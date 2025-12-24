Cum combinăm mâncarea de sărbători pentru a evita problemele de sănătate: „Niciodată carne grasă cu alcool și dulciuri”

Stiri Sanatate
24-12-2025 | 09:33
masa de craciun
Shutterstock

Medicul specialist Andra Balcangiu–Stroescu a vorbit despre modul corect de reluare a alimentației după post și despre combinațiile alimentare care pot preveni problemele de sănătate în perioada sărbătorilor.

autor
Aura Trif

Andra Balcangiu–Stroescu, medic specialist în nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, a declarat pentru News.ro care sunt pașii corecți pentru trecerea de la post la mesele festive și ce combinații alimentare sunt recomandate pentru protejarea sănătății.

„Ar trebui să ne reamintim că în perioada postului organismul nostru a fost adaptat la alimente uşoare, mai puţine grăsimi animale şi proteine. Ar trebui ca în momentul în care reluăm alimentaţia în care este inclus şi produsul pe bază de proteină animală să facem o trecere treptată. Nu este recomandat să facem o trecere bruscă de la perioada postului la o perioadă încărcată de alimente grase, carne roşie, sosuri grele, această trecere bruscă ar putea să suprasolicite digestia. Dacă facem această trecere, se poate să avem parte de balonare, greaţă sau să apară colicile biliare, eventual să apară perioade de constipaţie, diaree sau, dacă ne referim la pacientul cu diabet zaharat, să avem parte de nişte creşteri bruşte ale glicemiei sau ale tensiunii arteriale. Începutul alimentaţiei pe bază de proteine alimentare ar trebui să fie gradual, cu porţii mici, respectând farfuria corectă, mâncând lent”, spune medicul Andra Balcangiu – Stroescu.

Care sunt combinaţiile greşite de alimente de sărbători

„Ar trebui să ştim că nu este corect şi ar trebui să evităm combinaţia între carnea grasă, prăjeala şi alcoolul sau să ne gândim să mâncăm sarmalele tradiţionale care să şi fie bogate în grăsime împreună cu pâinea albă, cu carne, cu cartofi şi desert la aceeaşi masă, sau la aperitiv să alegem mezeluri, afumături, brânzeturi grase, sărate, murături şi dulciurile dimineaţa imediat cum ne trezim”, adaugă medicul specialist.

Farfuria corectă conține legume, proteine și un sfert carbohidrați.

Citește și
mesaje de Craciun
Mesaje de Crăciun 2025 - variante scurte pentru WhatsApp și urări pentru familie și prieteni. Cele mai frumoase mesaje

„Indiferent că este o zi normală sau o zi de sărbătoare, farfuria corectă ar trebui să cuprindă pe jumătate din ea legume, non-amidonoase, pe un sfert de farfurie să includem produse bogate în proteine şi pe un sfert carbohidraţi complecşi. Sursă de proteină ar putea să fie carnea slabă, albă, pui, curcan, peşte, sau lactate cu 2% grăsime, sau brânzeturi mai puţin grase, sub 4%, ne despărţim de brânza telemea sau o consumăm rar, în cantitate mica. Leguminoasele sunt o altă categorie de alimente care furnizează proteine, tofu, dar a fost un aliment consumat în perioada postului.

Aşa că de sărbători ne focusăm pe carnea slabă, pui, curcan, peşte, ouă, nu neapărat ouă umplute cu maioneză. Carbohidratul complex poate fi pâine integrală, orez integral, cartof nu prăjit, nu făcut piure cu mult unt şi lapte cu multă grăsime. Nu trebuie să renunţăm la sarmale, alimentul mult iubit în zilele de sărbătoare dar ar trebui să avem grijă. Se poate să consumăm sarmale din carne slabă, pui, curcan, în cantitate mica carnea de porc. Maioneza este un alt element vedetă al acestei perioade, se poate să uităm de ea şi creăm sosuri gustoase pe bază de iaurt grecesc cu 2%, este o variantă sănătoasă”, mai recomandă medicul.

Consumul excesiv de la alcool de sărbători poate duce la afecțiuni grave.

„Alcoolul este un element care poate irita mucoasa gastrică, alcoolul poate favoriza deshidratarea, alcoolul la pacientul cu diabet zaharat poate în primă fază conduce la creşterea glicemiei, dar la această categorie de pacienţi poate să conducă la apariţia unei hipoglicemii întârziate. De asemenea alcoolul în cantitate mare poate să scadă autocontrolul alimentar. Ce înseamnă asta? Să mâncăm mai mult. Consumul crescut de alcool poate duce la creşterea incidenţei apariţiei pancreatitei, a crizelor biliare. Alcool în cantitate mare şi masa bogată în grăsimi pot să constituie factori determinanţi ai apariţiei pancreatitei. Chiar dacă este sărbătoare, este bine să ştim că activitatea fizică nu ar trebui să fie exclusă din stilul nostrum de viaţă. După fiecare masă am putea să facem mici plimbări, să ne bucurăm de zilele de sărbătoare, poate să dansăm cu prietenii şi familia şi să evităm mâncatul mult, la aceeaşi masă, în timp scurt, multe alimente şi sedentarismul”, încheie Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist.

Primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă

Sursa: News.ro

Etichete: mancare, medic, alimentatie, craciun, sarbatori,

Dată publicare: 24-12-2025 09:33

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
De ce se pune popcorn în brad - originea unei tradiții surprinzătoare de Crăciun
Stiri Diverse
De ce se pune popcorn în brad - originea unei tradiții surprinzătoare de Crăciun

Înainte ca globurile și instalațiile să umple brazii de Crăciun, oamenii decorau cu ce aveau la îndemână. Popcornul era una dintre cele mai simple și accesibile alegeri.

Mesaje de Crăciun 2025 - variante scurte pentru WhatsApp și urări pentru familie și prieteni. Cele mai frumoase mesaje
Stiri Diverse
Mesaje de Crăciun 2025 - variante scurte pentru WhatsApp și urări pentru familie și prieteni. Cele mai frumoase mesaje

Crăciunul este momentul perfect pentru a transmite gânduri bune celor dragi. Fie că vrei să trimiți o urare prin WhatsApp, un mesaj sau o felicitare , cuvintele potrivite pot aduce zâmbete și căldură în sufletele celor pe care îi iubești.

Masa îmbelșugată a românilor de sărbători în anul 1937. De la ouă umplute, la sute de sarmale, fructe exotice și cozonaci
Doctor de bine
Masa îmbelșugată a românilor de sărbători în anul 1937. De la ouă umplute, la sute de sarmale, fructe exotice și cozonaci

Venim cu idei pentru o masă îmbelșugată de Crăciun. Iată lista pentru masa de Crăciun din anul 1937, listă făcută de dom' Pascale, negustor stimat din Obor.

Recomandări
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede
Stiri Economice
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita „Ordonanţă-trenuleţ”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei
Stiri Economice
Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei

Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu 1,3 miliarde de lei, pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României.

 

Zelenski: SUA vor un acord final de pace. Ucraina cooperează deplin și avertizează că Rusia nu trebuie să saboteze diplomația
Stiri externe
Zelenski: SUA vor un acord final de pace. Ucraina cooperează deplin și avertizează că Rusia nu trebuie să saboteze diplomația

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că Statele Unite își doresc încheierea unui acord final de pace, după raportul prezentat de negociatorii ucraineni conduși de Rustem Umerov în urma discuțiilor cu emisarii americani.

Top citite
1 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
2 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
3 panettone
Shutterstock
Stiri Diverse
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Decembrie 2025

51:00

Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28