Pacienții oncologici din România vor primi gratuit consiliere psihologică prin sistemul public de sănătate

28-08-2025 | 15:40
Guvernul României a aprobat decontarea serviciilor psihologice pentru pacienții oncologici, la propunerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Mihaela Ivăncică

Până acum, bolnavii de cancer au fost nevoiți să suporte singuri costurile sprijinului emoțional, ceea ce a limitat accesul la acest tip de îngrijire. Noul act normativ recunoaște oficial că tratamentul oncologic complet înseamnă nu doar intervenții medicale, ci și suport psihologic adecvat.

Până la 30 iunie 2026, pacienții oncologici pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor specializați, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie. Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea serviciilor, sprijinul psihologic va fi acordat doar de psihologi cu formare profesională în psihooncologie. Această etapizare oferă timp pentru dezvoltarea unei rețele de specialiști și pentru pregătirea resurselor umane, a precizat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook.

Noua măsură are ca scop eliminarea barierelor financiare, crearea unui cadru clar de finanțare și extinderea accesului gratuit la sprijin psihologic pentru pacienții oncologici.

Prin noul act normativ: se creează un cadru clar și stabil de finanțare; pacienții oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice; se elimină barierele financiare care au împiedicat până acum accesul la suport emoțional. Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Studiile arată că pacienții care beneficiază de suport emoțional au o mai bună aderență la tratament, o reziliență crescută și o calitate a vieții mai bună, a mai scris ministrul Sănătății.

laborator
Una dintre cele mai grele boli „fură” energia din celulele adipoase din jur. Descoperirea ar putea duce la noi tratamente

Ministerul Sănătății și CNAS vor colabora în perioada următoare cu organizațiile profesionale și societățile medicale pentru implementarea eficientă a noilor prevederi.

Prin această decizie, Ministerul Sănătății transmite un mesaj ferm: pacientul se află în atenția politicilor publice de sănătate. În perioada următoare, Ministerul Sănătății și CNAS vor lucra împreună cu organizațiile profesionale și cu societățile medicale pentru implementarea rapidă și coerentă a noilor măsuri. Îi mulțumesc domnului Horațiu Moldovan, Președintele CNAS și echipei sale pentru colaborarea continuă! Astăzi, România face un pas decisiv către un sistem sanitar mai uman și mai echilibrat. Cancerul este o luptă complexă, iar statul român își asumă să fie alături de pacienți – nu doar cu tratamente medicale, ci și cu sprijinul psihologic atât de necesar, a conchis Alexandru Rogobete.

Câți pacienți oncologici sunt în România

Conform datelor prezentate de ”Împreună Învingem Cancerul”, România raporta anul trecut un total de peste 550.000 de bolnavi de cancer, înregistrați în evidențele medicilor, în creștere cu 21% față de anul anterior.

Potrivit altor informații oficiale, în fiecare an apar alți peste 95.000 de bolnavi de cancer.

Cele mai frecvente tipuri de cancer diagnosticate sunt cancerul de prostată, cancerul pulmonar, cancerul de sân și cancerul colorectal.

Datele Registrului European privind Inechitățile în Cancer arată că România înregistrează cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de sân și cancer de col uterin din Europa, precum și a patra cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer pulmonar.

