Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Discuțiile se vor axa pe întărirea cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO. Aflată ieri la Sofia, von der Leyen a felicitat Bulgaria pentru investițiile din fonduri europene în producția de armament.

Ursula von der Leyen a vizitat, în compania premierului polonez Donald Tusk, granița securizată dintre Polonia și Belarus.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene: „Trebuie să rămânem în alertă fiindcă știm că Vladimir Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba. Este un prădător. În ultimii 25 de ani, a pornit patru războaie: în Cecenia, în Georgia, în Crimeea și invazia în curs a Ucrainei. Știm din experiență că (Vladimir Putin) poate fi ținut sub control doar prin măsuri puternice de descurajare.”

Von der Leyen s-a angajat să ajute financiar Polonia să-și întărească granița estică. Și a transmis că Uniunea Europeană are trei linii de apărare în fața Rusiei.

Cele trei linii de apărare ale Uniunii Europene

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Prima linie de apărare este în Ucraina, reprezentată de o armată ucraineană puternică. A doua linie de apărare este grupul multinațional, așa-numita alianță a celor dispuși, cu implicarea americanilor. A treia și cea mai importantă linie de apărare este reprezentată, desigur, de propriile noastre eforturi de înarmare. Și nu trebuie să uităm de demersurile pentru primirea Ucrainei în Uniunea Europeană.”

Șefa Comisiei Europene și-a încheiat ziua de ieri cu o vizită la o fabrică de armament din Bulgaria.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene: „Domnule premier, mi-ați spus că plănuiți să investiți banii obținuți din pachetul european de înarmare SAFE, chiar aici, în fabrica VMZ (Vazovski Mashinostroitelni Zavodi). Plănuiți să deschideți o linie de producție pentru praf de pușcă și să extindeți instalațiile existente. Și plănuiți să deschideți o altă linie de producție pentru proiectile de artilerie, conform standardelor NATO. Acestea sunt genul de proiecte pe care dorim să le vedem.”



Ursula von der Leyen a pornit vineri într-un turneu de patru zile în țările de pe flancul estic al Uniunii. Luni vizitează Lituania și România.

