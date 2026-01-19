O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică are acum o economie în creștere: 3.220 de euro, PIB pe cap de locuitor

O țară care a făcut parte din blocul fostei Uniuni Sovietice are parte acum de un nivel de trai mai ridicat decât cel din perioada în care principalele decizii de guvernare erau luate de rușii de la Moscova.

Astfel, potrivit Euronews, Produsul Intern Brut (PIB) al Uzbekistanului a depășit 133 de miliarde de euro în 2025, plasând țara printre cele mai mari 60 de economii ale lumii.

Acestea sunt estimările oficiale ale Fondului Monetar Internațional, citate de președintele Șavkat Mirzioiev în discursul său de sfârșit de an.

Uzbekistanul a fost o republică a Uniunii Sovietice, cunoscută sub numele de Republica Sovietică Socialistă Uzbekă (UzSSR), din 1924, până când și-a declarat independența, la 31 august 1991.

În urmă cu nouă ani, economia Uzbekistanului era evaluată la aproximativ 56 de miliarde de euro, înregistrând o expansiune constantă în ultimul deceniu.

Creșterea economică a fost însoțită și de creșterea veniturilor gospodăriilor. Potrivit președintelui Uzbekistanului, PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns la 3.220 de euro în 2025, comparativ cu 1.750 de euro în 2017.

Președintele Mirzioiev a declarat că, în 2025, aproximativ cinci milioane de persoane au obținut un venit stabil, în timp ce, în același timp, 1,5 milioane de persoane au trecut peste pragul sărăciei.

Creșterea veniturilor a determinat o creștere a cheltuielilor de consum. Acum cinci ani, locuitorii cumpărau aproximativ 210.000 de apartamente și 600.000 de mașini pe an. În 2025, aceste cifre au crescut la 270.000 de locuințe și un milion de vehicule, reflectând o cerere mai puternică pe piețele imobiliare și auto.

„Pe măsură ce sectoarele și industriile se dezvoltă, ele creează noi locuri de muncă și noi surse de venit. Chiar și un singur sector – cel al serviciilor – contribuie în prezent cu aproximativ 84 de miliarde de dolari (72,36 miliarde de euro) la produsul intern brut. Punem un accent deosebit pe dezvoltarea serviciilor digitale”, a declarat Gulasal Madrahimova, decanul Facultății de Economie din cadrul Institutului de Textile și Industrie Ușoară din Tașkent.

Ea a declarat pentru Euronews: „Putem lua ca exemplu proiectul „1 milion de programatori AI”, deoarece acest sector oferă oportunități de venituri de câteva ori mai mari decât media.”

Exporturi, rezerve și investiții

Creșterea economică a fost susținută de investiții mai mari, extinderea exporturilor și creșterea cererii interne.

Potrivit discursului președintelui Șavkat Mirzioiev, exporturile Uzbekistanului au crescut cu 23% în 2025, ajungând la 30,7 miliarde de euro, în ciuda încetinirii creșterii comerțului mondial. Rezervele de aur și valută ale țării au depășit 55 de miliarde de euro, asigurând o stabilitate financiară suplimentară.

Investițiile străine au atins 39,7 miliarde de euro în 2025, în timp ce investițiile totale au reprezentat 31,9% din PIB.

În ultimii nouă ani, Uzbekistanul a atras investiții străine în valoare de aproximativ 120 miliarde de euro, comparativ cu 4,1 miliarde de euro în 2017.

Noile investiții sunt direcționate în principal către transferul de tehnologie, producția orientată către export, eficiența energetică și formarea forței de muncă.

Creștere determinată de reforme și perspective macroeconomice

Saidislombek Saidonov, șeful Diviziei de prognoză și modelare macroeconomică din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor din Uzbekistan, a explicat că PIB-ul Uzbekistanului este de așteptat să depășească 145 miliarde de dolari în 2025. El a menționat că PIB-ul pe cap de locuitor s-a dublat față de datele din 2016.

„Rata de creștere a PIB-ului în 2025 este estimată la aproximativ 7,5%. Populația Uzbekistanului în această perioadă a crescut de la 32 de milioane la 38 de milioane de locuitori. De asemenea, rata inflației în 2025 a scăzut la 7,3%”, a declarat Saidhonov.

El a adăugat: „Între 2017 și 2025 au fost realizate o serie de reforme economice diferite, inițiate de președintele Uzbekistanului. Aceste reforme vizează diferite domenii ale economiei Uzbekistanului, inclusiv deschiderea, transparența, liberalizarea pieței, liberalizarea schimbului valutar și transformarea întreprinderilor și băncilor de stat. ... Au fost introduse și inițiative precum „bugetul pentru cetățeni”, care sporesc rolul sectorului privat.”

Evaluări internaționale privind Uzbekistanul

Fondul Monetar Internațional și Organizația Națiunilor Unite au prognozat o creștere economică de 7,3% pentru 2025, susținută de consum, investiții și producția industrială din Uzbekistan.

Se preconizează că această creștere va fi determinată de investițiile în infrastructură, turism, prețurile ridicate ale aurului și cererea internă, în timp ce incertitudinile globale rămân un factor de risc cheie.

Conform ultimului raport al Băncii Mondiale, se preconizează că Uzbekistanul se va clasa printre cele trei economii în curs de dezvoltare cu cea mai rapidă creștere din regiunea Europei și Asiei Centrale (ECA) în 2026.

Agențiile de rating Fitch Ratings și S&P Global au îmbunătățit ratingul de credit suveran al Uzbekistanului de la „BB-” la „BB”, în timp ce Moody's și-a revizuit perspectiva de la „stabilă” la „pozitivă”, invocând îmbunătățirea stabilității macroeconomice și progresul reformelor.

Uzbekistanul a înregistrat progrese și în ceea ce privește transparența și deschiderea datelor. În Indicele inventarului datelor deschise compilat de Open Data Watch, țara a trecut de la locul 168 în 2016 la locul 11 în 2024, în urma adoptării standardelor statistice internaționale și a extinderii accesului la datele publice.

Indicatorii de guvernanță au înregistrat, de asemenea, o îmbunătățire treptată. Uzbekistanul a avansat în Indicatorii mondiali de guvernanță pentru eficacitatea guvernului, trecând de la locul 160 în 2016 la locul 120, în timp ce poziția sa în indicatorul Statul de drept s-a îmbunătățit de la locul 182 la locul 153.

În Indicele de percepție a corupției al Transparency International, țara a urcat de la locul 156 la locul 121 în aceeași perioadă.

Clasificarea riscului de țară a OCDE a ridicat Uzbekistanul de la categoria 6 la categoria 5, reflectând reducerea riscului de investiții și îmbunătățirea rezilienței economice.

Expansiunea economică a fost însoțită și de o activitate comercială și o mobilitate mai puternice.

Numărul antreprenorilor înregistrați a crescut de la 213 000 în 2016 la aproximativ 1,2 milioane în 2025, în timp ce numărul de automobile a crescut de la aproximativ două milioane la aproximativ cinci milioane.

Traficul aerian de pasageri a crescut de la 2,1 milioane la aproximativ 7,5 milioane, iar sosirile turistice internaționale au crescut de la două milioane la aproape 9,7 milioane.

Integrarea internațională crescândă a Uzbekistanului se reflectă și în deschiderea călătoriilor. Numărul țărilor care oferă acces fără viză sau viză la sosire pentru cetățenii uzbeci a crescut de la 54 la 73, potrivit Indicelui global al pașapoartelor.

Împreună, acești indicatori indică o transformare mai amplă a economiei Uzbekistanului, susținută de reforme care vizează deschiderea, liberalizarea pieței, digitalizarea și îmbunătățirea guvernanței.

Proiecte industriale, exporturi și obiective viitoare

Din 2026, Uzbekistanul intenționează să lanseze 228 de noi proiecte industriale în valoare de 13 miliarde de euro, a declarat președintele în discursul său. Acestea includ extinderi în minerit, metalurgie, produse chimice, energie, producția de automobile, textile și produse farmaceutice.

Proiectele majore implică noi instalații de prelucrare a cuprului, fabrici de îngrășăminte și extinderea capacității de exploatare a aurului. Guvernul își propune să crească exporturile la 37 de miliarde de euro în 2026, cu o pondere mai mare a produselor finite și semifinite.

Uzbekistanul își propune să crească PIB-ul la 220-230 de miliarde de euro până în 2030.

Obiectivele anterioare stabileau PIB-ul la 147 de miliarde de euro până la acea dată, dar oficialii se așteaptă acum să atingă acest nivel mai devreme, pe baza tendințelor actuale de creștere.

În următorii cinci ani, țara intenționează să atragă investiții străine în valoare de 166 de miliarde de euro și să creeze un milion de locuri de muncă cu venituri mai mari. De asemenea, este planificat un program național de îmbunătățire a productivității și a eficienței energetice în industrie, cu sprijinul instituțiilor financiare internaționale.

