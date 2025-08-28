Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Alexandru Toader

”Luni, 1 septembrie, Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu Prim-ministrul Ilie Bolojan”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

”Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se mai arată în anunţul oficial.

”Mâine, voi călători în cele 7 state membre care consolidează şi protejează frontierele noastre externe cu Rusia şi Belarus”, a anunţat joi, pe X, preşedinta Comisiei Europene.

”Doresc să exprim solidaritatea deplină a UE cu acestea. Şi să împărtăşesc progresele pe care le facem în construirea unei industrii europene de apărare puternice, în special prin SAFE”, a adăugat şefa CE, referindu-se la noul program UE de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, pentru investiţii în domeniul apărării.

Anunţul preşedinţiei Comisiei Europene a venit după ce Kievul a fost, în noaptea de miercuri spre joi, ţinta celui mai amplu atac rusesc de la summitul Trump-Putin din Alaska, un atac în care a fost avariat şi sediul Delegaţiei UE din capitala ucraineană.

Cel puţin 15 persoane, între care patru copii, au murit în urma acestor lovituri ruseşti de peste noapte, în care au fost folosite aproape 600 de drone şi 30 de rachete, potrivit armatei ucrainene.

„Sunt indignată de atacul cu rachete şi drone asupra Kievului, care a ucis bărbaţi, femei şi copii. (...) Atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei şi rezistenţa Ucrainei”, a spus Ursula von der Leyen.

Ea a subliniat că din acest motiv, UE menţine presiunea asupra Rusiei prin sancţiuni, cerându-i Moscovei să se aşeze la masa negocierilor.

