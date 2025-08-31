Ursula von der Leyen, mesaj dur la adresa lui Putin: Este un prădător. Nu s-a schimbat și nici nu se va schimba

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj categoric la adresa lui Vladimir Putin, în timpul unei vizite efectuate duminică la granița Poloniei cu Belarus, scrie Politico .

„Este un prădător. Știm din experiență că poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică”, a declarat von der Leyen. „Trebuie să menținem sentimentul de urgență, pentru că știm că Putin nu s-a schimbat și nici nu se va schimba.”

Declarațiile au fost făcute în contextul unui turneu diplomatic în șapte state membre UE aflate în proximitatea Rusiei sau Belarusului, pentru a reafirma angajamentul Uniunii în fața amenințărilor ruse. Vizita are loc pe fondul eforturilor intensificate ale fostului președinte american Donald Trump de a media o încetare a focului în războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei, aflat deja în al patrulea an.

Pe lângă Polonia, von der Leyen vizitează Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria și România — o ofensivă diplomatică fără precedent în materie de securitate și apărare, de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022.

Gardul electric de la granița cu Belarus, simbol al hotărârii europene

Von der Leyen și premierul polonez Donald Tusk au vizitat localitatea Ozierany Małe, unde a fost recent finalizată o porțiune a noului gard electric de la frontiera cu Belarus.

Tusk a comparat importanța frontierei actuale cu lupta pentru eliberarea de sub dominația sovietică, evocând aniversarea Acordului din 31 august 1980, care a marcat nașterea mișcării Solidaritatea.

„Polonia, Europa, NATO, Statele Unite trebuie să fie din nou ferme, hotărâte și solidare, așa cum au fost în urmă cu 45 de ani, în fața unei noi versiuni a imperiului răului”, a declarat liderul de la Varșovia.

El a subliniat că Ursula von der Leyen a venit la granița cu Belarus „pentru a convinge Europa că aceasta este o frontieră care trebuie protejată și în care trebuie investite fonduri europene”.

Tusk a dezvăluit că autoritățile de securitate au recomandat anularea conferinței de presă din cauza prezenței trupelor belaruse în zonă. Cu toate acestea, atât el, cât și președinta Comisiei Europene, au decis să își continue planurile. „Suntem aici pentru a arăta adevărata determinare europeană”, a spus Tusk.

Plan pentru investiții în apărare, pe masa Consiliului European

Von der Leyen a anunțat că, în următoarele săptămâni, Comisia Europeană va prezenta o foaie de parcurs pentru investiții suplimentare în capacitățile de apărare ale Uniunii Europene. Planul va fi discutat la începutul lunii octombrie, în cadrul Consiliului European.

După vizita în Polonia, Ursula von der Leyen a plecat spre Bulgaria, unde urmează să se întâlnească cu premierul Rossen Jeliazkov. Luni, turneul diplomatic va continua în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, și în Lituania, pentru discuții cu președintele Gitanas Nausėda.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













