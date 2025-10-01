Medicii români nu mai pleacă din țară, mulți se întorc acasă. Spitale care îi șochează pe pacienți prin schimbarea în bine

Mai puțini medici români aleg să plece din țară - este concluzia celui mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Numărul lor a scăzut cu 70%, în ultimul deceniu.

Iar experții pun schimbarea pe seama salariilor mai mari, dar și a condițiilor mai bune de lucru.

Spitalul din Buhuși, județul Bacău, a fost la un pas să intre în colaps. Fără condiții, fără aparatură și cu puțini medici - unii aproape de pensionare - nu mai era deloc atractiv pentru posibilii angajați. Dar lucrurile s-au schimbat, spun reprezentanții.

Constantin Poiană, manager spital Buhuşi: ”Investiţiile în aparatură, echipamente, infrastructură, dacă toate proiectele vor fi finalizate, vor ajunge la peste 70 de milioane de euro”.

Acum, aici lucrează 81 de medici - adică unul la trei paturi. Atât ei, cât și pacienții, se declară mulțumiți.

”Reporter: Cum putem exprima diferenţa între ce a fost şi ce e acum?

Dr. Irina Onofrei, medic specialist anatomie patologică: Prin şocul de pe faţa pacienţilor, pacienţi care s-au adresat spitalului înainte de 2019 şi pacienţi care vin acum. Unii plecaţi în afară care când vin în spital nu mai recunosc spitalul”.

Marius Scântei, medic specialist boli infecţioase: ”După perioada detaşării m-am transferat aici şi sunt foarte mulţumit de decizia pe care am luat-o”.

Pacientă: ”Nu se compară, amabilitatea în primul rând. Jumătatea din starea de sănătate ţi-o dau oamenii. Este spectaculos ceea ce se întâmplă şi se vede de la an la an”.

”Avem aici condiții suficiente de a face performanță medicală”

Și la Cluj sunt medici care spun că nu s-au gândit să plece peste hotare.

Dr. Alexandru Mantea, medic specialist chirurgie cardiovasculară, Institutul Inimii Cluj: ”Suntem destul de bine dotați, comparabil absolut din toate punctele de vedere cu clinicile mari din întreaga lume. Salariile în domeniul medical au crescut în ultima perioadă, se apropie de ce poți primi într-o clinică din afară, europeană cel puțin”.

Dr. Olimpiu Boța, medic primar chirurgie plastică Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj: ”Avem aici condiții suficiente de a face performanță medicală, din 2011 până în 2025 s-au schimbat foarte multe”.

Raportul OMS confirmă spusele celor din sistemul medical. În 2012, peste 1.500 de medici au ales să plece în străinătate. În 2021, numărul lor a ajuns la 461, iar tendința rămâne descrescătoare. În plus, sunt și medici români care se întorc în țară.

Dr. Tomas Zapata, consilier regional OMS Europa: ”Numărul total de medici din România, în ultimii 10 ani, a crescut cu aproximativ 20%”.

Și asistenții medicali aleg să rămână la noi. De la 8.000, câți au plecat între 2011 și 2016, în următorii 5 ani, doar 585 au ajuns să profeseze peste hotare.

