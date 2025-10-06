Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

06-10-2025 | 19:28
Fără unghii lungi și colorate, bijuterii și flori în spitale. Cazul dramatic de la „Sfânta Maria” din Iași, unde mai mulți prunci au murit infectați cu o bacterie periculoasă, întărește regulile de igienă în unitățile sanitare.

Liliana Curea

Unii manageri fac testări suplimentare, iar personalul prins în culpă este sancționat. Aceleași reguli stricte sunt și pentru studenții la medicină.

Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi date cu ojă și nici cu degetele pline de inele. Doar că nu toată lumea respectă regulile, așa că, în urma controalelor, 45 de doctorițe, asistente și infirmiere de la Floreasca au intrat în comisia de disciplină.

Dr. Ciprina Toma, medic coordonator SPIAAM: „Unghiile lungi sau lăcuite reprezintă mediu de cultură propice pentru bacterii care pot favoriza transmiterea infecțiilor. Practic, nu are voie cu niciun fel de bijuterie, nici la gât, pentru că pot atinge lănțișorul și pot contamina mâinile și pacienții.”

Prima abatere înseamnă chemarea în comisia de disciplină, a doua este urmată de avertisment, iar de la a treia în sus, spune managerul, se vor da amenzi.

spital
Medicii români nu mai pleacă din țară, mulți se întorc acasă. Spitale care îi șochează pe pacienți prin schimbarea în bine

Statisticile arată că peste 90% dintre infecții sunt transmise prin mâinile care nu sunt igienizate corect, iar acum, în spital, se fac și teste rapide pentru depistarea bacteriilor. Dacă verificările nu sunt conforme, personalul nu are voie să acorde îngrijiri pacienților.

Încă din 2021, un ordin al Ministerului Sănătății interzice purtarea inelelor, brățărilor, ceasurilor sau a altor bijuterii, dar și a unghiilor lungi, lăcuite ori artificiale. Igiena mâinilor ar trebui învățată încă din facultatea de medicină, atunci când studenții încep să ia contact cu bolnavii.

Studentă la medicină: „Mi se pare normal, e ok față de pacient.”

Printr-o notă internă, în acest spital, conducerea a interzis și accesul cu flori naturale, pentru că și buchetele pot fi un mediu de înmulțire a bacteriilor. Toate aceste reguli ar trebui respectate inclusiv de pacienți și de rudele lor.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, pacienti, igiena,

Dată publicare: 06-10-2025 19:11

