Cu ce putem să „îmblânzim” preparatele bogate în grăsimi și zahăr, de Crăciun. Truc pentru evitarea exceselor

De Crăciun ne place să avem mesele pline cu mâncare și băutură și să ne veselim cu familia alături.

Medicii ne îndemnă totuși să fim moderați dacă vrem ca sărbătorile să ne cadă bine. Specialiștii recomandă ca preparatele bogate în grăsimi și zahăr, să fie îmblânzite cu – legume, salate și fructe – pentru ca bucuria Crăciunului să nu se transforme într-o povară pentru organism.

Dimineața de Crăciun ar trebui să înceapă cu un mic dejun sănătos, care să includă fructe şi legume. Înainte de prânz, o salată ajută la sațietate. Apoi, ca să nu avem probleme, vom mânca două linguri de salată de boeuf și cel mult 3-4 sarmale.

Mihaela Bilic, medic nutriționist: ''Nu e recomandat să consumăm ficat în exces din cauza aportului mare de colesterol și a riscului mare de acumulare de vitamina A, care poate duce la boli hepatice cronice.''

Mesele copioase cresc aciditatea stomacului, ducând la reflux și balonare. Excesul de carbohidrați și zahăr crește glicemia și poate cauza oboseală. Iar cei care au ținut post trebuie să fie și mai atenți, pentru ca trecerea de la alimentele uşoare la cele pe bază de proteină animală să se facă treptat. Tocmai de aceea porțiile ar trebui controlate - putem gusta din felurile preferate, dar în cantități decente. Folosirea farfuriilor mici ne poate ajuta la evitarea execeselor.

Trebuie de asemenea să bem multă apă, nu doar suc sau alcool. Iar cafeaua este bună după masă, nu dimineața pe stomacul gol.

Miheala Bilic: „Alcoolul scade metabolizarea substanțelor active și crește efectul medicamentelor și riscul de efecte secundare ale acestora.”

Cardiologii ne sfătuiesc să nu uităm de mișcare în această perioadă. Ne recomandă exerciții fizice sau măcar plimbări în aer liber.

Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog: ”Efortul fizic ajută vasele de sânge să se dezvolte mai bine, prin faptul că atunci când antrenezi corpul și implicit stimulezi inima, ea trebuie să mai competentă și să bată mai bine și mai viguros”.

Urmate, toate aceste sfaturi ajută digestia, ard o parte din caloriile în plus și mențin starea de bine după mesele îmbelșugate de sărbători.

