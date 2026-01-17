Valeriu Stoica: Conviețuirea îndelungată PNL–PSD a creat legături periculoase care subminează sprijinul pentru Bolojan

Stiri Politice
17-01-2026 | 16:19
Valeriu Stoica
Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD. 

autor
Vlad Dobrea

Acest lucru a creat legături şi consolidări între cele două partide. Stoica a explicat că premierul Ilie Bolojan nu ţine cont de acestea şi de aceea opoziţia pe care o are PSD faţă de premier are uneori sprijin şi din interiorul PNL ceea ce nu este în regulă.

Valeriu Stoica a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, unde se află PNL din punct de vedere politic.

”PNL este după o lungă convieţuire cu PSD. Cred că de vreo opt ani, cam aşa, este într-o convieţuire mai apropiată sau mai depărtată cu PSD. Asta a creat nişte legături, nişte interferenţe, nişte consolidări. Ilie Bolojan nu ţine seama de aceste interferenţe, legături şi consolidări. Acesta face ca opoziţia pe care o are PSD faţă de Ilie Bolojan să aibă uneori sprijin şi din interiorul PNL, ceea ce nu este în regulă, pentru că partidul ar trebui să fie solidar de la un capăt la altul cu ceea ce face Ilie Bolojan”, a afirmat Valeriu Stoica.

El a precizat că PNL nu trebuie să uite aportul lui Bolojan, de la sfârşitul anului 2024, când a preluat conducerea partidului după scorul foarte mic înregistrat la alegerile prezidenţiale.

Citește și
Ilie Bolojan
Moțiune simplă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, la doar trei zile după preluarea mandatului

”Pentru că nu ar trebui să uite partidul că la sfârşitul anului 2024, în decembrie, nu ştiu cât a luat la alegerile prezidenţiale, 8% sau cât a avut şi a fost nevoie să vină Ilie Bolojan şi în două săptămâni până la alegerile parlamentare a reuşit cât de cât să refacă scorul partidului. Era într-o situaţie dramatică PNL atunci. Să nu uite că aportul lui Ilie Bolojan a fost foarte important şi cred că trebuie să rămână solidar PNL cu Ilie Bolojan. Misiunea lui nu este uşoară, dar tocmai pentru că ceea ce face presupune mari dificultăţi, e nevoie de sprijin. Dacă PSD nu îl sprijină, nici PNL să nu îl sprijine?”, a mai declarat fostul preşedinte PNL.

Sursa: News.ro

Etichete: PSD, PNL, valeriu stoica,

Dată publicare: 17-01-2026 16:19

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Moțiune simplă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, la doar trei zile după preluarea mandatului
Stiri Politice
Moțiune simplă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, la doar trei zile după preluarea mandatului

Grupul PACE Întâi România va depune o moțiune simplă împotriva lui Ilie Bolojan, intermiar la Educație după demisia lui Daniel David.

Primarii PSD refuză întâlnirea cu șeful Guvernului din care face parte și PSD, ca să nu „legitimeze austeritatea”
Stiri Politice
Primarii PSD refuză întâlnirea cu șeful Guvernului din care face parte și PSD, ca să nu „legitimeze austeritatea”

Premierul Ilie Bolojan se deplasează vineri la Iaşi şi Botoşani, unde urmează să aibă discuţii cu primarii din cele două judeţe pe teme ce ţin de administraţia publică locală.

Ministrul Economiei: Lipsa bugetului până acum este „semi-eşec”. Coaliția are forța să reformeze statul, dar pierde timp
Stiri Politice
Ministrul Economiei: Lipsa bugetului până acum este „semi-eşec”. Coaliția are forța să reformeze statul, dar pierde timp

Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), este de părere că elaborarea bugetului de stat este „primul test de maturitate” al coaliţiei de guvernare.

Recomandări
Liderul suprem al Iranului îl sfidează pe Donald Trump și îl numește ”criminal”: ”El este vinovat pentru aceste victime”
Stiri externe
Liderul suprem al Iranului îl sfidează pe Donald Trump și îl numește ”criminal”: ”El este vinovat pentru aceste victime”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, le-a cerut autorităţilor ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” şi a dat vina pe președintele Donald Trump pentru victimele din Iran.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 Ianuarie 2026

02:10:25

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59