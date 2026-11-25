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Din echipă a făcut parte și un medic român venit din Franța. Astfel de cazuri sunt extrem de rare, spun doctorii, iar tehnica prin care a fost salvată fetița a fost folosită în premieră la noi.

Nectaria a fost diagnosticată cu o malformație gravă la nivelul creierului încă de când era în burta mamei. Deși medicii din București au îndrumat-o spre Franța, mama a crezut în șansa oferită de specialiștii din Târgu Mureș. Intervenția salvatoare a avut loc chiar în ziua în care fetița a împlinit patru luni.

Juverdeanu Denisa, mama Nectariei: „Mi-a fost foarte teamă că o voi pierde, foarte intens a fost. A Am fost sunată că intervenția a fost realizată cu succes, i-au oferit cel mai minunat cadou pe care îl poate primi cineva, șansa la o nouă viață. Când m-am urcat la ea la Terapie Intensivă, era detubată și m-au lăsat doamnele asistente să o și alăptez. A doua zi mi-a dat-o lângă mine și de atunci suntem împreună.”

Malformația fetiței era o legătură anormală între un vas de sânge din creier și o venă. Din cauza circulației modificate a sângelui, vena s-a mărit foarte mult. Intervenția a durat peste 3 ore.

Corespondent PROTV: „În sală sunt doi radiologi intervenționiști, unul de aici, de la Târgu Mureș, iar celălalt un medic român venit din Franța. Afecțiunea pe care o tratează este una extrem de gravă și de rară și emoțiile sunt cu atât mai mari cu cât vorbim de un bebeluș de doar 4 luni.”

Din echipa de medici a făcut parte și Cristian Mihalea, care profesează la Paris.

Dr. Cristian Mihalea, medic primar radiologie intervențională Paris: „În centrul în care lucrez, undeva la 25-30 vin din toată Franța și din Europa și din Africa. E o malformație foarte periculoasă pentru că are un flux rapid, în clipa în care încerci să îl închizi ai posibilitatea să ai migrarea acestui lichid embolic și pacientul să se sfârșească chiar pe masa angiografului cu embolie pulmonară.”

Echipa de specialiști a folosit o tehnică medicală în premieră pentru România.

Dr. Lucian Mărginean, coordonator Compartiment de Radiologie Intervențională SCJU Târgu Mureș: „Totul a decurs bine, nu am avut complicații pe timpul intervenției este a treia intervenție pe care o reușim la Târgu Mureș.”

Echipa a primit sprijinul unui specialist în anestezia și terapia intensivă a nou-născuților, venit special de la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant.

Dr. Sorin Pașcanu, medic ATI IuBCVT Târgu Mureș: „Mămica a trebuit să trăiască în tot acest timp cu sabia lui Damocles deasupra capului, dar i-am explicat că criteriile nu impun și că riscurile ar fi mai mari și ne bucurăm că timpul ne-a dat dreptate.”

La doar patru zile de la intervenție, Nectaria a fost externată. S-a întors acasă, acolo unde o așteptau cele două surioare mai mari.

Mama Nectariei: „O să vedem viața cu alt ochi.”



