice vor putea primi sprijin financiar pentru a construi noi fabrici în Europa sau pentru a le extinde pe cele care există deja. În plus, companiile care dezvoltă tratamente pentru boli rare, copii și antibiotice vor beneficia de avantaje suplimentare. În ceea ce privește medicamentele critice, producătorii și distribuitorii vor trebui să asigure stocuri pentru toate statele, în funcție de nevoile lor. Vor fi create pârghii pentru monitorizarea cantităților, astfel încât să nu mai existe crize, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, săptămânile trecute cu mai multe medicamente din România, inclusiv citostatice pentru pacienții oncologici sau tratamente folosite pentru ameliorarea durerii.”

Modificările se vor vedea și pe piața medicamentelor din România.

Corespondent PROTV: „România va putea cumpăra medicamente împreună cu alte state europene. Astfel, prin cumpărarea unor cantități mai mari de medicamente, țările vor putea negocia prețuri mai mici cu producătorii. O altă măsură vizează faptul că producătorii vor putea pregăti variantele generice încă din perioada de protecție a medicamentului original, pentru ca acestea să ajungă mai repede pe piață. Noile reguli vor fi aplicate în etape. Primele măsuri pentru prevenirea crizelor de medicamente sunt așteptate în cursul anului viitor, însă majoritatea prevederilor se vor aplica din 2028. În acest interval, România, la fel ca celelalte state membre, va trebui să își adapteze legislația națională”.