Este a doua cea mai mare putere economică din lume. China anunță că economia sa a crescut cu 5% în 2025, în ciuda lui Trump

China a anunțat că economia sa a crescut cu 5% în 2025, atingând astfel ținta oficială a Beijingului, pe fondul creșterii economice stimulate de un excedent comercial record.

Potrivit BBC, a doua economie mondială și-a atins obiectivul în ciuda înregistrării unei încetiniri a creșterii economice la 4,5% în ultimele trei luni ale anului 2025.

Anul 2025 a fost marcat de eforturile Chinei de a stimula cheltuielile interne, de o criză imobiliară prelungită și de turbulențele cauzate de politicile tarifare ale președintelui american Donald Trump.

Experții spun că cifrele indică o „economie cu două viteze”, în care producția și exporturile susțin expansiunea, în timp ce oamenii continuă să cheltuiască cu prudență, iar piața imobiliară continuă să afecteze țara.

Deși cifrele oficiale ale Chinei sugerează că țara și-a atins obiectivul de creștere, unii analiști pun la îndoială acuratețea datelor, având în vedere investițiile slabe și cheltuielile reduse ale consumatorilor.

„Considerăm că creșterea este mai slabă decât sugerează cifrele oficiale”, a declarat Zichun Huang, economistul chinez de la Capital Economics, care estimează că cifrele oficiale „supraestimează ritmul de expansiune economică” cu cel puțin 1,5 puncte procentuale.

În 2025, China a înregistrat cel mai mic număr de nașteri de până acum

Tot luni, datele au arătat că China a înregistrat în 2025 cel mai mic număr de nașteri de la începutul înregistrărilor, în 1949.

Numărul total de nașteri a scăzut la 7,9 milioane în 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică al Chinei.

Economiștii au afirmat că scăderea ratei natalității va agrava provocările interne, slăbind cererea de locuințe și bunuri de consum și adăugând presiune asupra unei piețe imobiliare deja în dificultate.

Oficialii au declarat că populația țării a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, cu 3,4 milioane, ajungând la 1,4 miliarde.

Cifrele evidențiază criza demografică tot mai profundă din China, chiar dacă guvernul încearcă să stimuleze natalitatea oferind cuplurilor stimulente, pentru a avea mai mulți copii.

Recent, China a anunțat cel mai mare excedent comercial din istorie – valoarea bunurilor și serviciilor vândute în străinătate comparativ cu importurile – de 1,19 trilioane de dolari (890 de miliarde de lire sterline), determinat de creșterea exporturilor către piețele din afara SUA.

„China stimulează efectiv creșterea economică prin exporturi în pierdere, iar acest lucru nu este sustenabil. Reducerea prețurilor poate menține volumul ridicat, dar subminează profiturile și, în cele din urmă, creșterea economică”, a declarat pentru BBC Alicia Garcia-Herrero, economist-șef pentru Asia-Pacific la banca franceză Natixis.

Kang Yi, șeful Biroului Național de Statistică al Chinei, a declarat că economia țării „se confruntă cu probleme și provocări, inclusiv o ofertă puternică și o cerere slabă”, dar a adăugat că va fi capabilă să „mențină un ritm de creștere stabil și solid în acest an”.

Analiștii avertizează că dependența crescândă de exporturi expune China la tensiuni comerciale globale, mai ales în contextul incertitudinii crescânde cu privire la politica tarifară a SUA.

Trump a amenințat recent că va impune noi taxe țărilor care fac comerț cu Iranul sau se opun planului său de a prelua controlul asupra Groenlandei.

China și alte țări asiatice cumpără petrol din Iran.

Reziliența economică a Chinei ar putea fi rezultatul unor tarife americane mai mici decât se aștepta, după ce Beijingul și Washingtonul au convenit asupra unei pauze, care însă va expira în noiembrie 2026.

Nicăieri provocările interne ale Chinei nu sunt mai vizibile decât în sectorul imobiliar.

Beijingul se confruntă cu o recesiune prelungită a pieței imobiliare și cu creșterea datoriei administrațiilor locale, ceea ce face ca întreprinderile să ezite să investească în extindere, iar consumatorii să fie mai prudenți în cheltuieli.

Noile date publicate luni au arătat că prețurile locuințelor au continuat să scadă în decembrie, în timp ce guvernul se străduia să stabilizeze piața imobiliară din China.

Prețurile au scăzut cu 2,7% luna trecută față de anul precedent, cea mai puternică scădere din ultimele cinci luni. Investițiile imobiliare au scăzut, de asemenea, cu 17,2% anul trecut.

Recesiunea prelungită din sectorul imobiliar a avut un impact atât de mare deoarece industria imobiliară reprezenta odată aproximativ un sfert din economia Chinei, afectând activitatea de construcții, averea gospodăriilor și finanțele administrațiilor locale.

Milioane de gospodării s-au trezit cu case neterminate sau proprietăți care și-au pierdut o parte semnificativă din valoare, subminând încrederea în ceea ce era odată considerat cel mai sigur loc pentru a depozita economiile.

Între timp, vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 0,9% în decembrie, cel mai lent ritm din ultimii trei ani, deși producția industrială a crescut la 5,2%, depășind creșterea de 4,8% din noiembrie.

Odată ce obiectivul de creștere economică de 5% a fost atins, factorii de decizie politică au părut să rețină stimulente suplimentare, economisind efectiv resurse pentru acest an, a afirmat Natixis.

Liderii chinezi s-au angajat să adopte politici „proactive” în acest an, în încercarea de a consolida încrederea consumatorilor și a întreprinderilor. Datele sugerează însă că economia subiacentă rămâne fragilă.

Beijingul se confruntă cu un echilibru delicat între relansarea creșterii economice prin măsuri de stimulare, în timp ce încearcă să țină sub control creșterea datoriei, și găsirea de soluții pentru a evita dependența de exporturi într-un mediu comercial din ce în ce mai incert.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













