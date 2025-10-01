Medicii români nu mai pleacă din țară, mulți se întorc acasă. Spitale care îi șochează pe pacienți prin schimbarea în bine

Stiri Sanatate
01-10-2025 | 08:25
spital

Mai puțini medici români aleg să plece din țară - este concluzia celui mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Numărul lor a scăzut cu 70%, în ultimul deceniu.

 

autor
Alexandra Clej,  Daniel Moldovan

Iar experții pun schimbarea pe seama salariilor mai mari, dar și a condițiilor mai bune de lucru.

Spitalul din Buhuși, județul Bacău, a fost la un pas să intre în colaps. Fără condiții, fără aparatură și cu puțini medici - unii aproape de pensionare - nu mai era deloc atractiv pentru posibilii angajați. Dar lucrurile s-au schimbat, spun reprezentanții.

Constantin Poiană, manager spital Buhuşi: ”Investiţiile în aparatură, echipamente, infrastructură, dacă toate proiectele vor fi finalizate, vor ajunge la peste 70 de milioane de euro”.

Acum, aici lucrează 81 de medici - adică unul la trei paturi. Atât ei, cât și pacienții, se declară mulțumiți.

Citește și
medici
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori

Reporter: Cum putem exprima diferenţa între ce a fost şi ce e acum?

Dr. Irina Onofrei, medic specialist anatomie patologică: Prin şocul de pe faţa pacienţilor, pacienţi care s-au adresat spitalului înainte de 2019 şi pacienţi care vin acum. Unii plecaţi în afară care când vin în spital nu mai recunosc spitalul”.

Marius Scântei, medic specialist boli infecţioase: ”După perioada detaşării m-am transferat aici şi sunt foarte mulţumit de decizia pe care am luat-o”.

Pacientă: ”Nu se compară, amabilitatea în primul rând. Jumătatea din starea de sănătate ţi-o dau oamenii. Este spectaculos ceea ce se întâmplă şi se vede de la an la an”.

”Avem aici condiții suficiente de a face performanță medicală”

Și la Cluj sunt medici care spun că nu s-au gândit să plece peste hotare.

Dr. Alexandru Mantea, medic specialist chirurgie cardiovasculară, Institutul Inimii Cluj: ”Suntem destul de bine dotați, comparabil absolut din toate punctele de vedere cu clinicile mari din întreaga lume. Salariile în domeniul medical au crescut în ultima perioadă, se apropie de ce poți primi într-o clinică din afară, europeană cel puțin”.

Dr. Olimpiu Boța, medic primar chirurgie plastică Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj: ”Avem aici condiții suficiente de a face performanță medicală, din 2011 până în 2025 s-au schimbat foarte multe”.

Raportul OMS confirmă spusele celor din sistemul medical. În 2012, peste 1.500 de medici au ales să plece în străinătate. În 2021, numărul lor a ajuns la 461, iar tendința rămâne descrescătoare. În plus, sunt și medici români care se întorc în țară.

Dr. Tomas Zapata, consilier regional OMS Europa: ”Numărul total de medici din România, în ultimii 10 ani, a crescut cu aproximativ 20%”.

Și asistenții medicali aleg să rămână la noi. De la 8.000, câți au plecat între 2011 și 2016, în următorii 5 ani, doar 585 au ajuns să profeseze peste hotare.

1.400 de viitori medici au sărbătorit pe Arena Națională. Cei mai mulți spun că vor rămâne în țară

Sursa: Pro TV

Etichete: medici, romania, investitii, pacienti, conditii, spitale, imbunatatire,

Dată publicare: 01-10-2025 08:25

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
1.400 de viitori medici au sărbătorit pe Arena Națională. Cei mai mulți spun că vor rămâne în țară
Stiri actuale
1.400 de viitori medici au sărbătorit pe Arena Națională. Cei mai mulți spun că vor rămâne în țară

Au fost lacrimi de bucurie, marți, pe Arena Națională. Cei 1.400 de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au sărbătorit alături de prieteni și de familie.

Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
Stiri Sociale
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori

În vreme ce zeci de mii de români nu au un medic de familie, specialiștii pleacă în alte țări. Mulți medici de familie s-au stabilit în Franța, convinși de primele de instalare uriașe, scutirile de taxe și locuințele gratuite.

Ministrul Sănătăţii a cerut Colegiului Medicilor să ia mǎsuri de urgenţǎ, după conferinţa conspiraționistă cu medici din țară
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătăţii a cerut Colegiului Medicilor să ia mǎsuri de urgenţǎ, după conferinţa conspiraționistă cu medici din țară

Ministrul Sănătății a condamnat sâmbătă, la Brașov, o conferință în care au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne, avertizând că acestea pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină.

Peste 1.000 de medici și asistenți în școlile Capitalei în prima zi de școală. PMB promite măsuri pentru reducerea traficului
Stiri actuale
Peste 1.000 de medici și asistenți în școlile Capitalei în prima zi de școală. PMB promite măsuri pentru reducerea traficului

Primăria Capitalei transmite că a luat măsuri pentru fluidizarea traficului în prima zi de școală. În plus, instituția anunță o creștere a numărului de polițiști locali pe străzi, dar și a numărului de cadre medicale din școli.

Zeci de turişti de pe litoral, consultaţi gratuit de medici: „În România lipsește educaţia medicală şi prevenţia”
Stiri Sanatate
Zeci de turişti de pe litoral, consultaţi gratuit de medici: „În România lipsește educaţia medicală şi prevenţia”

Zeci de turişti aflaţi, în aceste zile, în concediu pe litoralul românesc, inclusiv copii, sunt consultaţi gratuit de către medici dermatologi, endocrinologi, pneumologi şi pediatri.

Recomandări
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive
Stiri actuale
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive

România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi pentru aliaţii din UE şi NATO, a spus ministrul de Externe Oana Ţoiu pentru Reuters.

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28