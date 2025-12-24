Sănătate: Noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată în proporție de 65%. Rețetele pe hârtie dispar

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că proiectul prin PNRR pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate se află într-o fază avansată, aproape 65%.

Prin această platformă, medicii de familie nu vor mai da reţete pe hârtie, iar pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic, pe baza CNP-ului şi a unui cod de identificare, iar în acastă platformă va găsi istoricul medical, trimiterile, reţetele de la medic.

”Proiectul prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate, este într-o fază avansată. Din punct de vedere tehnic, este undeva la 65%. Deja există o primă interfaţă disponibilă a noii platforme”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3.

Ministrul a precizat că noua platformă, practic, vine cu ceva în plus şi are o gândire total diferită faţă de vechea platformă, în sensul în care interacţionează cu pacientul.

”Practic, pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic al pacientului, printr-o aplicaţie de mobil, care se va numi E-Sănătatea mea, sau printr-o platformă digitală, în baza CNP-ului şi a unui cod de identificare, iar acolo pot fi văzute reţetele electronice, trimiterile, recomandările medicale, dar şi istoricul medical, serviciile de care a beneficiat, analizele, interpretările de imagistică”, a spus el.

Rogobete a explicat şi că medicii de familie nu vor mai elibera reţete pe hârtie.

”Dacă mergeţi, de exemplu, la medicul de familie şi vă prescrie un antibiotic, nu o să vă mai dea nici o hârtie, nici o reţetă, absolut nimic. Vă duceţi direct la farmacie, unde, pe baza CNP-ului, în cateva secunde, farmacistul va vedea în platformă prescripţia antibioticului şi o va elibera direct”, a subliniat ministrul Sănătăţii.

