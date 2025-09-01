O treime din armele Ucrainei au venit din Bulgaria: ”Prădătorul Putin trebuie oprit”. Vecina României devine o forță în UE

O treime din armele Ucrainei proveneau din Bulgaria la începutul războiului de apărare contra invadatorilor ruși, iar vecina României devine rapid una din forțele Uniunii Europene în domeniul apărării. Asta, în pofida propagandei agresive a Rusiei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat Bulgaria, unde a subliniat rolul crucial al țării în sprijinirea Ucrainei și consolidarea apărării colective a Europei, scrie Novinite.

Vorbind la Uzina de Construcții de Mașini Vazovsky (VMZ) din Sopot, alături de prim-ministrul Rosen Zhelyazkov și liderul GERB, Boyko Borissov, ea a lăudat Bulgaria pentru industria sa de apărare de lungă durată și pentru decizia sa de a adera la mecanismul financiar SAFE al UE, conceput pentru a stimula producția europeană de arme.

Von der Leyen a reamintit că, la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, aproximativ o treime din aprovizionarea cu arme a Ucrainei provenea din Bulgaria.

„Vreau să mulțumesc Bulgariei pentru această contribuție extraordinară în apărarea vecinului și prietenului său, Ucraina”, a spus ea.

Ea l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin „un prădător care trebuie oprit”, subliniind că doar capacitatea militară și armamentul coordonat pot ține Moscova sub control. Prin mecanismul SAFE, UE și-a stabilit un obiectiv de a produce 2 milioane de proiectile pe an, iar Bulgaria este așteptată să joace un rol cheie în acest efort.

Planurile pentru construirea a două noi instalații la VMZ-Sopot sunt deja în curs de desfășurare, una pentru producția de praf de pușcă și alta pentru fabricarea de obuze de artilerie de 155 mm, conform standardelor NATO.

”Accelerăm producția de armament în întreaga Europă, deoarece vremurile o cer”

Aceste investiții, discutate cu grupul german de apărare Rheinmetall, sunt proiectate să creeze până la 1.000 de locuri de muncă în regiune, asigurând în același timp o creștere pe termen lung a producției de apărare a Bulgariei. Von der Leyen a subliniat că fabricile nu numai că vor servi nevoilor imediate ale Ucrainei, dar vor garanta și o creștere durabilă a economiei bulgare. „Accelerăm producția în întreaga Europă, deoarece vremurile o cer”, a declarat ea.

Prim-ministrul Rosen Jelyazkov a confirmat că Bulgaria se angajează să contribuie la garanții europene mai ample de securitate odată ce se va ajunge la o soluționare politică în Ucraina.

El a subliniat disponibilitatea de a ajuta la operațiunile de deminare din Marea Neagră pentru a asigura libera navigație, a desfășura nave de deminare și a sprijini navele și a pune la dispoziția aliaților infrastructura aeroportuară. Jelyazkov a subliniat că acțiunile Bulgariei se încadrează în cadrul mandatat de Adunarea Națională, dar a reafirmat loialitatea guvernului ca partener în NATO și UE.

Boiko Borissov, liderul GERB, s-a adresat direct protestatarilor care se adunaseră în fața uzinei, opunându-se vizitei și proiectelor militare. El a subliniat că producția de apărare a Bulgariei există de zeci de ani și că modernizarea este inevitabilă.

„Suntem cu toții pentru pace, dar forța și o apărare puternică sunt singura modalitate de a asigura respectarea păcii”, a spus el, adăugând că mecanismul SAFE și parteneriatele cu aliații europeni sunt cruciale pentru susținerea și extinderea industriei de apărare a Bulgariei.

Călătoria lui Von der Leyen în Bulgaria a făcut parte dintr-un turneu regional mai amplu, care acoperă șapte țări est-europene. Luni, ea se va afla în România, la Constanța, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan.

”Putin a demonstrat că nu se va opri”

Turneul se concentrează pe coordonarea strategiilor de apărare și a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, într-un moment în care negocierile care implică Rusia și Statele Unite se intensifică.

La Sofia, ea a reiterat un mesaj consecvent: „Putin a demonstrat că nu se va opri. De aceea, Europa trebuie să continue să crească producția de muniții și arme”. Ea a comparat Ucraina cu un „arici de oțel” care nu poate fi supus, subliniind că forța militară este prima linie de apărare pentru o pace justă și durabilă.

Mecanismul SAFE al Comisiei Europene oferă 150 de miliarde de euro pentru consolidarea capacității de apărare a UE. Potrivit lui Von der Leyen, acest lucru va permite achiziții publice comune, transferul de tehnologie și dezvoltarea industrială în întreaga Uniune, Bulgaria alocând deja investiții pentru extinderea instalațiilor sale de apărare.

Jelyazkov a subliniat că acest lucru nu numai că consolidează rolul strategic al Bulgariei ca stat riveran al Mării Negre, dar crește și competitivitatea economiei bulgare în multiple dimensiuni.

Vizita a abordat, de asemenea, integrarea mai amplă a Bulgariei în structurile europene. Borissov a subliniat sprijinul politic pe care Bulgaria l-a primit din partea lui Von der Leyen și a Comisiei pentru aderarea la Schengen, progresele către zona euro și restructurarea Planului său de redresare.

El i-a asigurat pe critici că miile de noi locuri de muncă așteptate de la centralele militare fac parte dintr-un plan pe termen lung pentru securitatea națională și europeană.

Bulgaria capătă un rol continental în domeniul apărării

Pe lângă chestiunile legate de apărare, Von der Leyen a abordat procesul de extindere a UE în Balcanii de Vest, unde amenințările hibride și influența rusă rămân factori destabilizatori.

Ea a reafirmat că nu există alternativă la modificările constituționale din Macedonia de Nord, care trebuie să includă și bulgarii în Constituția sa pentru a avansa în negocierile de aderare. Observațiile sale au reflectat abordarea duală a UE de a sprijini țările vecine, asigurând în același timp respectarea obligațiilor.

Oprirea lui Von der Leyen în Bulgaria a durat două ore, după care a plecat cu elicopterul. Turneul ei continuă în Lituania și România.

Pentru Bulgaria, însă, vizita a lăsat un mesaj clar: industria de apărare a țării, cândva o piatră de temelie a economiei sale, este țesută în structura viitoarei arhitecturi de securitate a Europei.

Și, în timp ce Bulgaria se pregătește pentru adoptarea finală a monedei euro, o tranziție deja simbolizată de baterea monedelor euro bulgărești, integrarea sa mai profundă în structurile de apărare și financiare ale UE reflectă un punct de cotitură.

Așa cum euro va înlocui în curând leva în tranzacțiile de zi cu zi, rolul Bulgariei în cadrul apărării europene se mută de la național la continental, unde producția sa de obuze și expertiza în fabricarea militară vor contribui la rezistența colectivă a Uniunii.

Protest în Sopot: Vizita lui Von der Leyen provoacă ciocniri și critici

Tensiunile au izbucnit în fața fabricii VMZ din Sopot în timpul unui protest organizat de "Renașterea", un partid politic de extremă-dreapta cunoscut pentru pozițiile sale ultranaționaliste, anti-UE și anti-NATO.

Liderul partidului pro-rus, Kostadin Kostadinov, a blocat o mașină care încerca să intre în incinta șantierului, ceea ce a determinat intervenția poliției și scurte ciocniri. Un protestatar a fost reținut.

Kostadinov a condamnat vizita lui von der Leyen ca fiind „aranjată în secret” de guvernul bulgar, numind investiția planificată în producția de praf de pușcă „murdară, periculoasă și impusă Bulgariei”. El a susținut că UE „exportă industrii periculoase” în țară și a acuzat Bruxellesul că „se înarmează împotriva Rusiei”.

El a etichetat guvernul Bulgariei drept „colonial” și „ilegitim”, criticând eforturile sale de aderare la zona euro drept „trădare națională”. Protestul s-a încheiat cu o cerere de demisie a guvernului.

Tagarev: Bulgaria rămâne printre principalii producători de muniție din Europa

Fostul ministru al Apărării, Todor Tagarev, a declarat pentru Nova TV că Bulgaria rămâne unul dintre principalii producători de muniție din Europa și câștigă importanță în industria de apărare a UE în contextul războiului din Ucraina.

El a menționat că vizita Ursulei von der Leyen la VMZ-Sopot semnalează un sprijin politic puternic pentru o integrare mai profundă, inclusiv o potențială cooperare cu Rheinmetall.

Tagarev a respins afirmațiile conform cărora noile fabrici ar face din Bulgaria o țintă, numind-o „propagandă rusească” și subliniind că astfel de temeri nu au niciun temei.

De ce VMZ-Sopot atrage interesul investitorilor

În ultimele șase luni, multiplele vizite ale prim-ministrului și ale membrilor cabinetului, împreună cu declarațiile ministrului Economiei, Petar Dilov, au evidențiat interesul guvernului de a valorifica capacitățile VMZ în cadrul Planului de Reînarmare a Europei al UE.

În 2025, întreprinderea este programată să participe la un proiect european axat pe dezvoltarea de muniție pentru vehicule aeriene fără pilot, conform răspunsurilor scrise ale lui Dilov către parlamentari.

La începutul lunii august, s-a anunțat că VMZ-Sopot și firma germană de apărare Rheinmetall vor opera împreună o companie. Această inițiativă va cuprinde o fabrică pentru producerea de materiale și încărcături energetice, precum și o instalație pentru muniție de 155 de milimetri. Cota Bulgariei în consorțiu este estimată la 960 de milioane de euro, finanțată prin mecanismul european SAFE (Securitatea Europei).

VMZ a atras prima dată atenția presei în 2023, când au apărut rapoarte conform cărora producea proiectile de 155 de milimetri, deși autoritățile au negat inițial acest lucru.

De atunci, întreprinderea a jucat un rol cheie în modernizarea stocului Bulgariei, înlocuind muniția mai veche pentru armata națională într-un program în valoare de aproximativ 347 de milioane de leva.

Implicarea europeană cu VMZ nu este nouă. În 2023, Thierry Breton, pe atunci comisar european pentru piața internă, a vizitat, de asemenea, compania în cadrul întâlnirilor sale mai ample cu reprezentanții industriei de apărare din Bulgaria.

Anul acesta, VMZ a estimat un volum de comenzi de 1 miliard de leva (511 milioane de euro).

