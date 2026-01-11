Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri”

11-01-2026 | 16:08
Gabriela Firea
Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea respinge acuzațiile potrivit cărora delegația PSD ar fi votat acordul UE–Mercosur și susține că, dimpotrivă, social-democrații au susținut măsuri menite să protejeze fermierii.

Mihai Niculescu

Firea îi acuză, totodată, pe partenerii de coaliție de la USR de o „imensă” ipocrizie.

„Câteva lămuriri necesare pe acordul UE-Mercosur şi proiectul votat de mine şi de ceilalţi colegi europarlamentarii PSD, în 16 decembrie 2025. Ipocrizia 'colegilor' din coaliţie de la USR este imensă. Nu pot ei minţi, cât putem noi demonstra adevărul şi lupta pentru interesele românilor. Nu am votat acordul, ci măsuri prin care fermieri ar fi protejaţi! O să vedeţi mai jos, ce clauze importante pentru fermieri 'au respins' europarlamentarii USR”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook, conform Agerpres.

Potrivit eurodeputatei PSD, în 16 decembrie 2025, Parlamentul European a votat o propunere care prevedea măsuri suplimentare de protecție pentru fermieri, nu acordul comercial propriu-zis. „'Nu acordul UE-Mercosur'. Este falsă informaţia rostogolită de USR, dar şi de PNL, că europarlamentarii PSD au votat deja acordul şi acum joacă teatru în faţa fermierilor. Acordul se votează în a doua parte a lunii ianuarie”, a precizat Firea.

Aceasta a indicat și titlul raportului supus votului în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, în 16 decembrie 2025: „RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale din Acordul de parteneriat UE-Mercosur şi din Acordul comercial interimar UE-Mercosur în ceea ce priveşte produsele agricole”.

protest irlanda
Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva acordului UE–Mercosur. Agricultorii se tem de importuri mai ieftine

Gabriela Firea susține că acuzațiile formulate de USR și de o parte a PNL sunt nefondate. „USR, dar şi o parte din PNL, spune că PSD joacă dublu în faţa fermierilor, că public susţin interesele lor, dar în PE au votat acordul. Nimic mai fals! Am demonstrat mai sus că nu s-a votat niciun acord, ci doar viitoarele măsuri de protecţie pentru fermieri, în cazul în care acordul obţine majoritatea voturilor în luna ianuarie. Dar, mai bine explică USR de ce au votat împotriva măsurilor de siguranţă pentru fermieri cei doi europarlamentari români, membri ai grupului Renew”, a argumentat eurodeputata, menționând că datele despre vot sunt publice și pot fi verificate pe site-ul Parlamentului European.

În același mesaj, Firea afirmă că delegația PSD din Parlamentul European a susținut constant ideea continuării negocierilor și dialogului pe tema acordului UE–Mercosur, în interesul României.

Ea critică, de asemenea, poziția miniștrilor USR în acest dosar. „Faptul că miniştrii USR nu au ţinut cont de poziţia oficială a colegului meu Florin Barbu, ministrul Agriculturii, şi nici nu au discutat cu fermierii înainte de vot, este grav!. Sănătatea românilor, având în vedere acuzaţiile că vor intra în UE produse modificate genetic sau mai puţin controlate, trebuie să fie o prioritate, dincolo de obiectivele economice de scurtă durată. Aşadar, adevărul nu poate fi cosmetizat. Europarlamentarii USR au respins măsuri de protecţie cruciale, aşa cum miniştrii USR au dat mandat de vot pentru acord, fără să consulte fermierii sau să ţină cont de opinia ministrului Agriculturii. Dacă nici asta nu e trădarea intereselor românilor”, a mai scris Gabriela Firea.

Nicușor Dan, „pentru” în numele României 

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România a votat, în cadrul reuniunii COREPER, în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay – după ce au fost negociate, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, în special în sectorul agricol.

Tot vineri, Partidul Social Democrat a condamnat decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE–Mercosur, invocând lipsa unor clauze clare care să garanteze protecția fermierilor români în fața importurilor din America Latină.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 11-01-2026 16:01

Deputat PSD: „Se estimează o pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur, conform studiilor"
Stiri Politice
Deputat PSD: „Se estimează o pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur, conform studiilor"

Deputatul PSD Marius Budăi atrage atenţia că, potrivit studiilor de impact, Acordul UE - Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană.

Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva acordului UE–Mercosur. Agricultorii se tem de importuri mai ieftine
Stiri externe
Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva acordului UE–Mercosur. Agricultorii se tem de importuri mai ieftine

Mai multe mii de agricultori irlandezi s-au adunat sâmbătă la Athlone, în centrul Irlandei, pentru a protesta împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, care a primit vineri undă verde din partea UE.

Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală" pentru a-și proteja agricultura
Stiri externe
Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală" pentru a-și proteja agricultura

Ministrul polonez al Agriculturii a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că „va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional.

Reacția USR în scandalul din coaliție: Mercosur aduce României câştiguri clare. Când guvernarea era PSD, acordul era bun
Stiri Politice
Reacția USR în scandalul din coaliție: Mercosur aduce României câştiguri clare. Când guvernarea era PSD, acordul era bun

Radu Miruţă (USR), a răspuns acuzațiilor lansate de PSD în coaliție în cazul votului pentru tratatul comercial UE-Mercosur. Social-democrații condamnă votul și-l consideră o „trădare a intereselor fermierilor români".

Franța rămâne fermă împotriva acordului UE–Mercosur și mizează pe blocajul din Parlamentul European
Stiri externe
Franța rămâne fermă împotriva acordului UE–Mercosur și mizează pe blocajul din Parlamentul European

Franţa consideră în continuare inacceptabil acordul dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, în pofida ultimelor concesii făcute de Bruxelles la cererea sa, şi, chiar dacă va fi obţinută o majoritate suficientă în rândul celor 27 de state membre. 

Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți"
Stiri externe
Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți"

Experți citați de Newsweek susțin că Washingtonul ar putea căuta o schimbare de lider în Iran fără a urmări prăbușirea întregului regim, ceea ce ar permite un acord cu SUA și menținerea stabilității interne.

Explicația Guvernului pentru majorarea taxelor și impozitelor locale. Impact bugetar de 3,7 miliarde lei în 2026
Stiri Politice
Explicația Guvernului pentru majorarea taxelor și impozitelor locale. Impact bugetar de 3,7 miliarde lei în 2026

Guvernul a transmis o serie de clarificări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule.

Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați
Stiri actuale
Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați

Noile prevederi intrate în vigoare anul acesta în privinţa stabilirii cuantumului impozitelor pe clădiri elimină coeficienţi de reducere care aveau impact direct asupra bazei de impozitare.

