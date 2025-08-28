Reacția șefei UE după atacul devastator al Rusiei asupra Kievului. Ce îi așteaptă pe ruși după ultima ofensivă

Armata Rusiei a lovit mai multe cartiere din Kiev, și a avariat sediul delegației UE din capitala Ucrainei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus care va fi răspunsul Bruxelles-ului pentru acțiunea Kremlinului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat atacul Rusiei asupra Kievului, care a vizat sediul delegației Uniunii Europene în Ucraina, și a declarat că blocul comunitar face progrese în ceea ce privește activitatea sa privind înghețarea activelor rusești pentru a ajuta apărarea și reconstrucția Ucrainei.

„Atacul de aseară a lovit în imediata apropiere a misiunii diplomatice, reprezența Uniunii noastre. Două rachete au lovit la o distanță de 50 de metri de Delegație în decurs de 20 de secunde. Și acesta este un alt memento sumbru al ceea ce este în joc. Arată că Kremlinul nu se va opri de la nimic pentru a teroriza Ucraina, ucigând orbește civili, bărbați, femei și copii, și chiar vizând Uniunea Europeană. De aceea menținem o presiune maximă asupra Rusiei”, a declarat joi Von der Leyen, adăugând că UE va anunța în curând noul său pachet de sancțiuni pentru Moscova.

Șefa Comisiei a anunțat, de asemenea, că vineri va călători în șapte state membre ale UE care „consolidează și protejează frontierele noastre externe cu Rusia”, notează agenția de știri Baha.

Zelenski: „Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri”

În urma valului de lovituri ruseşti asupra Kievului, preşedintele ucrainean a denunţat „un răspuns clar (din partea Rusiei) către toţi cei din lume care, timp de săptămâni şi luni, au cerut o încetare a focului şi o diplomaţie autentică".

„Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri”, a spus Volodimir Zelenski. Acest atac arată că Rusia „nu se teme de consecinţele„ acţiunilor sale şi „profită în continuare de faptul că cel puţin o parte a lumii închide ochii la copiii ucişi şi caută scuze pentru (Vladimir) Putin”, a scris preşedintele Ucrainei.

El a cerut în special o reacţie din partea Chinei şi a Ungariei la acest atac şi impunerea de noi sancţiuni „severe” împotriva Moscovei. „Aşteptăm reacţia tuturor celor din lume care au făcut apel la pace, dar care acum tac mai des decât iau o poziţie fermă”, spune Zelenski, conform News.ro.

