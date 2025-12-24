Cu ce putem să „îmblânzim” preparatele bogate în grăsimi și zahăr, de Crăciun. Truc pentru evitarea exceselor

Stiri Sanatate
24-12-2025 | 19:38
×
Codul embed a fost copiat

De Crăciun ne place să avem mesele pline cu mâncare și băutură și să ne veselim cu familia alături.

autor
Liliana Curea

Medicii ne îndemnă totuși să fim moderați dacă vrem ca sărbătorile să ne cadă bine. Specialiștii recomandă ca preparatele bogate în grăsimi și zahăr, să fie îmblânzite cu – legume, salate și fructe – pentru ca bucuria Crăciunului să nu se transforme într-o povară pentru organism.

Dimineața de Crăciun ar trebui să înceapă cu un mic dejun sănătos, care să includă fructe şi legume. Înainte de prânz, o salată ajută la sațietate. Apoi, ca să nu avem probleme, vom mânca două linguri de salată de boeuf și cel mult 3-4 sarmale.

Mihaela Bilic, medic nutriționist: ''Nu e recomandat să consumăm ficat în exces din cauza aportului mare de colesterol și a riscului mare de acumulare de vitamina A, care poate duce la boli hepatice cronice.''

Mesele copioase cresc aciditatea stomacului, ducând la reflux și balonare. Excesul de carbohidrați și zahăr crește glicemia și poate cauza oboseală. Iar cei care au ținut post trebuie să fie și mai atenți, pentru ca trecerea de la alimentele uşoare la cele pe bază de proteină animală să se facă treptat. Tocmai de aceea porțiile ar trebui controlate - putem gusta din felurile preferate, dar în cantități decente. Folosirea farfuriilor mici ne poate ajuta la evitarea execeselor.

Citește și
alexandru rogobete
Sănătate: Noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată în proporție de 65%. Rețetele pe hârtie dispar

Trebuie de asemenea să bem multă apă, nu doar suc sau alcool. Iar cafeaua este bună după masă, nu dimineața pe stomacul gol.

Miheala Bilic: „Alcoolul scade metabolizarea substanțelor active și crește efectul medicamentelor și riscul de efecte secundare ale acestora.”

Cardiologii ne sfătuiesc să nu uităm de mișcare în această perioadă. Ne recomandă exerciții fizice sau măcar plimbări în aer liber.

Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog: ”Efortul fizic ajută vasele de sânge să se dezvolte mai bine, prin faptul că atunci când antrenezi corpul și implicit stimulezi inima, ea trebuie să mai competentă și să bată mai bine și mai viguros”.

Urmate, toate aceste sfaturi ajută digestia, ard o parte din caloriile în plus și mențin starea de bine după mesele îmbelșugate de sărbători.

Sursa: Pro TV

Etichete: mihaela bilic, craciun, mese,

Dată publicare: 24-12-2025 19:33

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
Citește și...
Sănătate: Noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată în proporție de 65%. Rețetele pe hârtie dispar
Stiri Sanatate
Sănătate: Noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată în proporție de 65%. Rețetele pe hârtie dispar

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că proiectul prin PNRR pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate se află într-o fază avansată, aproape 65%.

Cum combinăm mâncarea de sărbători pentru a evita problemele de sănătate: „Niciodată carne grasă cu alcool și dulciuri”
Stiri Sanatate
Cum combinăm mâncarea de sărbători pentru a evita problemele de sănătate: „Niciodată carne grasă cu alcool și dulciuri”

Medicul specialist Andra Balcangiu–Stroescu a vorbit despre modul corect de reluare a alimentației după post și despre combinațiile alimentare care pot preveni problemele de sănătate în perioada sărbătorilor.

E oficial. Valoarea punctului în ambulatoriu va fi majorată de la 1 ianuarie 2026, confirmă Ministrul Sănătății
Stiri Sanatate
E oficial. Valoarea punctului în ambulatoriu va fi majorată de la 1 ianuarie 2026, confirmă Ministrul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi seara că valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026.

Recomandări
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei
Stiri actuale
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Un val de ninsori se revarsă peste România chiar în seara de Ajun. 19 județe și Capitala sunt sub cod de vânt și viscol. Pe șosele, zăpada a provocat deja mai multe accidente.

Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști
Stiri actuale
Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști

Polițiștii și inspectorii de stat în construcții fac cercetări amănunțite după ce peste șapte turiști aflați în piscina hoteluui Hilton din Sibiu s-a prăbușit tavanul.

Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum
Stiri actuale
Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum

Un număr de 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră sunt în aceste ore pe străzile României și sunt pregătiți să intervină, mai ales că iarna a sosit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28