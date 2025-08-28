Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO

Stiri externe
28-08-2025 | 07:44
atac kiev
AFP

Un atac rusesc "masiv" a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi şi a provocat cel puţin patru morţi, dintre care un copil, în momentul în care eforturile diplomatice ale lui Donald Trump de a pune capăt războiului se împotmolesc.

autor
Alexandru Toader

Jurnaliştii AFP au auzit explozii puternice în capitală şi au văzut o rachetă care era doborâtă, resturile incandescente căzând, în timp ce au auzit sunete care sugerau prezenţa unor drone. Administraţia militară a raportat trei morţi, dintre care un adolescent de 14 ani, şi cel puţin 12 răniţi, menţionând un atac cu rachete şi drone care a provocat pagube în mai multe cartiere.

Atacurile ruseşti asupra Kievului au fost calificate drept „masive” de primarul Vitali Klitschko.

„Conform primelor informaţii operaţionale, numărul morţilor a ajuns la trei, iar al răniţilor la nouă. Printre morţi se află şi un copil”, a indicat administraţia militară. Un bilanţ anterior menţiona cel puţin un mort şi cinci răniţi.

„În cartierul Darnitski, informaţiile preliminare indică faptul că o clădire de cinci etaje s-a prăbuşit”, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Citește și
Ionut Mosteanu, Denîs Șmîhal
Ministrul Ionuț Moșteanu, la Kiev: Vom colabora cu Ucraina pentru dezvoltarea de armament ”prin Programul european SAFE”

Şeful administraţiei militare a Capitalei, Timur Tkatchenko, a menţionat anterior un „atac balistic rus” care a provocat, printre altele, un incendiu într-o grădiniţă şi într-un bloc de locuinţe, potrivit News.ro.

Jurnaliştii AFP au văzut locuitori ai capitalei refugiindu-se într-un subteran, urmărind evenimentele pe Telegram. Alţii s-au refugiat cu sacii de dormit în metrou.

„Asta este tot ce trebuie să ştiţi despre statul terorist, Putin şi „dorinţa” lor de pace”, a reacţionat şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Yermak, pe Telegram.

O alertă aeriană rămânea în vigoare pe întreg teritoriul Ucrainei în jurul orei 02:00 GMT.

În afara capitalei, compania feroviară ucraineană a raportat un „atac masiv” rus care a provocat întreruperi de curent în regiunea Vinnitsia (centru), provocând întârzieri în trafic.

La sfârşitul lunii iulie, bombardamentele ruseşti au provocat peste 30 de morţi, dintre care cinci copii, la Kiev, unul dintre cele mai sângeroase atacuri din capitala ucraineană de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă în 2022.

Aceste atacuri l-au determinat pe Donald Trump să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a accepta un armistiţiu şi au condus la întâlnirea sa cu Vladimir Putin în Alaska.

După acest summit, urmat de o vizită la Washington a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, însoţit de aliaţii săi europeni, liderul american a declarat că doreşte să pregătească o întâlnire faţă în faţă între preşedinţii rus şi ucrainean.

De atunci, însă, nu s-au înregistrat progrese în vederea unui astfel de summit, Moscova şi Kievul atacându-se reciproc pentru blocaj.

Înainte de încheierea unui ipotetic acord de pace, Ucraina doreşte să obţină garanţii de securitate din partea Occidentului pentru a descuraja Moscova de la orice nou atac.

Kremlinul s-a declarat miercuri „defavorabil” unei eventuale trimiteri de trupe europene în Ucraina în cadrul unui potenţial acord de pace.

Zelenski a asigurat că vede „semnale foarte negative şi arogante din partea Moscovei în ceea ce priveşte negocierile” de pace. El a făcut apel la „exercitarea de presiuni” pentru a „forţa Rusia să ia măsuri concrete”.

El a anunţat că membrii echipei sale se vor întâlni vineri, la New York, cu reprezentanţi ai administraţiei Donald Trump.

Pentru a pune capăt atacului său, Rusia cere în special ca Ucraina să îi cedeze patru regiuni parţial ocupate, pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la aderarea la Alianţa Atlantică. Condiţii pe care Kievul le consideră inacceptabile.

Armata rusă, care ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, în est şi sud, şi-a accelerat avansul pe teren în ultimele luni, în faţa unităţilor ucrainene mai puţin numeroase şi mai slab echipate.

Marţi, pentru prima dată, Ucraina a recunoscut că soldaţii ruşi au pătruns în regiunea Dnipro (centru-est), unde Moscova revendica avansuri încă din luna iulie.

Această regiune nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova le revendică pentru anexare.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, atac, Kiev,

Dată publicare: 28-08-2025 07:44

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Ucraina anunță că România îi va trimite al 23-lea pachet de ajutor militar, fără să precizeze ce conține
Stiri externe
Ucraina anunță că România îi va trimite al 23-lea pachet de ajutor militar, fără să precizeze ce conține

Denis Șmîhal, ministrul Apărării de la Kiev, a anunţat că Bucureştiul va transfera în curând Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, precizând că acesta va fi cel de-al 23-lea trimis până în prezent.

Ministrul Ionuț Moșteanu, la Kiev: Vom colabora cu Ucraina pentru dezvoltarea de armament ”prin Programul european SAFE”
Stiri Politice
Ministrul Ionuț Moșteanu, la Kiev: Vom colabora cu Ucraina pentru dezvoltarea de armament ”prin Programul european SAFE”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat, luni, că s-a întâlnit la Kiev cu omologul său din Ucraina, Denîs Șmîhal, cu care a vorbit despre securitatea Ucrainei și ”pacea pe care ne-o dorim cu toții”.  

Ce spun ungurii după schimbul de replici dure dintre Kiev și Budapesta. Reacția miniștrilor lui Viktor Orban
Stiri externe
Ce spun ungurii după schimbul de replici dure dintre Kiev și Budapesta. Reacția miniștrilor lui Viktor Orban

Tensiunile diplomatice dintre Kiev și Budapesta sunt în creștere, după ce ucrainenii ar fi atacat conducta rusească Drujba, care transportă petrol către Ungaria. La scurt timp, între cele două țări a început un schimb de mesaje dure.

Recomandări
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Stiri Politice
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Cât vor crește impozitele pe proprietate. Două exemple date de premierul Bolojan. „Un impact direct asupra locuitorilor”
Stiri Politice
Cât vor crește impozitele pe proprietate. Două exemple date de premierul Bolojan. „Un impact direct asupra locuitorilor”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că va creşte baza de impozitare la impozitele pe proprietate - casă şi maşină - la persoanele fizice, menţionând că o bună parte din acest venit va rămâne autorităţilor locale.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari
Stiri Economice
Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59