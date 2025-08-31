Nicuşor Dan: Apărarea europeană pe flancul estic, deficitul şi PNRR, pe agenda discuţiilor cu şefa Comisie Europene

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla, luni, în România, pentru a discuta cu autorităţile române în special despre apărarea europeană pe flancul estic, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan.

Mihaela Ivăncică

Acesta susţine că, de asemenea, discuţiile cu liderul european vor viza "chestiunea deficitului şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

"După cum ştiţi, doamna von der Leyen a vizitat ţările din flancul estic. O să fie o discuţie legată de apărarea europeană pe flancul estic, de mecanismul SAFE şi chestiuni care vizează relaţiile noastre cu Comisia Europeană şi, nu e un secret, chestiunea deficitului şi a PNRR", a afirmat Nicuşor Dan.

Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

