Cum combinăm mâncarea de sărbători pentru a evita problemele de sănătate: „Niciodată carne grasă cu alcool și dulciuri”

Andra Balcangiu–Stroescu, medic specialist în nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, a declarat pentru News.ro care sunt pașii corecți pentru trecerea de la post la mesele festive și ce combinații alimentare sunt recomandate pentru protejarea sănătății.

„Ar trebui să ne reamintim că în perioada postului organismul nostru a fost adaptat la alimente uşoare, mai puţine grăsimi animale şi proteine. Ar trebui ca în momentul în care reluăm alimentaţia în care este inclus şi produsul pe bază de proteină animală să facem o trecere treptată. Nu este recomandat să facem o trecere bruscă de la perioada postului la o perioadă încărcată de alimente grase, carne roşie, sosuri grele, această trecere bruscă ar putea să suprasolicite digestia. Dacă facem această trecere, se poate să avem parte de balonare, greaţă sau să apară colicile biliare, eventual să apară perioade de constipaţie, diaree sau, dacă ne referim la pacientul cu diabet zaharat, să avem parte de nişte creşteri bruşte ale glicemiei sau ale tensiunii arteriale. Începutul alimentaţiei pe bază de proteine alimentare ar trebui să fie gradual, cu porţii mici, respectând farfuria corectă, mâncând lent”, spune medicul Andra Balcangiu – Stroescu.

Care sunt combinaţiile greşite de alimente de sărbători

„Ar trebui să ştim că nu este corect şi ar trebui să evităm combinaţia între carnea grasă, prăjeala şi alcoolul sau să ne gândim să mâncăm sarmalele tradiţionale care să şi fie bogate în grăsime împreună cu pâinea albă, cu carne, cu cartofi şi desert la aceeaşi masă, sau la aperitiv să alegem mezeluri, afumături, brânzeturi grase, sărate, murături şi dulciurile dimineaţa imediat cum ne trezim”, adaugă medicul specialist.

Farfuria corectă conține legume, proteine și un sfert carbohidrați.

„Indiferent că este o zi normală sau o zi de sărbătoare, farfuria corectă ar trebui să cuprindă pe jumătate din ea legume, non-amidonoase, pe un sfert de farfurie să includem produse bogate în proteine şi pe un sfert carbohidraţi complecşi. Sursă de proteină ar putea să fie carnea slabă, albă, pui, curcan, peşte, sau lactate cu 2% grăsime, sau brânzeturi mai puţin grase, sub 4%, ne despărţim de brânza telemea sau o consumăm rar, în cantitate mica. Leguminoasele sunt o altă categorie de alimente care furnizează proteine, tofu, dar a fost un aliment consumat în perioada postului.

Aşa că de sărbători ne focusăm pe carnea slabă, pui, curcan, peşte, ouă, nu neapărat ouă umplute cu maioneză. Carbohidratul complex poate fi pâine integrală, orez integral, cartof nu prăjit, nu făcut piure cu mult unt şi lapte cu multă grăsime. Nu trebuie să renunţăm la sarmale, alimentul mult iubit în zilele de sărbătoare dar ar trebui să avem grijă. Se poate să consumăm sarmale din carne slabă, pui, curcan, în cantitate mica carnea de porc. Maioneza este un alt element vedetă al acestei perioade, se poate să uităm de ea şi creăm sosuri gustoase pe bază de iaurt grecesc cu 2%, este o variantă sănătoasă”, mai recomandă medicul.

Consumul excesiv de la alcool de sărbători poate duce la afecțiuni grave.

„Alcoolul este un element care poate irita mucoasa gastrică, alcoolul poate favoriza deshidratarea, alcoolul la pacientul cu diabet zaharat poate în primă fază conduce la creşterea glicemiei, dar la această categorie de pacienţi poate să conducă la apariţia unei hipoglicemii întârziate. De asemenea alcoolul în cantitate mare poate să scadă autocontrolul alimentar. Ce înseamnă asta? Să mâncăm mai mult. Consumul crescut de alcool poate duce la creşterea incidenţei apariţiei pancreatitei, a crizelor biliare. Alcool în cantitate mare şi masa bogată în grăsimi pot să constituie factori determinanţi ai apariţiei pancreatitei. Chiar dacă este sărbătoare, este bine să ştim că activitatea fizică nu ar trebui să fie exclusă din stilul nostrum de viaţă. După fiecare masă am putea să facem mici plimbări, să ne bucurăm de zilele de sărbătoare, poate să dansăm cu prietenii şi familia şi să evităm mâncatul mult, la aceeaşi masă, în timp scurt, multe alimente şi sedentarismul”, încheie Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist.

