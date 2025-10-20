Ce este un navigator de pacienți, meserie atestată în România. Oamenii nu știu de ea, deși aduce beneficii uriașe pacienților

Stiri Sanatate
20-10-2025 | 21:43
România a implementat de mai mulţi ani, în Codul Ocupaţiilor, meseria de navigator de pacienţi, însă puţini sunt cei care au beneficiat efectiv de serviciile unui astfel de profesionist.

 

Cristian Anton

Primul navigator de pacienţi român, Victoria Asanache, a explicat, luni seară, la Medika TV, că orice sistem de sănătate, oricât de bine pus la punct ar fi, are nevoie de navigatori de pacienţi, iar aceşti profesionişti sunt şi mai importanţi atunci când vine vorba despre pacienţii oncologici.

Primul navigator român autorizat pentru pacienţii oncologici, Victoria Asanache, şcolită în Statele Unite ale Americii, a explicat, luni seară, la Medika TV, că indiferent de cât de bine la punct ar fi un sistem de sănătate, acesta are nevoie de persoane special pregătite pentru a-i îndruma pe bolnavi şi pentru a fi ”interfaţa” dintre aceştia şi medici.

”În sistemul medical, indiferent de ţară, nu contează cât e de avansat, ai nevoie de îndrumare când devii pacient. Sigur că în zona oncologică am nevoie de îndrumare rapid de tot, pentru că timpul trece, se scurge altfel. Şi atunci Statele Unite a inventat meseria şi noi am preluat-o, am implementat-o în Codul Ocupaţiilor din România în 2017-2018, există un standard ocupaţional, există şcoli de navigaţie de unde pot ieşi navigatorii de pacienţi şi nu ne referim doar la oncologie, ci la absolut orice nevoie ar avea o persoană care trebuie îndrumată în sistemul de sănătate”, a explicat Victoria Asanache.

Nevoia acestei meserii a venit din faptul că medicii sunt foarte de ocupaţi, iar bolnavii, mai ales ce din sfera oncologică, au nevoie de oameni cu care să discute şi care să îi îndrume în demersul lor spre recâştigarea sănătăţii.

”Toți navigatorii trebuie să aibă o practică legată de lucrul cu medicii”

”Primul principiu spune că navigăm pacienţii în sistemul nostru de sănătate, căutăm un traseu foarte bun şi, bineînţeles, încercăm să deschidem porţile acestui traseu. Pentru că, practic, un navigator de pacienţi este o interfaţă între un medic şi pacient. Nu poţi să fii navigator doar pentru că ţi-ai dori să faci acest lucru sau îţi doreşti să ajuţi, ci trebuie să ştii cum să faci acest lucru. Practic, toţi navigatorii trebuie să aibă o practică legată de lucrul cu medicii. Eu am avut ocazia să fac, să am un program de navigaţie de pacienţi în Institutul Oncologic Bucureşti şi l-am derulat timp de 10 ani. În aceşti 10 ani am fost navigatorul Institutului şi am stat între toţi medicii, fie că erau oncologi, că erau de radioterapie, că erau chirurgi, imagişti şi aşa mai departe şi pacienţii care aveau o nevoie. Trebuie să înveţi. Un curs nu poate să-ţi aducă toate cunoştinţele necesare în a naviga un pacient. În momentul acesta există mai multe şcoli de navigaţie. Trebuie ştiut că practicarea meseriei este legată de obţinerea unei diploma recunoscute de Ministerul Muncii, nu este o diplomă oarecare, este o diploma obţinută în urma unui examen”, a explicat Asanache.

Aceasta a subliniat că navigatori cu diplomă există, în sistemul românesc medical, atât în centrele sanitare private, cât şi în cele publice.

”Eu am în momentul acesta medici care trimit la mine şi spun, am nevoie de tine să vorbeşti cu pacientul, am nevoie să-l convingi, am nevoie să-i găseşti soluţii”, a explicat ea.

