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Orașul Derinkuyu a rămas necunoscut lumii moderne până în anii 1960, când un localnic a făcut o descoperire surprinzătoare în timp ce își renova locuința. După ce a spart un perete din pivniță, bărbatul a descoperit o încăpere ascunsă, care ducea către o rețea de tuneluri și, în cele din urmă, către un întreg oraș subteran, scrie Daily Mail.

Așezarea coboară până la aproximativ 85 de metri adâncime și reprezintă unul dintre cele mai impresionante exemple de arhitectură subterană din lume.

Un oraș complet

Considerat a fi construit în perioada bizantină, între anii 780 și 1180, Derinkuyu nu era doar un labirint de peșteri și galerii. Complexul avea toate facilitățile necesare pentru susținerea unei comunități numeroase.

Printre încăperile descoperite se numără săli de mese, biserici, grajduri, pivnițe, o școală misionară și chiar un spațiu destinat fierberii melasei.

Unul dintre cele mai impresionante elemente este puțul de ventilație, care coboară aproximativ 55 de metri în subteran. Acesta asigura circulația aerului proaspăt în întregul complex și era folosit totodată ca sursă de apă.

Orașele subterane din Cappadocia

Derinkuyu nu este singurul astfel de complex din regiune. Sub Cappadocia se află sute de așezări și spații subterane, formate într-un peisaj modelat de activitatea vulcanică.

Cu milioane de ani în urmă, erupțiile au acoperit zona cu straturi de cenușă vulcanică. În timp, eroziunea a sculptat aceste depuneri, dând naștere formațiunilor stâncoase și turnurilor cunoscute sub numele de „hornuri ale zânelor”.

Roca vulcanică, numită tuf, era moale și ușor de modelat, ceea ce o transforma într-un material ideal pentru săparea încăperilor și tunelurilor.

Orașele subterane au fost dezvoltate în perioada bizantină și folosite de locuitori ca refugii în fața invaziilor persane, arabe și ale turcilor selgiucizi. Aceste spații ofereau și protecție împotriva temperaturilor extreme: erau răcoroase în timpul verii și păstrau căldura iarna.

Complexul a fost deschis publicului în 1965, însă vizitatorii au acces în prezent la doar aproximativ 10% din suprafața sa. Biletul de intrare costă 13 euro, iar orașul poate fi vizitat inclusiv cu autobuzul din localitatea Göreme. Mulți turiști recomandă și excursiile organizate cu ghid, care permit o mai bună înțelegere a istoriei și a structurii subterane.