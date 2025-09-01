Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Stiri Politice
01-09-2025 | 07:31
×
Codul embed a fost copiat

Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

autor
Știrile PRO TV

Discuțiile se vor axa pe întărirea cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO. Aflată ieri la Sofia, von der Leyen a felicitat Bulgaria pentru investițiile din fonduri europene în producția de armament.

Ursula von der Leyen a vizitat, în compania premierului polonez Donald Tusk, granița securizată dintre Polonia și Belarus.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene: Trebuie să rămânem în alertă fiindcă știm că Vladimir Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba. Este un prădător. În ultimii 25 de ani, a pornit patru războaie: în Cecenia, în Georgia, în Crimeea și invazia în curs a Ucrainei. Știm din experiență că (Vladimir Putin) poate fi ținut sub control doar prin măsuri puternice de descurajare.

Von der Leyen s-a angajat să ajute financiar Polonia să-și întărească granița estică. Și a transmis că Uniunea Europeană are trei linii de apărare în fața Rusiei.

Citește și
nicusor dan
Nicuşor Dan: Apărarea europeană pe flancul estic, deficitul şi PNRR, pe agenda discuţiilor cu şefa Comisie Europene

Cele trei linii de apărare ale Uniunii Europene

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: Prima linie de apărare este în Ucraina, reprezentată de o armată ucraineană puternică. A doua linie de apărare este grupul multinațional, așa-numita alianță a celor dispuși, cu implicarea americanilor. A treia și cea mai importantă linie de apărare este reprezentată, desigur, de propriile noastre eforturi de înarmare. Și nu trebuie să uităm de demersurile pentru primirea Ucrainei în Uniunea Europeană.

Șefa Comisiei Europene și-a încheiat ziua de ieri cu o vizită la o fabrică de armament din Bulgaria.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene: Domnule premier, mi-ați spus că plănuiți să investiți banii obținuți din pachetul european de înarmare SAFE, chiar aici, în fabrica VMZ (Vazovski Mashinostroitelni Zavodi). Plănuiți să deschideți o linie de producție pentru praf de pușcă și să extindeți instalațiile existente. Și plănuiți să deschideți o altă linie de producție pentru proiectile de artilerie, conform standardelor NATO. Acestea sunt genul de proiecte pe care dorim să le vedem.

Ursula von der Leyen a pornit vineri într-un turneu de patru zile în țările de pe flancul estic al Uniunii. Luni vizitează Lituania și România.

Reforma din administrația publică, mărul discordiei în Guvern. Ilie Bolojan vrea să taie 70.000 de posturi, PSD se opune

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, romania, nicusor dan, ursula von der leyen,

Dată publicare: 01-09-2025 07:09

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Ursula von der Leyen, mesaj dur la adresa lui Putin: Este un prădător. Nu s-a schimbat și nici nu se va schimba
Stiri externe
Ursula von der Leyen, mesaj dur la adresa lui Putin: Este un prădător. Nu s-a schimbat și nici nu se va schimba

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj categoric la adresa lui Vladimir Putin, în timpul unei vizite efectuate duminică la granița Poloniei cu Belarus, scrie Politico.  

Nicuşor Dan: Apărarea europeană pe flancul estic, deficitul şi PNRR, pe agenda discuţiilor cu şefa Comisie Europene
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Apărarea europeană pe flancul estic, deficitul şi PNRR, pe agenda discuţiilor cu şefa Comisie Europene

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla, luni, în România, pentru a discuta cu autorităţile române în special despre apărarea europeană pe flancul estic, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan.

Estonia, vecină cu Rusia, se împrumută de la UE cu 3,6 miliarde de euro, ca să se înarmeze: ”Flancul estic, mai sigur!”
Stiri externe
Estonia, vecină cu Rusia, se împrumută de la UE cu 3,6 miliarde de euro, ca să se înarmeze: ”Flancul estic, mai sigur!”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui înăsprite și că Europa trebuie să își consolideze cheltuielile pentru apărare.

Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența
Stiri Politice
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Reacția șefei UE după atacul devastator al Rusiei asupra Kievului. Ce îi așteaptă pe ruși după ultima ofensivă
Stiri externe
Reacția șefei UE după atacul devastator al Rusiei asupra Kievului. Ce îi așteaptă pe ruși după ultima ofensivă

Armata Rusiei a lovit mai multe cartiere din Kiev, și a avariat sediul delegației UE din capitala Ucrainei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus care va fi răspunsul Bruxelles-ului pentru acțiunea Kremlinului.

Recomandări
Un cutremur devastator de magnitudine 6 a lovit Afganistanul. 20 de persoane au murit, iar peste 100 sunt rănite
Stiri externe
Un cutremur devastator de magnitudine 6 a lovit Afganistanul. 20 de persoane au murit, iar peste 100 sunt rănite

Un seism cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului, în apropierea graniţei cu Pakistanul, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit autorităţilor locale, cel puţin 20 de persoane şi-au pierdut viaţa.

Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul
Stiri Politice
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reformă.

Blocaj în coaliție, din cauza reformei în administrația publică. Surse: Premierul Ilie Bolojan a amenințat ca își dă demisia
Stiri Politice
Blocaj în coaliție, din cauza reformei în administrația publică. Surse: Premierul Ilie Bolojan a amenințat ca își dă demisia

A fost ședință a coaliției de guvernare, duminică, la Palatul Victoria. Iar reforma din administrația publică a fost mărul discordiei. Timp de ore bune, partidele NU s-au pus de acord pe numărul de posturi, pe care Guvernul trebuie să le reducă.

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 crima
Stiri Diverse
Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 August 2025

30:23

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28