Estonia, vecină cu Rusia, se împrumută de la UE cu 3,6 miliarde de euro, ca să se înarmeze: ”Flancul estic, mai sigur!”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui înăsprite și că Europa trebuie să își consolideze cheltuielile pentru apărare.

Aceste declarații au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute sâmbătă în Estonia împreună cu prim-ministrul Kristen Michal.

„Obiectivul nostru este ca, până în 2030, să fi acoperit în mod semnificativ toate lacunele pe care le-am identificat astăzi”, a declarat von der Leyen în cadrul discursului susținut la baza aeriană Ämari, unde sunt staționate aeronave NATO.

„Aici punem un accent puternic pe apărare. Estonia face flancul estic mai sigur. Iar Europa, mai puternică”, a adăugat von der Leyen, potrivit Euronews.

Cu ajutorul instrumentului de împrumut al Comisiei Europene „Acțiunea de securitate pentru Europa” (SAFE), Estonia intenționează să împrumute 3,6 miliarde de euro pentru a-și finanța cheltuielile de apărare.

„Estonia se află deja printre țările NATO cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare în raport cu PIB-ul”, a declarat președinta Comisiei Europene într-un comunicat. „Așadar, investim rapid mai mult, investim mai bine și investim la nivel european.”

„Nu ne facem iluzii. Rusia poate fi oprită doar prin forță, doar prin forța unită”, a declarat sâmbătă, în cadrul conferinței de presă, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal.

Von der Leyen și Michal au discutat, de asemenea, despre înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, în special asupra flotei sale paralele, precum și despre modul în care se poate proceda în privința activelor înghețate ale Rusiei.

Vizita lui Von der Leyen în Estonia face parte din turneul său de patru zile în statele europene care se învecinează cu Rusia sau cu aliatul său, Belarus, cu scopul de a sublinia solidaritatea cu statele de frontieră și de a sprijini dezvoltarea industriei de apărare a Europei.

Turneul lui Von der Leyen include vizite în Finlanda, Estonia, Lituania, Letonia și Polonia, țări care au graniță cu Rusia sau Belarus, precum și în Bulgaria și România.

