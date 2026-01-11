Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri”

Firea îi acuză, totodată, pe partenerii de coaliție de la USR de o „imensă” ipocrizie.

„Câteva lămuriri necesare pe acordul UE-Mercosur şi proiectul votat de mine şi de ceilalţi colegi europarlamentarii PSD, în 16 decembrie 2025. Ipocrizia 'colegilor' din coaliţie de la USR este imensă. Nu pot ei minţi, cât putem noi demonstra adevărul şi lupta pentru interesele românilor. Nu am votat acordul, ci măsuri prin care fermieri ar fi protejaţi! O să vedeţi mai jos, ce clauze importante pentru fermieri 'au respins' europarlamentarii USR”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook, conform Agerpres.

Potrivit eurodeputatei PSD, în 16 decembrie 2025, Parlamentul European a votat o propunere care prevedea măsuri suplimentare de protecție pentru fermieri, nu acordul comercial propriu-zis. „'Nu acordul UE-Mercosur'. Este falsă informaţia rostogolită de USR, dar şi de PNL, că europarlamentarii PSD au votat deja acordul şi acum joacă teatru în faţa fermierilor. Acordul se votează în a doua parte a lunii ianuarie”, a precizat Firea.

Aceasta a indicat și titlul raportului supus votului în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, în 16 decembrie 2025: „RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale din Acordul de parteneriat UE-Mercosur şi din Acordul comercial interimar UE-Mercosur în ceea ce priveşte produsele agricole”.

Gabriela Firea susține că acuzațiile formulate de USR și de o parte a PNL sunt nefondate. „USR, dar şi o parte din PNL, spune că PSD joacă dublu în faţa fermierilor, că public susţin interesele lor, dar în PE au votat acordul. Nimic mai fals! Am demonstrat mai sus că nu s-a votat niciun acord, ci doar viitoarele măsuri de protecţie pentru fermieri, în cazul în care acordul obţine majoritatea voturilor în luna ianuarie. Dar, mai bine explică USR de ce au votat împotriva măsurilor de siguranţă pentru fermieri cei doi europarlamentari români, membri ai grupului Renew”, a argumentat eurodeputata, menționând că datele despre vot sunt publice și pot fi verificate pe site-ul Parlamentului European.

În același mesaj, Firea afirmă că delegația PSD din Parlamentul European a susținut constant ideea continuării negocierilor și dialogului pe tema acordului UE–Mercosur, în interesul României.

Ea critică, de asemenea, poziția miniștrilor USR în acest dosar. „Faptul că miniştrii USR nu au ţinut cont de poziţia oficială a colegului meu Florin Barbu, ministrul Agriculturii, şi nici nu au discutat cu fermierii înainte de vot, este grav!. Sănătatea românilor, având în vedere acuzaţiile că vor intra în UE produse modificate genetic sau mai puţin controlate, trebuie să fie o prioritate, dincolo de obiectivele economice de scurtă durată. Aşadar, adevărul nu poate fi cosmetizat. Europarlamentarii USR au respins măsuri de protecţie cruciale, aşa cum miniştrii USR au dat mandat de vot pentru acord, fără să consulte fermierii sau să ţină cont de opinia ministrului Agriculturii. Dacă nici asta nu e trădarea intereselor românilor”, a mai scris Gabriela Firea.

Nicușor Dan, „pentru” în numele României

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România a votat, în cadrul reuniunii COREPER, în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay – după ce au fost negociate, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, în special în sectorul agricol.

Tot vineri, Partidul Social Democrat a condamnat decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE–Mercosur, invocând lipsa unor clauze clare care să garanteze protecția fermierilor români în fața importurilor din America Latină.

